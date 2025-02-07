https://crimea.ria.ru/20250207/snezhnyy-shtorm-v-krymu-obstanovka-na-dorogakh-poluostrova-1143984328.html

Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова

Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова

На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог, проезд ко всем населенным пунктам... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T08:04

2025-02-07T08:04

2025-02-07T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог, проезд ко всем населенным пунктам обеспечен. Об этом сообщает "Крымавтодор".Обстановка на дорогах полуострова на утро пятницы:* Ангарский перевал -6°C, покрытие очищено и обработано;* Шапка партизан -5°C, покрытие очищено и обработано;* Алушта 0°C, сухо;* Симферополь -4°C, снег;* Белогорск -3°C, местами снег, из-за ветра переметы;* Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обрабатывается;* Добровская долина, ГРЭС -4…-5°C, снег;* Красноперекопск -2°C, без осадков;* Судак -1°C, мелкий снег, покрытие обработано;* Грушевка -3°C, мелкий снег, покрытие обработано;* Первомайское -3°C, снег, местами снежные накаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиСильный ветер два дня будет бушевать в СевастополеВ Белогорске обесточат полсотни улиц

https://crimea.ria.ru/20250206/v-krymu-iz-za-snegopada-ogranichili-dvizhenie-mashin-na-trekh-trassakh-1143976972.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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