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Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог, проезд ко всем населенным пунктам... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T08:04
2025-02-07T08:42
погода в крыму
крымская погода
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог, проезд ко всем населенным пунктам обеспечен. Об этом сообщает "Крымавтодор".Обстановка на дорогах полуострова на утро пятницы:* Ангарский перевал -6°C, покрытие очищено и обработано;* Шапка партизан -5°C, покрытие очищено и обработано;* Алушта 0°C, сухо;* Симферополь -4°C, снег;* Белогорск -3°C, местами снег, из-за ветра переметы;* Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обрабатывается;* Добровская долина, ГРЭС -4…-5°C, снег;* Красноперекопск -2°C, без осадков;* Судак -1°C, мелкий снег, покрытие обработано;* Грушевка -3°C, мелкий снег, покрытие обработано;* Первомайское -3°C, снег, местами снежные накаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиСильный ветер два дня будет бушевать в СевастополеВ Белогорске обесточат полсотни улиц
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погода в крыму, крымская погода, крымавтодор, новости крыма, дороги крыма, штормовое предупреждение, стихия
Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова

В Крыму из-за снежного шторма и гололедицы более сотни единиц техники расчищают дороги

08:04 07.02.2025 (обновлено: 08:42 07.02.2025)
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Уборка снега с улиц города
Уборка снега с улиц города
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог, проезд ко всем населенным пунктам обеспечен. Об этом сообщает "Крымавтодор".
Обстановка на дорогах полуострова на утро пятницы:
* Ангарский перевал -6°C, покрытие очищено и обработано;
* Шапка партизан -5°C, покрытие очищено и обработано;
* Алушта 0°C, сухо;
* Симферополь -4°C, снег;
* Белогорск -3°C, местами снег, из-за ветра переметы;
* Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обрабатывается;
* Добровская долина, ГРЭС -4…-5°C, снег;
* Красноперекопск -2°C, без осадков;
* Судак -1°C, мелкий снег, покрытие обработано;
* Грушевка -3°C, мелкий снег, покрытие обработано;
* Первомайское -3°C, снег, местами снежные накаты.
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