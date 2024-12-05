https://crimea.ria.ru/20241205/operatsiya-fsb-dvoe-rossiyan-nezakonno-trudoustraivali-inostrantsev-v-krymu-1142389518.html

Операция ФСБ: двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцев в Крыму

Операция ФСБ: двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцев в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Операция ФСБ: двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцев в Крыму

Сотрудники ФСБ и МВД вскрыли факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T09:54

2024-12-05T09:54

2024-12-05T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД вскрыли факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.В отношении двух организаторов канала нелегальной миграции возбуждено уголовное дело. За организацию незаконной миграции им грозит до семи лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыскаКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в судЭкс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, нелегальные мигранты, трудовые мигранты