https://crimea.ria.ru/20250206/krym-v-plenu-tsiklonicheskoy-depressii-ozhidayutsya-ledyanye-dozhdi-1143979573.html

Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди

Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди

В ближайшие дни Крым ожидают снегопады и ледяные дожди. В феврале зима наконец покажет крымчанам свой суровый характер, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T22:41

2025-02-06T22:41

2025-02-06T22:41

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

погода

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие дни Крым ожидают снегопады и ледяные дожди. В феврале зима наконец покажет крымчанам свой суровый характер, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По ночам температура будет опускаться до -5, в дневные часы до -3 градусов, и это на фоне холодного ветра скоростью до 10-15 метров в секунду."Февраль, в отличии от января, продолжит не жаловать жителей Крыма. В результате обильных снегопадов высота снежного покрова на утро 6 февраля составляла от 1 до 7 см, сейчас очевидно, что снежный покров продолжает расти и прибавит еще около 3 см", сказал Тишковец.На следующей неделе "окна" будут чередоваться с локальными осадками. За 7 суток на южном побережье Крыма выпадет от 18 до 23 мм осадков – это треть месячной нормы, подчеркнул Евгений Тишковец.Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала, что с 6 по 9 февраля Крым ожидают метели с ураганным ветром. В районе Керченского пролива у берегов Крыма синоптики ожидали сильный шторм скоростью до 25 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехникиСильный ветер два дня будет бушевать в СевастополеВ Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах

https://crimea.ria.ru/20250206/na-kuban-idet-silnyy-shtorm-1143978735.html

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2025

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