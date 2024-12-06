https://crimea.ria.ru/20241206/iz-sevastopolya-vydvorili-migrantov-1142437184.html

Из Севастополя выдворили мигрантов

Из Севастополя выдворили мигрантов - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Из Севастополя выдворили мигрантов

Пять иностранцев выдворили из Севастополя, еще семерым запретили въезд в Россию из-за множественных нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T13:53

2024-12-06T13:53

2024-12-06T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Пять иностранцев выдворили из Севастополя, еще семерым запретили въезд в Россию из-за множественных нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Кроме того, правоохранители отказали в выдаче и аннулировали разрешительные документы, дающие право на проживание в России, двоим приезжим.Всего с 25 ноября по 1 декабря сотрудники миграционных подразделений привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства 27 иностранцев и 20 россиян, а также одно юридическое лицо.14 иностранцев нарушили режим пребывания в стране и правила миграционного учета, пятеро находились в РФ без документов, подтверждающих право на проживание. Еще двое работали незаконно и шестеро нарушили сроки обращения за выдачей патента.15 россиян предоставляли жилье иностранцам, находящимся в стране с нарушением установленного порядка. Кроме того, в пяти случаях граждане РФ привлекали к труду мигрантов без соответствующего разрешения на работу или патента.Также к ответственности привлечено юридическое лицо, которое в установленный срок не уведомило о заключении (расторжении) трудового договора с иностранцами.Накануне сотрудники ФСБ и правоохранители вскрыли факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Крыма. Отмечается, что двое россиян подыскивали иностранцев, желающих трудоустроиться на территории республики, и организовывали их незаконное проживание без фактической регистрации по месту пребывания. Они предоставляли иностранцам оплачиваемую работу на производственном объекте. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что России для динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации нужны трудовые мигранты, но только легальные.Госдума России приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевКанал незаконной миграции пресекли в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мигранты, общество, закон и право, новости крыма, крым