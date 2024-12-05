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Операция ФСБ: двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцев в Крыму
Операция ФСБ: двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцев в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Операция ФСБ: двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцев в Крыму
Сотрудники ФСБ и МВД вскрыли факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T09:54
2024-12-05T09:54
2024-12-05T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД вскрыли факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.В отношении двух организаторов канала нелегальной миграции возбуждено уголовное дело. За организацию незаконной миграции им грозит до семи лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыскаКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в судЭкс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления
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крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, нелегальные мигранты, трудовые мигранты
Операция ФСБ: двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцев в Крыму
ФСБ вскрыла факт незаконного пребывания иностранцев в Крыму