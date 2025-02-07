Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
В Крыму из-за снежного шторма и гололедицы более сотни единиц техники расчищают дороги
08:04 07.02.2025 (обновлено: 08:42 07.02.2025)
© Пресс-служба правительства Севастополя Уборка снега с улиц города
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог, проезд ко всем населенным пунктам обеспечен. Об этом сообщает "Крымавтодор".
Обстановка на дорогах полуострова на утро пятницы:
* Ангарский перевал -6°C, покрытие очищено и обработано;
* Шапка партизан -5°C, покрытие очищено и обработано;
* Алушта 0°C, сухо;
* Симферополь -4°C, снег;
* Белогорск -3°C, местами снег, из-за ветра переметы;
* Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обрабатывается;
* Добровская долина, ГРЭС -4…-5°C, снег;
* Красноперекопск -2°C, без осадков;
* Судак -1°C, мелкий снег, покрытие обработано;
* Грушевка -3°C, мелкий снег, покрытие обработано;
* Первомайское -3°C, снег, местами снежные накаты.
* Ангарский перевал -6°C, покрытие очищено и обработано;
* Шапка партизан -5°C, покрытие очищено и обработано;
* Алушта 0°C, сухо;
* Симферополь -4°C, снег;
* Белогорск -3°C, местами снег, из-за ветра переметы;
* Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обрабатывается;
* Добровская долина, ГРЭС -4…-5°C, снег;
* Красноперекопск -2°C, без осадков;
* Судак -1°C, мелкий снег, покрытие обработано;
* Грушевка -3°C, мелкий снег, покрытие обработано;
* Первомайское -3°C, снег, местами снежные накаты.
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