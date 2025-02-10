Рейтинг@Mail.ru
Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250210/optimizatsiya-truda-kak-v-krymu-povyshayut-effektivnost-proizvodstv-1144005337.html
Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств
Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств
Более полусотни крымских предприятий значительно повысили экономическую эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства в рамках... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T07:54
2025-02-10T07:54
радио "спутник в крыму"
производство в крыму
промышленность в крыму
туризм в крыму
сельское хозяйство
транспорт
жкх крыма и севастополя
роман леонтьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124980343_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9d878ef3ec2a36d594564d105a216125.jpg
Предприятия Крыма за пятилетку увеличили выработку на 70%
Предприятия Крыма за пятилетку увеличили выработку на 70%
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Более полусотни крымских предприятий значительно повысили экономическую эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Крым Роман Леонтьев.По его словам, за счет внедрения инструментов бережливого производства средний показатель увеличения выработки в регионе составил около 70%. Это произошло только за счет применения инструментов бережливого производства без привлечения каких-либо других средств."Например, предприятие упаковывало тонну глазированных сырков за смену, а начали производить 1,7 тонны в смену. Основная задача была – обучить сотрудников применять правильные инструменты бережливого производства, отрегулировать правильную балансировку сил на рабочих местах", – поясняет эксперт.Такое обучение эксперты Центра поводят в виде бизнес-игр, где сотрудники предприятий учатся работать командно. Экспертная поддержка участникам национального проекта предоставляется бесплатно. Участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых эффективность работы должна расти не менее чем на 5%. Работать по-новому предприятия начинают при поддержке экспертов, но дальше улучшениями занимаются уже сами сотрудники.И уточнил, что участие в проекте могли принять предприятия сферы туризма с выручкой более 180 миллионов рублей без учета НДС, а также сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ, обрабатывающего производства с выручкой более 400 миллионов рублей без учета НДС. Всего таких в Крыму более 200, поэтому те, кто пока не успел повысить свою эффективность с помощью экспертов, могут войти уже в новый нацпроект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный заводИмпортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильниковВ Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникамВ Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии
https://crimea.ria.ru/20250114/chto-zhdet-promyshlennost-kryma-v-blizhayshie-gody-plany-i-vozmozhnosti-1143326458.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124980343_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6905e180e9248a6fc5e27520bc2cc482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
производство в крыму, промышленность в крыму, туризм в крыму, сельское хозяйство, транспорт, жкх крыма и севастополя, роман леонтьев
Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств

Предприятия Крыма за пятилетку увеличили выработку на 70%

07:54 10.02.2025
 
© РИА Новости КрымПосевная компания озимых
Посевная компания озимых - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Более полусотни крымских предприятий значительно повысили экономическую эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Крым Роман Леонтьев.
Предприятия Крыма за пятилетку увеличили выработку на 70%
07:54
"Национальный проект завершил свою деятельность в том виде, в котором действовал с 2019 по 2024 год. У нас 55 предприятий по итогу в него вошли и получили общий экономический эффект порядка 90 миллионов рублей – показатель считается через отчисленные налоговые вычеты", – озвучил результаты Леонтьев.
По его словам, за счет внедрения инструментов бережливого производства средний показатель увеличения выработки в регионе составил около 70%. Это произошло только за счет применения инструментов бережливого производства без привлечения каких-либо других средств.
"Например, предприятие упаковывало тонну глазированных сырков за смену, а начали производить 1,7 тонны в смену. Основная задача была – обучить сотрудников применять правильные инструменты бережливого производства, отрегулировать правильную балансировку сил на рабочих местах", – поясняет эксперт.
Такое обучение эксперты Центра поводят в виде бизнес-игр, где сотрудники предприятий учатся работать командно. Экспертная поддержка участникам национального проекта предоставляется бесплатно. Участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых эффективность работы должна расти не менее чем на 5%. Работать по-новому предприятия начинают при поддержке экспертов, но дальше улучшениями занимаются уже сами сотрудники.

"В новом нацпроекте "Эффективная конкурентная экономика" продолжаем работать в этом направлении. По сути мы обучаем персонал и пробуем вместе с сотрудниками эти инструменты на каком-то продукте. Существует целая система, как адаптировать персонал за быстрый срок, как делать коллектив единым организмом", – подытожил гость эфира.

И уточнил, что участие в проекте могли принять предприятия сферы туризма с выручкой более 180 миллионов рублей без учета НДС, а также сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ, обрабатывающего производства с выручкой более 400 миллионов рублей без учета НДС. Всего таких в Крыму более 200, поэтому те, кто пока не успел повысить свою эффективность с помощью экспертов, могут войти уже в новый нацпроект.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод
Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"
В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников
В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам
В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии
Анушаван Агаджанян - о развитии промышленности в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января, 10:35Радио "Спутник в Крыму"
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности
 
Радио "Спутник в Крыму"Производство в КрымуПромышленность в КрымуТуризм в КрымуСельское хозяйствоТранспортЖКХ Крыма и СевастополяРоман Леонтьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:33Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит
08:21Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны
08:05Бастрыкину доложат по делу о жестоком обращения с детьми в Крыму
07:54Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств
07:2215 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России
07:17Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
07:10Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон
06:44Магнитная буря накрыла Землю
06:33При каких условиях могут начаться переговоры по Украине
06:17Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления
05:53Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка
00:01В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 февраля
23:11Рейд в Севастополе открыт
22:15Заявление Трампа о беседе с Путиным и происшествия с танкерами: главное
22:03"Помощь" храмам и монастырям: лжесвященники обманывают верующих
21:50В электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и Новороссии
21:32Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и Новороссии
21:07В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии
21:00Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день
Лента новостейМолния