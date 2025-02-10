Трамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановления
План по восстановлению Газы исключает возвращение туда палестинцев – Трамп
17:50 10.02.2025 (обновлено: 17:51 10.02.2025)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп наблюдает за пресс-конференцией в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп исключил возможность возвращения палестинцев в сектор Газа после того, как этот регион будет восстановлен. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости.
Ранее американский лидер заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Трамп назвал Газу "площадкой под снос" и заявил, что Штаты будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. Жителей Газы, по словам президента США, лучше переселить в Иорданию, Египет или другие страны. При этом он не исключил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.
"Нет, они не смогут вернуться," – сказал Трамп, отвечая на вопрос о праве палестинцев на возвращение в Газу. – Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить".
По словам президента США, в текущем состоянии регион непригоден для жизни. При этом Вашингтон рассматривает управление Газой как инвестиционный проект.
"Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли", - сказал он.
Трамп также заявил, что намерен построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.
Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров ранее высказал мнение, что США, видимо, планируют передать сектор Газа и Западный берег реки Иордан, Израилю. Такой сценарий может привести в большой войне на Ближнем Востоке, считает эксперт.
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