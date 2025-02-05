https://crimea.ria.ru/20250205/tramp-podnes-spichku-k-porokhovoy-bochke-blizhnego-vostoka--ekspert-1143933665.html
Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт
Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт
Судя по заявлениям президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан, Вашингтон готовит эти регионы к передаче Израилю, что РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T13:32
2025-02-05T13:32
2025-02-05T13:32
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
сектор газа
ближний восток
израиль
сша
мнения
игорь шатров
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Судя по заявлениям президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан, Вашингтон готовит эти регионы к передаче Израилю, что может привести к тотальной войне на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По мнению Шатрова, Трамп "поднес спичку" к "пороховой бочке" Ближнего Востока. Также ситуацию усугубляет позиция американского лидера в отношении Ирана, в котором Трамп, по словам политолога, видит "зло, которое обязательно нужно победить".В этой связи следует ожидать обострения проблем в этом регионе, уверен политолог. Он добавил, что новый президент США, вопреки всем своим обещаниям, скорее всего, продолжит традиционную американскую политику "подливания бензина" в очаги региональных конфликтов по всему миру.Дональд Трамп по итогам встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника".Американский лидер назвал Газу "площадкой под снос" и заявил, что беженцев лучше переселить в Иорданию, Египет или другие страны. При этом он не исключил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.Он также возмутился маленьким размером территории Израиля, отвечая на вопрос, поддержат ли США израильскую аннексию Западного берега реки Иордан.В свою очередь представители Республиканской партии внесли в сенат и палату представителей США законопроект о замене в официальных документах названия региона Западный берег на "Иудею и Самарию".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе ГазаСирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСтраны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины
сектор газа
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дональд трамп, сектор газа, ближний восток, израиль, сша, мнения, игорь шатров, политика, в мире
Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт
Планы Трампа по Газе могут привести к тотальной войне на Ближнем Востоке – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.
Судя по заявлениям президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан, Вашингтон готовит эти регионы к передаче Израилю, что может привести к тотальной войне на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
"Они (США – ред.) готовят новые регионы для Израиля. И палестинцы, и все остальные это прекрасно понимают. Начинается хаос, может тотальная война на уничтожение может начаться там, где США пообещали установить мир. Какое-то патологическое желание устроить войну там, где наконец-то появились какие-то предпосылки к миру", - сказал эксперт.
По мнению Шатрова, Трамп "поднес спичку" к "пороховой бочке" Ближнего Востока. Также ситуацию усугубляет позиция американского лидера в отношении Ирана, в котором Трамп, по словам политолога, видит "зло, которое обязательно нужно победить".
В этой связи следует ожидать обострения проблем в этом регионе, уверен политолог. Он добавил, что новый президент США, вопреки всем своим обещаниям, скорее всего, продолжит традиционную американскую политику "подливания бензина" в очаги региональных конфликтов по всему миру.
Дональд Трамп по итогам встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа
и будут находиться там "долго и на позиции собственника".
Американский лидер назвал Газу "площадкой под снос" и заявил, что беженцев лучше переселить в Иорданию, Египет или другие страны. При этом он не исключил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.
Он также возмутился маленьким размером территории Израиля, отвечая на вопрос, поддержат ли США израильскую аннексию Западного берега реки Иордан.
В свою очередь представители Республиканской партии внесли в сенат и палату представителей США законопроект о замене в официальных документах названия региона Западный берег на "Иудею и Самарию".
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