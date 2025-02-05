https://crimea.ria.ru/20250205/importozameschenie-v-deystvii-kombaynam-iz-ssha-vstavlyayut-rossiyskie-zuby-1143894967.html

Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"

Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы" - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"

Потолки здесь высоченные. Прогреть такое помещение – задача еще та, а летом - очень жарко. В этих цехах люди в ватниках уже много десятков лет сохраняют... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T20:06

2025-02-05T20:06

2025-02-05T20:06

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Потолки здесь высоченные. Прогреть такое помещение – задача еще та, а летом - очень жарко. В этих цехах люди в ватниках уже много десятков лет сохраняют продовольственную безопасность России и одновременно создают то, что на самых высоких уровнях называют длинным словом "импортозамещение".Сто лет у станкаЗаводу по производству систем для сельскохозяйственной техники через два года будет 100 лет. Этой цифрой здесь гордятся.- У нас всего 120 человек сотрудников, но у нас есть автоматические линии, которые, если их на полную включить, в состоянии обеспечить весь земной шар режущими сегментами - это, как говорят, "зубы" комбайна. Это то, чем срезается стерня, - нам, "чайникам", на понятном языке объясняет детали производства коммерческий директор предприятия Наталья Калгина.Это только звучит так громко – коммерческий директор. Наталья прошла путь от простой рабочей, процесс знает от и до.Наталья показывает нам новые, еще пахнущие деревом длинные ящики – в них уже готовые собранные режущие сегменты длинной от 4 до 9 метров. Такие грузят только мостовым краном.- Один ящик – это на 20 комбайнов, - четко и ясно описывает Наталья важность работы завода.Сейчас режущие сегменты на комбайны поставляют на крупнейшие заводы сельхозтехники России и Белоруссии. Но здесь же делают детали к жаткам и комбайнам американского, германского, украинского производства – то есть к той технике, которую используют сельхозпроизводители, но запчасти на которую достать уже невозможно из-за санкций.Заводская странаВ соседнем цехе станки накрыты сверху пленкой, для них сделаны как будто особые комнатки.- Вот у нас оборудование, работает только при +15. Это мы в фуфайках ходим, а оно у нас должно быть в тепле, - показывает свое хозяйство начальник участка Галина Олицкая.На этом участке делают механизмы привода ножа. Болванки изготавливают в Мелитополе, а собирают механизм в Симферополе.Галина Степановна только на этом заводе работает 30 лет. Начинала свою заводскую карьеру на одном из симферопольских предприятий, в 1995 году там закрыли производство. А на этом заводе доработалась до начальника участка, теперь у нее в подчинении 12 человек.Элита заводаВ цехах пока не очень громко и пустовато: обед.- Вы знаете, наши мужики в робах гораздо головастее тех, кто в офисе сидят в костюмчиках. Вот токаря мои, фрезеровщики - вообще мужики молодцы, - ведет нас по цехам коммерческий директор и открывает еще одну дверь.И мы попадаем, как шутит Наталья Калгина, "в отряд по борьбе в козла". Но это в перерыв эти мужчины доминошники, а в рабочее время - мастера не ниже 6 разряда, элита завода.В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП >>Николай Григорьевич Ляховенко зычно бьет костью о стол и только тогда поворачивается к нам. Он – заводская легенда, 46 лет на заводе. Рядом мужики тоже не лыком шиты: кто 50 лет у станка, кто 49. Работают в том числе и по индивидуальным заказам: сами придумывают, сами изготавливают.На проходной завода висит объявление о том, что предприятию необходимы фрезеровщики, шлифовщики, инженеры-конструкторы, токари-расточники. Средняя зарплата – 70 тысяч рублей.Молодая кровьЗакалка зубца для комбайна – процесс завораживающий: языки пламени, желтоватое машинное масло, блеск стали…Богдан Боровиков надевает рукавицы и лезет в гущу процесса: что-то поправляет, что-то ощупывает. Ему 26 лет. Мог бы варить кофе офисным клеркам за барной стойкой, или в крайнем случае сидеть над чертежами в теплом и чистом кабинете.- Я тут четыре года уже, как только получил высшее инженерное образование. Просто техника нравится, - Богдан не многословен.По-мужски сдержанно он говорит, что не все его друзья понимаю его выбор, а Наталья шепчет нам:- У его отца в городе несколько автомастерских. А Богдан не пошел к отцу, работает у нас. У меня в этом цеху есть три человека, на которых все держится. Богдан – один из них.А работа и вправду тяжелая – стоя, в индустриальном шуме, с семи утра, а в сезон перед посевной – с марта по июль – вообще горячая страда. Но зато и зарабатывают тут в два-три раза больше офисных клерков.Здесь конструируют и производят множество типов сегментов для режущих аппаратов сельскохозяйственных уборочных машин, в том числе и для техники производства США, Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Италии. Это запатентованные изобретения. Стараются рабочие и руководство завода, старается и страна в целом.В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам >>- В 2016 году нам государство выделило 26 млн на оборудование. Мы тогда поменяли все установки закалки токами высокой частоты. Пошла большая экономия за счет того, что на них детали не такие дорогие, как были на ламповых установках. Мы купили обрабатывающий центр, грузовой автомобиль и теперь можем сами возить небольшой груз с материка и на материк.Каждый зубец, над которым так кропотливо трудится и молодой Богдан Боровиков, и опытный Николай Григорьевич Ляховенко, и десятки других сотрудников завода – это тысячи срезанных колосьев на поле, это продовольственная безопасность страны.- Мы на свою продукцию не можем поднимать цены. Потому что это сразу скажется на нашем с вами столе. Чем дороже будет каждый сделанный нами сегмент, тем дороже будет хлеб, яйцо, мясо.Импортозамещение в действииЗавод, изготавливающий режущие сегменты для сельскохозяйственной техники – только один в ряду предприятий Крыма, который делает запчасти для машин или сами машины и механизмы, аналогичные зарубежным. Как РИА Новости Крым сообщили в министерстве промышленности и торговли республики, на полуострове по программе импортозамещения изготавливают зарядно-разрядные устройства, приборы и системы корабельной автоматики четвертого поколения, системы автоматизации для пассажирского флота и еще десятки других наименований продукции, пользующейся спросом.Импортозамещающие предприятия получают государственную финансовую поддержку в виде субсидий. В прошлом, 2024 году, восемь предприятий получили субсидии на сертификацию своей продукции и ее продвижение.Кроме того, для оказания поддержки промышленным предприятиям, имеющим потенциал и перспективы развития, создан и эффективно работает Крымский региональный фонд развития промышленности. Он предоставляет льготные займы с низкой процентной ставкой для финансирования проектов по модернизации промышленного производства, развития инновационного и импортозамещающего производств. Всего с начала года Фондом выдано восемь займов на сумму 126,4 млн. руб.Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности >>При существующих санкционных сложностях импортозамещающая продукция из Крыма пользуется спросом не только в России, но и в зарубежье: это химические реагенты, удобрения и растворители, различная морская техника, кабельная продукция и стройматериалы. Основные потребители – Беларусь, Казахстан, Армения, Китай, Индия, Турция, Иран и Сирия.В минпромторге республики уверяют, что инвесторов, которые интересуются промышленным импортозамещающим производством в Крыму, становится все больше. Так, сейчас строятся заводы по производству минеральной ваты и изделий из нее, в июне 2024 года введена в эксплуатацию новая линия по изготовлению интернет-кабелей."На судостроительном заводе в Керчи произведена закладка строительства цифрового склада изделий машиностроительной части. Проект планируется запустить в конце 2025 года. Также рассматривается возможность реализации новых инвестиционных проектов по созданию семи новых промышленных предприятий в отрасли производства строительных материалов, электронных компонентов, производства полимерных труб, углекислоты, создание высокотехнологичного производства йода и йодосодержащей продукции", - перечислили в профильном министерстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

симферополь, импортозамещение, промышленность в крыму, новости крыма, крым