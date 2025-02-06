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Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди
Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди
В ближайшие дни Крым ожидают снегопады и ледяные дожди. В феврале зима наконец покажет крымчанам свой суровый характер, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T22:41
2025-02-06T22:41
2025-02-06T22:41
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие дни Крым ожидают снегопады и ледяные дожди. В феврале зима наконец покажет крымчанам свой суровый характер, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По ночам температура будет опускаться до -5, в дневные часы до -3 градусов, и это на фоне холодного ветра скоростью до 10-15 метров в секунду."Февраль, в отличии от января, продолжит не жаловать жителей Крыма. В результате обильных снегопадов высота снежного покрова на утро 6 февраля составляла от 1 до 7 см, сейчас очевидно, что снежный покров продолжает расти и прибавит еще около 3 см", сказал Тишковец.На следующей неделе "окна" будут чередоваться с локальными осадками. За 7 суток на южном побережье Крыма выпадет от 18 до 23 мм осадков – это треть месячной нормы, подчеркнул Евгений Тишковец.Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала, что с 6 по 9 февраля Крым ожидают метели с ураганным ветром. В районе Керченского пролива у берегов Крыма синоптики ожидали сильный шторм скоростью до 25 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехникиСильный ветер два дня будет бушевать в СевастополеВ Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах
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Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди
Крым в ближайшие недели ожидают снегопады с ледяным дождем
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие дни Крым ожидают снегопады и ледяные дожди. В феврале зима наконец покажет крымчанам свой суровый характер, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В пятницу и в выходные республика останется в тылу циклонической депрессии, а значит, не обойдется без очаговых скоротечных осадков преимущественно в виде снега с вероятностью вкрапления мозаичных ледяных дождей. При этом сохранится аномальная холодная для полуострова погода", - написал он.
По ночам температура будет опускаться до -5, в дневные часы до -3 градусов, и это на фоне холодного ветра скоростью до 10-15 метров в секунду.
"Февраль, в отличии от января, продолжит не жаловать жителей Крыма. В результате обильных снегопадов высота снежного покрова на утро 6 февраля составляла от 1 до 7 см, сейчас очевидно, что снежный покров продолжает расти и прибавит еще около 3 см", сказал Тишковец.
На следующей неделе "окна" будут чередоваться с локальными осадками. За 7 суток на южном побережье Крыма выпадет от 18 до 23 мм осадков – это треть месячной нормы, подчеркнул Евгений Тишковец.
"На остальной территории - 3-8 мм. Наиболее ненастная погода ожидается в пятницу, 14 февраля, когда циклон принесет обложные снегопады, метели и заносы на дорогах. Снежный покров в горах подрастет до 11-16 см, на остальной территории 1-6, местами 9 см. Практически вся земля будет прикрыта снежный покрывалом", - прогнозирует он.
Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала
, что с 6 по 9 февраля Крым ожидают метели с ураганным ветром. В районе Керченского пролива у берегов Крыма синоптики ожидали сильный шторм
скоростью до 25 метров в секунду.
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