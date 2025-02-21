https://crimea.ria.ru/20250221/v-dagestane-lavina-otrezala-14-naselennykh-punktov-ot-avtosoobscheniya--1144351761.html

В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения

В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения

Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T07:21

2025-02-21T07:21

2025-02-21T07:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в Telegram-канале."В результате схода лавины на 18 км автодороги "Тлярата-Камелюх" движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения. Просим вас воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути", - говорится в сообщении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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