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Аварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в Крыму

Аварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в Крыму - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Аварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в Крыму

В Крыму из-за непогоды частично обесточены два района и закрыто движение на одной из дорог, на опасных участках дежурят спасатели. О текущей ситуации, связанной РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T10:36

2025-02-07T10:36

2025-02-07T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды частично обесточены два района и закрыто движение на одной из дорог, на опасных участках дежурят спасатели. О текущей ситуации, связанной со снежной погодой, рассказали в пятницу в пресс-службе крымского главка МЧС России.На дорогах дежурят более 170 единиц снегоуборочной и специальной техники, от МЧС России на дежурство вывели 316 человек и 91 единицу техники. В главном управлении МЧС функционирует оперативный штаб, все сообщения о происшествиях экстренно отрабатывают оперативные службы.Всего, по данным спасателей, за ночь в районе Ангарского перевала выпало 6 мм осадков, в Симферополе и районе – 5 мм. Максимальный ветер с порывами до 22 м/с регистрировали в Кировском районе. Штормовое предупреждение в Крыму продолжает действовать.В этой связи крымчан просят ограничить выезд на автомобилях или быть предельно осторожными на дорогах, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи и на ветки деревьев, не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит, соблюдать правила эксплуатации систем печного отопления.В Симферополе в ночь на пятницу выпало рекордное количество снега, заявил ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По состоянию на 9 часов утра высота снежного покрова в крымской столице составила 10 сантиметров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночиСнег и ветер обесточили восемь сел в двух районах КрымаСнежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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