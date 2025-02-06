На горные дороги Крыма вывели спасателей
В Крыму на перевалах организовали дежурство спасателей
10:39 06.02.2025 (обновлено: 10:52 06.02.2025)
© РИА Новости КрымПогода
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На перевалах в Крыму организовано дежурство спасателей из-за снежной погоды, сообщает в четверг пресс-служба МЧС по Крыму.
"Ангарский и Грушевский перевалы проездные, работают дорожные службы. Решением министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко на данных перевалах организовано дежурство спасателей "Крым-Спас", которые в случае необходимости окажут помощь автомобилистам", - сказано в сообщении.
Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто. К этому времени на дорогах Крыма чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Вся спасательная техника готова к реагированию, подчеркнули в МЧС.
В свою очередь в "Крымавтодоре" проинформировали, что из-зи сложных погодных условий на дороги направлены дополнительные силы для расчистки и обработки полотна.
В настоящее время на автодорогах Солнечная Долина – Прибрежное (км 0–5+800), Грушевка – Судак (км 0–20), Белогорск – Феодосия (км 37–23) идет сильный снег, ведется очистка и обработка.
Днем 6 февраля, 7, 8 и 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Днем 6, ночью 7 февраля мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица, предупреждали в МЧС ранее. На территории республики действует штормовое предупреждение.
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