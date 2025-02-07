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Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи

Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи

Дорожные службы Севастополя за минувшую ночь очистили и обработали от снега и гололедицы более 600 километров автомобильных дорог. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T09:57

2025-02-07T09:57

2025-02-07T10:02

ситуация на дорогах крыма

севастополь

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севавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Дорожные службы Севастополя за минувшую ночь очистили и обработали от снега и гололедицы более 600 километров автомобильных дорог. Об этом сообщили в правительстве города.За минувшую ночь "Севавтодор" провел полный цикл обработки основных региональных трасс и городских дорог противогололедными материалами.Отмечается, что наибольший объем работ был проведен на Камышовом шоссе, на дорогах Фиолента и в Байдарской долине. А также на автодорогах Севастополь – Инкерман, Ялта-Севастополь, Гончарное – Ялта и с. Родное – с. Терновка.Дорожные службы продолжают очищать дороги в регионе. По информации властей, в настоящий момент на линии находятся десять снегоуборочных машин. Две из них очищают тротуары, а восемь задействованы в перевозке более 30 дорожников для ручной обработки остановочных площадок во всех районах города. Дороги, на которые не могут заехать комбинированные дорожные машины, тоже посыпают вручную.Кроме того, продолжается патрулирование основных автодорог Севастополя, отрабатываются звонки, поступающие в диспетчерскую службу. Между дорожными, коммунальными, экстренными службами и ведомствами поддерживается круглосуточное взаимодействие.По данным гидрометцентра, в пятницу, 7 февраля, в Севастополе существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 10 – 15 м/с. Температура воздуха 1 – 3 градуса.Поздно вечером 6 февраля губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе из-за погоды произошла масштабная авария на энергосетях – вышло их строя оборудование на двух подстанциях в одном из отдаленных от центра районов города, на мысе Фиолент. К ликвидации аварии привлекались бригады "Севастопольэнерго" и специалисты сетевого предприятия Министерства обороны РФ.Ранее 7 февраля в ГУП "Крымавтодор" сообщили, что в Крыму из-за снежного шторма и гололедицы более сотни единиц техники расчищают дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогахНа Кубань идет сильный шторм

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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