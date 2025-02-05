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США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп
США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп - РИА Новости Крым, 05.02.2025
США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T07:28
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дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Трамп отметил, что видит для США в Газе "долгосрочную позицию собственника". По его мнению, это "принесет стабильность в данную часть Ближнего Востока или на весь Ближний Восток".Американский лидер назвал Газу "площадкой под снос" и заявил, что беженцев лучше переселить в Иорданию, Египет или другие страны.При этом он не исключил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.Также в ходе пресс-конференции президент США заявил, что отменил эмбарго на военную помощь Израилю в сумме около 1 млрд долларов, введенное предыдущей администрацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе ГазаСирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСтраны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины
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дональд трамп, сектор газа, израиль, сша, политика, в мире, новости
США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп

Трамп: США возьмут сектор Газа под контроль и будут находиться там на позиции собственника

07:28 05.02.2025 (обновлено: 07:43 05.02.2025)
 
© JACK GUEZ / AFPОбострение конфликта между Израилем и Палестиной
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной
© JACK GUEZ / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий. Создадим экономическое развитие, которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей в регионе", - цитирует РИА Новости президента США.
Трамп отметил, что видит для США в Газе "долгосрочную позицию собственника". По его мнению, это "принесет стабильность в данную часть Ближнего Востока или на весь Ближний Восток".
Американский лидер назвал Газу "площадкой под снос" и заявил, что беженцев лучше переселить в Иорданию, Египет или другие страны.
"Это не обязательно должна быть одна область, но вы берете определенные участки и строите действительно качественное жилье, как красивый город, как место, где они могли бы жить, потому что Газа - это гарантия того, что они не останутся в живых", - сказал Трамп.
При этом он не исключил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.
Также в ходе пресс-конференции президент США заявил, что отменил эмбарго на военную помощь Израилю в сумме около 1 млрд долларов, введенное предыдущей администрацией.
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Дональд ТрампСектор ГазаИзраильСШАПолитикаВ миреНовости
 
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