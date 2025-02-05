https://crimea.ria.ru/20250205/ssha-vozmut-pod-kontrol-sektor-gaza--tramp-1143925486.html

США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп

США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп - РИА Новости Крым, 05.02.2025

США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T07:28

2025-02-05T07:28

2025-02-05T07:43

дональд трамп

сектор газа

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Трамп отметил, что видит для США в Газе "долгосрочную позицию собственника". По его мнению, это "принесет стабильность в данную часть Ближнего Востока или на весь Ближний Восток".Американский лидер назвал Газу "площадкой под снос" и заявил, что беженцев лучше переселить в Иорданию, Египет или другие страны.При этом он не исключил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.Также в ходе пресс-конференции президент США заявил, что отменил эмбарго на военную помощь Израилю в сумме около 1 млрд долларов, введенное предыдущей администрацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе ГазаСирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСтраны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

сектор газа

израиль

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сектор газа, израиль, сша, политика, в мире, новости