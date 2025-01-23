Рейтинг@Mail.ru
В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250123/v-krymu-nachali-vypuskat-12-novykh-modeley-kholodilnikov-1143602116.html
В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников
В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников - РИА Новости Крым, 23.01.2025
В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников
На единственном в Крыму заводе по производству холодильного оборудования начали выпускать 12 новых единиц продукции – это холодильники для складов и крупных... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T20:15
2025-01-23T20:15
новости крыма
промышленность в крыму
крым
производство в крыму
красноперекопский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143595288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3993e50b4dcd7da2b7cc50dd066be429.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. На единственном в Крыму заводе по производству холодильного оборудования начали выпускать 12 новых единиц продукции – это холодильники для складов и крупных логистических центров. Об этом журналистам рассказал директор завода Михаил Алексеев.За год предприятие выпускает более 100 000 холодильников и около 80 000 холодильных ларей для магазинов. В штате работает 650 сотрудников, завод полностью загружен и работает в три смены, подчеркнул министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Коллектив предприятия работает над тем, чтобы довести долю отечественных деталей и материалов, которые используются в производстве, до 100%. Продукция завода поставляется во все регионы России и в семь стран СНГ, где есть дилерские центры по обслуживанию оборудования.Ранее Анушаван Агаджанян информировал, что в Крыму более десяти предприятий стали участниками национального проекта "Производительность труда". Благодаря этому у них объемы произведенной продукции каждый год должны увеличиваться не менее чем на 5%.Он также сообщил, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Он подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанВоздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
https://crimea.ria.ru/20250123/v-krymu-zavod--uchastnik-natsproekta-vdvoe-podnyal-zarplatu-sotrudnikam-1143600784.html
крым
красноперекопский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143595288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d75b3828ef9367acd6204719fa1ca3a8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, промышленность в крыму, крым, производство в крыму, красноперекопский район
В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников

Завод в Крыму освоил производство новой линии промышленных холодильных установок

20:15 23.01.2025
 
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. На единственном в Крыму заводе по производству холодильного оборудования начали выпускать 12 новых единиц продукции – это холодильники для складов и крупных логистических центров. Об этом журналистам рассказал директор завода Михаил Алексеев.

"Это так называемый средне-низкий холод для торговых сетей, то есть не просто охлаждение напитков до определенной температуры. Это возможность хранения рыбы, мяса, продуктов глубокой заморозки длительное время в складских помещениях", – рассказал Алексеев.

За год предприятие выпускает более 100 000 холодильников и около 80 000 холодильных ларей для магазинов. В штате работает 650 сотрудников, завод полностью загружен и работает в три смены, подчеркнул министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

"Они делают более 100 холодильников за 8 часов работы, причем 75% комплектующих на этом заводе – отечественного производства. Хотелось бы отметить, что это крымское предприятие занимает более 60% доли производства холодильников в целом по Российской Федерации", – сказал министр.

Коллектив предприятия работает над тем, чтобы довести долю отечественных деталей и материалов, которые используются в производстве, до 100%. Продукция завода поставляется во все регионы России и в семь стран СНГ, где есть дилерские центры по обслуживанию оборудования.
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
1 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
2 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
3 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
4 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
5 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
1 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
2 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
3 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
4 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
5 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
Ранее Анушаван Агаджанян информировал, что в Крыму более десяти предприятий стали участниками национального проекта "Производительность труда". Благодаря этому у них объемы произведенной продукции каждый год должны увеличиваться не менее чем на 5%.
Он также сообщил, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Он подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан
Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр
В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
16:55
В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам
 
Новости КрымаПромышленность в КрымуКрымПроизводство в КрымуКрасноперекопский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО
20:52"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
20:41ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми
20:32Выступление Трампа в Давосе: главные заявления
20:15В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников
19:55Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта
19:52В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте
19:26Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции
19:01Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину
18:34Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
18:16"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан
18:06"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским
18:00Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу
17:52В Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов
17:42Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале
17:41После ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжей
17:24Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море
17:11Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе
17:08Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
17:04Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар"
Лента новостейМолния