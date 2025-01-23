https://crimea.ria.ru/20250123/v-krymu-nachali-vypuskat-12-novykh-modeley-kholodilnikov-1143602116.html

В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников

В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников - РИА Новости Крым, 23.01.2025

В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников

На единственном в Крыму заводе по производству холодильного оборудования начали выпускать 12 новых единиц продукции – это холодильники для складов и крупных... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T20:15

2025-01-23T20:15

2025-01-23T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. На единственном в Крыму заводе по производству холодильного оборудования начали выпускать 12 новых единиц продукции – это холодильники для складов и крупных логистических центров. Об этом журналистам рассказал директор завода Михаил Алексеев.За год предприятие выпускает более 100 000 холодильников и около 80 000 холодильных ларей для магазинов. В штате работает 650 сотрудников, завод полностью загружен и работает в три смены, подчеркнул министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Коллектив предприятия работает над тем, чтобы довести долю отечественных деталей и материалов, которые используются в производстве, до 100%. Продукция завода поставляется во все регионы России и в семь стран СНГ, где есть дилерские центры по обслуживанию оборудования.Ранее Анушаван Агаджанян информировал, что в Крыму более десяти предприятий стали участниками национального проекта "Производительность труда". Благодаря этому у них объемы произведенной продукции каждый год должны увеличиваться не менее чем на 5%.Он также сообщил, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Он подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанВоздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП

https://crimea.ria.ru/20250123/v-krymu-zavod--uchastnik-natsproekta-vdvoe-podnyal-zarplatu-sotrudnikam-1143600784.html

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