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В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения
В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения
Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в Telegram-канале."В результате схода лавины на 18 км автодороги "Тлярата-Камелюх" движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения. Просим вас воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути", - говорится в сообщении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дагестан, погода, происшествия, новости, кавказ
В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения

14 населенных пунктов Дагестана остались без автосообщения из-за схода лавины

07:21 21.02.2025 (обновлено: 07:22 21.02.2025)
 
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Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в Telegram-канале.
"В результате схода лавины на 18 км автодороги "Тлярата-Камелюх" движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения. Просим вас воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути", - говорится в сообщении.
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