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В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов
В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов
Парламент Крыма принял законопроект, наделяющий городские округа Алушта, Армянск, Судак, Феодосия и Ялта статусом муниципального округа. Решение принято на... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T12:34
2024-12-25T12:34
2024-12-25T15:34
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государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял законопроект, наделяющий городские округа Алушта, Армянск, Судак, Феодосия и Ялта статусом муниципального округа. Решение принято на пленарном заседании в среду.По словам главы комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Романа Шантаева, решение принято в связи с тем, что в соответствии с действующим российским законодательством ранее созданные городские округа не отвечают установленным критериям, таким как площадь территории, соотношение городского и сельского населения.Авторы законопроекта пояснили, что указанные округа не являются вновь образованными муниципальными образованиями, а наделение их новым статусом не является основанием для досрочного прекращения полномочий местных властей.Также принятое решение не повлечет изменения правоустанавливающих документов для граждан, отметил Шантаев. Основная работа по приведению нормативных документов ляжет на органы исполнительной власти и местного самоуправления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, армянск, судак, феодосия, ялта, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов
Пять городов в Крыму станут муниципальными округами – законопроект
12:34 25.12.2024 (обновлено: 15:34 25.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял законопроект, наделяющий городские округа Алушта, Армянск, Судак, Феодосия и Ялта статусом муниципального округа. Решение принято на пленарном заседании в среду.
"Наделить статусом муниципального округа следующие городские округа Республики Крым: городской округ Алушта, городской округ Армянск, городской округ Судак, городской округ Феодосия, городской округ Ялта", – говорится в документе.
По словам главы комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Романа Шантаева, решение принято в связи с тем, что в соответствии с действующим российским законодательством ранее созданные городские округа не отвечают установленным критериям, таким как площадь территории, соотношение городского и сельского населения.
Авторы законопроекта пояснили, что указанные округа не являются вновь образованными муниципальными образованиями, а наделение их новым статусом не является основанием для досрочного прекращения полномочий местных властей.
Также принятое решение не повлечет изменения правоустанавливающих документов для граждан, отметил Шантаев. Основная работа по приведению нормативных документов ляжет на органы исполнительной власти и местного самоуправления.
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