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В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой
В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой - РИА Новости Крым, 07.02.2025
В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой
В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T11:08
2025-02-07T11:08
2025-02-07T11:08
ситуация на дорогах крыма
мчс крыма
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штормовое предупреждение
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в МЧС республики.В то же время фиксируются локальные отключения электроэнергии, добавили в ведомстве.На отдельных участках дорог закрыто или затруднено движение и некоторым водителям требовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из снежной ловушки.В частности сильный снегопад осложнил ситуацию на участке дороги в районе Грушевского перевала. Спасатели судакского отряда "Крым-Спас" оказали помощь восьми автомобилистам в продвижении машин в снежном покрове. Многие водители, в том числе и на грузовиках, выдвинулись в путь на летней резине, заметили спасатели.Сейчас движение закрыто на автодороге "Соколиное – Ай-Петри". Ограничения введены на участках дорог "Белогорск-Феодосия" - от Грушевки до Старого Крыма, "Алушта- Судак-Феодосия" - от Судака до поворота на Краснокаменку, "Грушевка-Судак"- от Переваловки до Лесного.7,8 и 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Ночью 7 февраля мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица, информировали ранее в МЧС. Всех руководителей автотранспортных предприятий в связи с опасной погодой просят уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов. Автомобилистов просят не выезжать без острой надобности на далекие расстояния.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночиКрым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиСнежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, крым, новости крыма, дороги крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму
В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой
В Крыму не зафиксировано чрезвычайных ситуаций в связи со снежным штормом - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в МЧС республики.
"ЧС не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ангарский и Грушевский перевалы проездные
, работают дорожные службы… Организовано патрулирование спасателей
"Крым-Спас", которые в случае необходимости окажут помощь", - сказано в сообщении.
В то же время фиксируются локальные отключения электроэнергии, добавили в ведомстве.
На отдельных участках дорог закрыто или затруднено движение и некоторым водителям требовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из снежной ловушки.
В частности сильный снегопад осложнил ситуацию на участке дороги в районе Грушевского перевала. Спасатели судакского отряда "Крым-Спас" оказали помощь восьми автомобилистам в продвижении машин в снежном покрове. Многие водители, в том числе и на грузовиках, выдвинулись в путь на летней резине, заметили спасатели.
Сейчас движение закрыто на автодороге "Соколиное – Ай-Петри". Ограничения введены на участках дорог "Белогорск-Феодосия" - от Грушевки до Старого Крыма, "Алушта- Судак-Феодосия" - от Судака до поворота на Краснокаменку, "Грушевка-Судак"- от Переваловки до Лесного.
7,8 и 9 февраля в Крыму
ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Ночью 7 февраля мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица, информировали ранее в МЧС. Всех руководителей автотранспортных предприятий в связи с опасной погодой просят уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов. Автомобилистов просят не выезжать
без острой надобности на далекие расстояния.
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