Рейтинг@Mail.ru
Из Севастополя выдворили мигрантов - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241206/iz-sevastopolya-vydvorili-migrantov-1142437184.html
Из Севастополя выдворили мигрантов
Из Севастополя выдворили мигрантов - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Из Севастополя выдворили мигрантов
Пять иностранцев выдворили из Севастополя, еще семерым запретили въезд в Россию из-за множественных нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T13:53
2024-12-06T14:53
севастополь
полиция севастополя
нелегальные мигранты
трудовые мигранты
мигранты
общество
закон и право
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580424_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_86da3a805d57d89453ccab360cf97b13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Пять иностранцев выдворили из Севастополя, еще семерым запретили въезд в Россию из-за множественных нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Кроме того, правоохранители отказали в выдаче и аннулировали разрешительные документы, дающие право на проживание в России, двоим приезжим.Всего с 25 ноября по 1 декабря сотрудники миграционных подразделений привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства 27 иностранцев и 20 россиян, а также одно юридическое лицо.14 иностранцев нарушили режим пребывания в стране и правила миграционного учета, пятеро находились в РФ без документов, подтверждающих право на проживание. Еще двое работали незаконно и шестеро нарушили сроки обращения за выдачей патента.15 россиян предоставляли жилье иностранцам, находящимся в стране с нарушением установленного порядка. Кроме того, в пяти случаях граждане РФ привлекали к труду мигрантов без соответствующего разрешения на работу или патента.Также к ответственности привлечено юридическое лицо, которое в установленный срок не уведомило о заключении (расторжении) трудового договора с иностранцами.Накануне сотрудники ФСБ и правоохранители вскрыли факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Крыма. Отмечается, что двое россиян подыскивали иностранцев, желающих трудоустроиться на территории республики, и организовывали их незаконное проживание без фактической регистрации по месту пребывания. Они предоставляли иностранцам оплачиваемую работу на производственном объекте. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что России для динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации нужны трудовые мигранты, но только легальные.Госдума России приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевКанал незаконной миграции пресекли в Севастополе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580424_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_f63166a45bf5f91625d2b34a5bde4cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, полиция севастополя, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мигранты, общество, закон и право, новости крыма, крым
Из Севастополя выдворили мигрантов

Из Севастополя выдворили пятерых мигрантов, семерым запретили въезд в Россию

13:53 06.12.2024 (обновлено: 14:53 06.12.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСканирование отпечатков пальцев
Сканирование отпечатков пальцев - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Пять иностранцев выдворили из Севастополя, еще семерым запретили въезд в Россию из-за множественных нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

"За нарушения миграционного законодательства четыре гражданина Узбекистана и гражданин Киргизии подвергнуты выдворению с территории Российской Федерации в форме принудительного перемещения через государственную границу. В отношении семерых иностранных граждан приняты решения о запрете въезда на территорию страны", - сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители отказали в выдаче и аннулировали разрешительные документы, дающие право на проживание в России, двоим приезжим.
Всего с 25 ноября по 1 декабря сотрудники миграционных подразделений привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства 27 иностранцев и 20 россиян, а также одно юридическое лицо.
14 иностранцев нарушили режим пребывания в стране и правила миграционного учета, пятеро находились в РФ без документов, подтверждающих право на проживание. Еще двое работали незаконно и шестеро нарушили сроки обращения за выдачей патента.
15 россиян предоставляли жилье иностранцам, находящимся в стране с нарушением установленного порядка. Кроме того, в пяти случаях граждане РФ привлекали к труду мигрантов без соответствующего разрешения на работу или патента.
Также к ответственности привлечено юридическое лицо, которое в установленный срок не уведомило о заключении (расторжении) трудового договора с иностранцами.
Накануне сотрудники ФСБ и правоохранители вскрыли факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Крыма. Отмечается, что двое россиян подыскивали иностранцев, желающих трудоустроиться на территории республики, и организовывали их незаконное проживание без фактической регистрации по месту пребывания. Они предоставляли иностранцам оплачиваемую работу на производственном объекте.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что России для динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации нужны трудовые мигранты, но только легальные.
Госдума России приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе
 
СевастопольПолиция СевастополяНелегальные мигрантыТрудовые мигрантыМигрантыОбществоЗакон и правоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области
14:34Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
14:22Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу
14:19Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля
14:10Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променады
14:01В Херсонской области хотят продлить программу жилищных сертификатов
13:53Из Севастополя выдворили мигрантов
13:21Киевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделю
13:04Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты
12:35Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
12:33"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма
12:25Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
12:24Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию
12:21Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ
12:14В Крыму на пожаре в частном доме погиб человек
11:56Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – Аксенов
11:48Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев
11:29Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии
11:14Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
10:55Крымчанина признали виновным в госизмене - приговор суда
Лента новостейМолния