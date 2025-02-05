https://crimea.ria.ru/20250205/tramp-podnes-spichku-k-porokhovoy-bochke-blizhnego-vostoka--ekspert-1143933665.html

Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт

Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Трамп поднес спичку к "пороховой бочке" Ближнего Востока – эксперт

Судя по заявлениям президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан, Вашингтон готовит эти регионы к передаче Израилю, что РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T13:32

2025-02-05T13:32

2025-02-05T13:32

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

сектор газа

ближний восток

израиль

сша

мнения

игорь шатров

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Судя по заявлениям президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан, Вашингтон готовит эти регионы к передаче Израилю, что может привести к тотальной войне на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По мнению Шатрова, Трамп "поднес спичку" к "пороховой бочке" Ближнего Востока. Также ситуацию усугубляет позиция американского лидера в отношении Ирана, в котором Трамп, по словам политолога, видит "зло, которое обязательно нужно победить".В этой связи следует ожидать обострения проблем в этом регионе, уверен политолог. Он добавил, что новый президент США, вопреки всем своим обещаниям, скорее всего, продолжит традиционную американскую политику "подливания бензина" в очаги региональных конфликтов по всему миру.Дональд Трамп по итогам встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника".Американский лидер назвал Газу "площадкой под снос" и заявил, что беженцев лучше переселить в Иорданию, Египет или другие страны. При этом он не исключил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.Он также возмутился маленьким размером территории Израиля, отвечая на вопрос, поддержат ли США израильскую аннексию Западного берега реки Иордан.В свою очередь представители Республиканской партии внесли в сенат и палату представителей США законопроект о замене в официальных документах названия региона Западный берег на "Иудею и Самарию".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе ГазаСирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСтраны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

сектор газа

ближний восток

израиль

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сектор газа, ближний восток, израиль, сша, мнения, игорь шатров, политика, в мире