В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников
Завод в Крыму освоил производство новой линии промышленных холодильных установок
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. На единственном в Крыму заводе по производству холодильного оборудования начали выпускать 12 новых единиц продукции – это холодильники для складов и крупных логистических центров. Об этом журналистам рассказал директор завода Михаил Алексеев.
"Это так называемый средне-низкий холод для торговых сетей, то есть не просто охлаждение напитков до определенной температуры. Это возможность хранения рыбы, мяса, продуктов глубокой заморозки длительное время в складских помещениях", – рассказал Алексеев.
За год предприятие выпускает более 100 000 холодильников и около 80 000 холодильных ларей для магазинов. В штате работает 650 сотрудников, завод полностью загружен и работает в три смены, подчеркнул министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
"Они делают более 100 холодильников за 8 часов работы, причем 75% комплектующих на этом заводе – отечественного производства. Хотелось бы отметить, что это крымское предприятие занимает более 60% доли производства холодильников в целом по Российской Федерации", – сказал министр.
Коллектив предприятия работает над тем, чтобы довести долю отечественных деталей и материалов, которые используются в производстве, до 100%. Продукция завода поставляется во все регионы России и в семь стран СНГ, где есть дилерские центры по обслуживанию оборудования.
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
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Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
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Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
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Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
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Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство холодильного оборудования в Красноперекопске
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Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
1 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
2 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
3 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
4 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
5 из 5
Производство холодильного оборудования в Красноперекопске
© РИА Новости Крым
Ранее Анушаван Агаджанян информировал, что в Крыму более десяти предприятий стали участниками национального проекта "Производительность труда". Благодаря этому у них объемы произведенной продукции каждый год должны увеличиваться не менее чем на 5%.
Он также сообщил, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Он подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.
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