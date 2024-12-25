Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-pyat-gorodov-poluchat-status-munitsipalnykh-okrugov-1142905648.html
В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов
В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов
Парламент Крыма принял законопроект, наделяющий городские округа Алушта, Армянск, Судак, Феодосия и Ялта статусом муниципального округа. Решение принято на... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T12:34
2024-12-25T15:34
крым
алушта
армянск
судак
феодосия
ялта
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2c025659930423148229605c511f7a43.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял законопроект, наделяющий городские округа Алушта, Армянск, Судак, Феодосия и Ялта статусом муниципального округа. Решение принято на пленарном заседании в среду.По словам главы комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Романа Шантаева, решение принято в связи с тем, что в соответствии с действующим российским законодательством ранее созданные городские округа не отвечают установленным критериям, таким как площадь территории, соотношение городского и сельского населения.Авторы законопроекта пояснили, что указанные округа не являются вновь образованными муниципальными образованиями, а наделение их новым статусом не является основанием для досрочного прекращения полномочий местных властей.Также принятое решение не повлечет изменения правоустанавливающих документов для граждан, отметил Шантаев. Основная работа по приведению нормативных документов ляжет на органы исполнительной власти и местного самоуправления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
армянск
судак
феодосия
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_a69614b4565d639b0dd8f03319609a6c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, армянск, судак, феодосия, ялта, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов

Пять городов в Крыму станут муниципальными округами – законопроект

12:34 25.12.2024 (обновлено: 15:34 25.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Галия ШакироваКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял законопроект, наделяющий городские округа Алушта, Армянск, Судак, Феодосия и Ялта статусом муниципального округа. Решение принято на пленарном заседании в среду.
"Наделить статусом муниципального округа следующие городские округа Республики Крым: городской округ Алушта, городской округ Армянск, городской округ Судак, городской округ Феодосия, городской округ Ялта", – говорится в документе.
По словам главы комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Романа Шантаева, решение принято в связи с тем, что в соответствии с действующим российским законодательством ранее созданные городские округа не отвечают установленным критериям, таким как площадь территории, соотношение городского и сельского населения.
Авторы законопроекта пояснили, что указанные округа не являются вновь образованными муниципальными образованиями, а наделение их новым статусом не является основанием для досрочного прекращения полномочий местных властей.
Также принятое решение не повлечет изменения правоустанавливающих документов для граждан, отметил Шантаев. Основная работа по приведению нормативных документов ляжет на органы исполнительной власти и местного самоуправления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАлуштаАрмянскСудакФеодосияЯлтаНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза
20:04Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники
19:32Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены
19:03Волны в 3,5 метра и сильный ветер: на Кубань обрушится шторм
18:45В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад"
18:25При крушении самолета в Казахстане погибли 38 человек
18:10Чудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из Севастополя
17:36Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major
17:21"От окон не могли оторваться": проводник рассказал о первом поезде в Крым
17:09МИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении
16:55В Крыму инвесторы восстановят советские санатории
16:43В Севастополе усилится ветер
16:20Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул
15:47Водолазы обнаружили носовую часть танкера "Волгонефть-239"
15:44Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего
15:41ВСУ потеряли еще 230 боевиков и два танка в Курской области
15:37Стали известны результаты проб морской воды в Анапе
15:20Зал славы крымской журналистики пополнили новые имена
15:16На Крымском мосту растет очередь
15:01Прыжок в последний вагон: зачем ВСУ "культурное" подразделение
Лента новостейМолния