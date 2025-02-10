https://crimea.ria.ru/20250210/optimizatsiya-truda-kak-v-krymu-povyshayut-effektivnost-proizvodstv-1144005337.html

Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств

Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств

Более полусотни крымских предприятий значительно повысили экономическую эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства в рамках... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T07:54

2025-02-10T07:54

2025-02-10T07:54

радио "спутник в крыму"

производство в крыму

промышленность в крыму

туризм в крыму

сельское хозяйство

транспорт

жкх крыма и севастополя

роман леонтьев

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Предприятия Крыма за пятилетку увеличили выработку на 70% Предприятия Крыма за пятилетку увеличили выработку на 70% audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Более полусотни крымских предприятий значительно повысили экономическую эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Крым Роман Леонтьев.По его словам, за счет внедрения инструментов бережливого производства средний показатель увеличения выработки в регионе составил около 70%. Это произошло только за счет применения инструментов бережливого производства без привлечения каких-либо других средств."Например, предприятие упаковывало тонну глазированных сырков за смену, а начали производить 1,7 тонны в смену. Основная задача была – обучить сотрудников применять правильные инструменты бережливого производства, отрегулировать правильную балансировку сил на рабочих местах", – поясняет эксперт.Такое обучение эксперты Центра поводят в виде бизнес-игр, где сотрудники предприятий учатся работать командно. Экспертная поддержка участникам национального проекта предоставляется бесплатно. Участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых эффективность работы должна расти не менее чем на 5%. Работать по-новому предприятия начинают при поддержке экспертов, но дальше улучшениями занимаются уже сами сотрудники.И уточнил, что участие в проекте могли принять предприятия сферы туризма с выручкой более 180 миллионов рублей без учета НДС, а также сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ, обрабатывающего производства с выручкой более 400 миллионов рублей без учета НДС. Всего таких в Крыму более 200, поэтому те, кто пока не успел повысить свою эффективность с помощью экспертов, могут войти уже в новый нацпроект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный заводИмпортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильниковВ Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникамВ Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии

https://crimea.ria.ru/20250114/chto-zhdet-promyshlennost-kryma-v-blizhayshie-gody-plany-i-vozmozhnosti-1143326458.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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