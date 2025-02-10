https://crimea.ria.ru/20250210/tramp-isklyuchil-vozvraschenie-palestintsev-v-gazu-posle-ee-vosstanovleniya-1144069565.html

Трамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановления

Трамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановления - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Трамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановления

Президент США Дональд Трамп исключил возможность возвращения палестинцев в сектор Газа после того, как этот регион будет восстановлен. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T17:50

2025-02-10T17:50

2025-02-10T17:51

новости

дональд трамп

политика

сша

сектор газа

в мире

обострение ситуации в израиле

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143568498_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_c2096562aebf4e961d27c2d6f5bc4f07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп исключил возможность возвращения палестинцев в сектор Газа после того, как этот регион будет восстановлен. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости.Ранее американский лидер заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Трамп назвал Газу "площадкой под снос" и заявил, что Штаты будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. Жителей Газы, по словам президента США, лучше переселить в Иорданию, Египет или другие страны. При этом он не исключил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.По словам президента США, в текущем состоянии регион непригоден для жизни. При этом Вашингтон рассматривает управление Газой как инвестиционный проект.Трамп также заявил, что намерен построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров ранее высказал мнение, что США, видимо, планируют передать сектор Газа и Западный берег реки Иордан, Израилю. Такой сценарий может привести в большой войне на Ближнем Востоке, считает эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе ГазаСирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСтраны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

сша

сектор газа

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, политика, сша, сектор газа, в мире, обострение ситуации в израиле, израиль