https://crimea.ria.ru/20250123/v-krymu-zavod--uchastnik-natsproekta-vdvoe-podnyal-zarplatu-sotrudnikam-1143600784.html
В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам
В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам - РИА Новости Крым, 23.01.2025
В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам
Единственный в Крыму завод холодильного оборудования благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" за год почти в два раза поднял зарплаты РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T16:55
2025-01-23T16:55
2025-01-23T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Единственный в Крыму завод холодильного оборудования благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" за год почти в два раза поднял зарплаты для сотрудников. Об этом журналистам рассказал директор завода Михаил Алексеев.Это позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на производство одной единицы товара, а с другой – улучшить условия труда людей. Создавать более удобные рабочие места, избавлять их от лишних производственных операций и, как результат, повышать зарплаты.Оператор станков с программным управлением Ирина на наших глазах сваривает металлические решетки – полки для будущих холодильников. Заготовки укладываются в форму и задвигаются в недра станка, после чего буквально за секунду толстая решетка готова.В Крыму в национальном проекте "Производительность труда" участвует более 10 предприятий, и за год все они показали очень хорошие результаты, заявил министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.По словам министра, участие в нацпроекте позволяет крымским предприятиям повышать объем производимой продукции каждый год не менее чем на пять процентов.Ранее Анушаван Агаджанян информировал, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Он подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
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новости крыма, промышленность в крыму, крым, доходы крымчан, зарплата
В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам
На заводе в Крыму благодаря участию в нацпроекте в два раза подняли зарплату сотрудникам
16:55 23.01.2025 (обновлено: 18:28 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Единственный в Крыму завод холодильного оборудования благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" за год почти в два раза поднял зарплаты для сотрудников. Об этом журналистам рассказал директор завода Михаил Алексеев.
"Проект включает различные методики анализа любых производственных процессов – технологических, логистических, финансовых и так далее. Он позволяет нам повышать КПД, убирать лишние звенья, лишние перемещения документов, продуктов, полуфабрикатов", – объяснил он.
Это позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на производство одной единицы товара, а с другой – улучшить условия труда людей. Создавать более удобные рабочие места, избавлять их от лишних производственных операций и, как результат, повышать зарплаты.
"У меня зарплата поднялась в два раза. Мне повысили квалификацию, для этого надо было своим трудом показать и доказать, что я соответствую", – рассказал слесарь механосборочных работ Станислав Трусенко.
Оператор станков с программным управлением Ирина на наших глазах сваривает металлические решетки – полки для будущих холодильников. Заготовки укладываются в форму и задвигаются в недра станка, после чего буквально за секунду толстая решетка готова.
"Да, зарплата по сравнению с 2023 годом поднялась в два раза. В цеху стало прохладнее, у нас же печи работают, летом всегда жарко было. В раздевалках для удобства стараются что-то сделать", – перечисляет она.
В Крыму в национальном проекте "Производительность труда" участвует более 10 предприятий, и за год все они показали очень хорошие результаты, заявил министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
"В этом национальном проекте участвует более 10 промышленных предприятий региона. В прошлом году мы подвели итоги – результаты колоссальные. Это и Бахчисарайский цементный завод, который установил собственный рекорд по производству цементной продукции, и иные предприятия достигли новых показателей в сфере промышленности", – сказал министр.
По словам министра, участие в нацпроекте позволяет крымским предприятиям повышать объем производимой продукции каждый год не менее чем на пять процентов.
Ранее Анушаван Агаджанян информировал, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля
, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Он подчеркнул, что уже само географическое положение Крыма подразумевает развитие судостроения, и оно активно продолжается.
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