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На горные дороги Крыма вывели спасателей

На горные дороги Крыма вывели спасателей - РИА Новости Крым, 06.02.2025

На горные дороги Крыма вывели спасателей

На перевалах в Крыму организовано дежурство спасателей из-за снежной погоды, сообщает в четверг пресс-служба МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T10:39

2025-02-06T10:39

2025-02-06T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На перевалах в Крыму организовано дежурство спасателей из-за снежной погоды, сообщает в четверг пресс-служба МЧС по Крыму.Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто. К этому времени на дорогах Крыма чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Вся спасательная техника готова к реагированию, подчеркнули в МЧС.В свою очередь в "Крымавтодоре" проинформировали, что из-зи сложных погодных условий на дороги направлены дополнительные силы для расчистки и обработки полотна. В настоящее время на автодорогах Солнечная Долина – Прибрежное (км 0–5+800), Грушевка – Судак (км 0–20), Белогорск – Феодосия (км 37–23) идет сильный снег, ведется очистка и обработка. Днем 6 февраля, 7, 8 и 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Днем 6, ночью 7 февраля мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица, предупреждали в МЧС ранее. На территории республики действует штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четвергВ Керченском проливе ожидается сильный штормПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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