https://crimea.ria.ru/20250207/v-krymu-ne-zaregistrirovano-chs-v-svyazi-s-nepogodoy-1143991260.html

В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой

В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой - РИА Новости Крым, 07.02.2025

В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой

В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T11:08

2025-02-07T11:08

2025-02-07T11:08

ситуация на дорогах крыма

мчс крыма

крым

новости крыма

дороги крыма

штормовое предупреждение

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1143989871_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ecedc5d4a5bf52a1ea6c65c41ec95375.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в МЧС республики.В то же время фиксируются локальные отключения электроэнергии, добавили в ведомстве.На отдельных участках дорог закрыто или затруднено движение и некоторым водителям требовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из снежной ловушки.В частности сильный снегопад осложнил ситуацию на участке дороги в районе Грушевского перевала. Спасатели судакского отряда "Крым-Спас" оказали помощь восьми автомобилистам в продвижении машин в снежном покрове. Многие водители, в том числе и на грузовиках, выдвинулись в путь на летней резине, заметили спасатели.Сейчас движение закрыто на автодороге "Соколиное – Ай-Петри". Ограничения введены на участках дорог "Белогорск-Феодосия" - от Грушевки до Старого Крыма, "Алушта- Судак-Феодосия" - от Судака до поворота на Краснокаменку, "Грушевка-Судак"- от Переваловки до Лесного.7,8 и 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Ночью 7 февраля мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица, информировали ранее в МЧС. Всех руководителей автотранспортных предприятий в связи с опасной погодой просят уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов. Автомобилистов просят не выезжать без острой надобности на далекие расстояния.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночиКрым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиСнежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, крым, новости крыма, дороги крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму