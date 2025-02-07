Рейтинг@Mail.ru
Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250207/novosti-sevastopolya-obstanovka-na-dorogakh-posle-snezhnoy-nochi-1143988225.html
Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи
Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи
Дорожные службы Севастополя за минувшую ночь очистили и обработали от снега и гололедицы более 600 километров автомобильных дорог. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T09:57
2025-02-07T10:02
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
крымская погода
севавтодор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1143986223_0:125:666:500_1920x0_80_0_0_bef45a6ca3a8b7f82213e5b2116080ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Дорожные службы Севастополя за минувшую ночь очистили и обработали от снега и гололедицы более 600 километров автомобильных дорог. Об этом сообщили в правительстве города.За минувшую ночь "Севавтодор" провел полный цикл обработки основных региональных трасс и городских дорог противогололедными материалами.Отмечается, что наибольший объем работ был проведен на Камышовом шоссе, на дорогах Фиолента и в Байдарской долине. А также на автодорогах Севастополь – Инкерман, Ялта-Севастополь, Гончарное – Ялта и с. Родное – с. Терновка.Дорожные службы продолжают очищать дороги в регионе. По информации властей, в настоящий момент на линии находятся десять снегоуборочных машин. Две из них очищают тротуары, а восемь задействованы в перевозке более 30 дорожников для ручной обработки остановочных площадок во всех районах города. Дороги, на которые не могут заехать комбинированные дорожные машины, тоже посыпают вручную.Кроме того, продолжается патрулирование основных автодорог Севастополя, отрабатываются звонки, поступающие в диспетчерскую службу. Между дорожными, коммунальными, экстренными службами и ведомствами поддерживается круглосуточное взаимодействие.По данным гидрометцентра, в пятницу, 7 февраля, в Севастополе существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 10 – 15 м/с. Температура воздуха 1 – 3 градуса.Поздно вечером 6 февраля губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе из-за погоды произошла масштабная авария на энергосетях – вышло их строя оборудование на двух подстанциях в одном из отдаленных от центра районов города, на мысе Фиолент. К ликвидации аварии привлекались бригады "Севастопольэнерго" и специалисты сетевого предприятия Министерства обороны РФ.Ранее 7 февраля в ГУП "Крымавтодор" сообщили, что в Крыму из-за снежного шторма и гололедицы более сотни единиц техники расчищают дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогахНа Кубань идет сильный шторм
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1143986223_0:0:666:500_1920x0_80_0_0_ae60b1c257613aed590cdb9d093ab0b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, погода в крыму, крымская погода, севавтодор
Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи

В Севастополе за ночь обработали от снега более 600 километров дорог

09:57 07.02.2025 (обновлено: 10:02 07.02.2025)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяСевавтодор убирает снег в Севастополе
Севавтодор убирает снег в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Дорожные службы Севастополя за минувшую ночь очистили и обработали от снега и гололедицы более 600 километров автомобильных дорог. Об этом сообщили в правительстве города.
За минувшую ночь "Севавтодор" провел полный цикл обработки основных региональных трасс и городских дорог противогололедными материалами.

"Очищено и обработано более 600 километров автомобильных дорог, израсходовано порядка 450 тонн противогололедного материала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший объем работ был проведен на Камышовом шоссе, на дорогах Фиолента и в Байдарской долине. А также на автодорогах Севастополь – Инкерман, Ялта-Севастополь, Гончарное – Ялта и с. Родное – с. Терновка.
Дорожные службы продолжают очищать дороги в регионе. По информации властей, в настоящий момент на линии находятся десять снегоуборочных машин. Две из них очищают тротуары, а восемь задействованы в перевозке более 30 дорожников для ручной обработки остановочных площадок во всех районах города. Дороги, на которые не могут заехать комбинированные дорожные машины, тоже посыпают вручную.
© Пресс-служба правительства Севастополя Снег в Севастополе
Снег в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
Кроме того, продолжается патрулирование основных автодорог Севастополя, отрабатываются звонки, поступающие в диспетчерскую службу. Между дорожными, коммунальными, экстренными службами и ведомствами поддерживается круглосуточное взаимодействие.
По данным гидрометцентра, в пятницу, 7 февраля, в Севастополе существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 10 – 15 м/с. Температура воздуха 1 – 3 градуса.
Поздно вечером 6 февраля губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе из-за погоды произошла масштабная авария на энергосетях – вышло их строя оборудование на двух подстанциях в одном из отдаленных от центра районов города, на мысе Фиолент. К ликвидации аварии привлекались бригады "Севастопольэнерго" и специалисты сетевого предприятия Министерства обороны РФ.
Ранее 7 февраля в ГУП "Крымавтодор" сообщили, что в Крыму из-за снежного шторма и гололедицы более сотни единиц техники расчищают дороги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди
В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах
На Кубань идет сильный шторм
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольНовости СевастополяПогода в КрымуКрымская погодаСевавтодор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Крымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц
12:44Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
12:29Крым переходит к маловодному периоду- гидрологи
12:13Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков
11:57В Судаке за убийство будут судить местную жительницу
11:37Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие
11:08В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой
10:51Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года
10:36Аварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в Крыму
10:18В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет
09:57Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи
09:40Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросы
09:27Посланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России
09:16На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту
09:02Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма
08:37Две женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми
08:16Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
08:04Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
07:37Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
07:10Генпрокурор США распустила группу по преследованию российских активов
Лента новостейМолния