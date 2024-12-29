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Крушение самолета в Актау и федеральный режим ЧС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Крушение самолета в Актау и федеральный режим ЧС: топ новостей недели
Крушение самолета в Актау и федеральный режим ЧС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Крушение самолета в Актау и федеральный режим ЧС: топ новостей недели
Крушение пассажирского лайнера произошло на западе Казахстана. ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в Черном море и угрозы для курортного... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T19:15
2024-12-29T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Крушение пассажирского лайнера произошло на западе Казахстана. ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в Черном море и угрозы для курортного сезона-2025. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление о безопасности в Крыму. Названы сроки строительства нового курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. Принят законопроект о статусе муниципальных округов для Алушты, Армянска, Судака, Феодосии и Ялты.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Крушение самолетаПассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян. При крушении погибли 38 человек. 29 человек, среди которых двое детей, были доставлены в медицинские учреждения города Актау. Девять граждан РФ эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России. Предварительной причиной крушения в Росавиации назвали столкновение со стаей птиц. В пятницу Росавиация сообщила, что упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников.ЧС федерального масштабаРежим ЧС федерального уровня введен на этой неделе после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. По словам глава МЧС России Александра Куренкова, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда Правительства РФ. Как заявил в понедельник председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, ситуация с выбросом нефтесодержащих продуктов в море и на берег не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму, поскольку к тому времени все последствия ЧП будут устранены.Безопасность в КрымуЭффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает, добавил он.Курорт "Золотые пески России"Масштабный рекреационный проект "Золотые пески России" будет построен на западе Крыма до конца 2026 года в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", рассказал на этой неделе председатель Комитета Госсовета Республики по курортам и туризму Роман Тихончук. Новый курорт с 5 тысячами номеров и 11-километровоц набережной возведут на побережье между Евпаторией и Саками. Проект уже выполнен, идут согласования с подрядчиком.Муниципальный статусПарламент Крыма на этой неделе принял законопроект, наделяющий городские округа Алушта, Армянск, Судак, Феодосия и Ялта статусом муниципального округа. По словам главы комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Романа Шантаева, решение принято в связи с тем, что в соответствии с действующим российским законодательством ранее созданные городские округа не отвечают установленным критериям, таким как площадь территории, соотношение городского и сельского населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Крушение самолета в Актау и федеральный режим ЧС: топ новостей недели

Крушение самолета Баку-Грозный и ЧС федерального уровня -популярные темы недели

19:15 29.12.2024
 
© Пресс-служба администрации Мангистауской области / Перейти в фотобанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© Пресс-служба администрации Мангистауской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Крушение пассажирского лайнера произошло на западе Казахстана. ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в Черном море и угрозы для курортного сезона-2025. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление о безопасности в Крыму. Названы сроки строительства нового курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. Принят законопроект о статусе муниципальных округов для Алушты, Армянска, Судака, Феодосии и Ялты.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Крушение самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян. При крушении погибли 38 человек. 29 человек, среди которых двое детей, были доставлены в медицинские учреждения города Актау. Девять граждан РФ эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России. Предварительной причиной крушения в Росавиации назвали столкновение со стаей птиц. В пятницу Росавиация сообщила, что упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников.
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ЧС федерального масштаба

Режим ЧС федерального уровня введен на этой неделе после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. По словам глава МЧС России Александра Куренкова, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда Правительства РФ. Как заявил в понедельник председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, ситуация с выбросом нефтесодержащих продуктов в море и на берег не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму, поскольку к тому времени все последствия ЧП будут устранены.
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Муниципальный статус

Парламент Крыма на этой неделе принял законопроект, наделяющий городские округа Алушта, Армянск, Судак, Феодосия и Ялта статусом муниципального округа. По словам главы комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Романа Шантаева, решение принято в связи с тем, что в соответствии с действующим российским законодательством ранее созданные городские округа не отвечают установленным критериям, таким как площадь территории, соотношение городского и сельского населения.
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