https://crimea.ria.ru/20241204/v-sevastopole-zaderzhany-dva-sotrudnika-ugolovnogo-rozyska-1142367530.html
В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска
В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска
Двое сотрудников уголовного розыска в Севастополе пытались заработать на ложных обещаниях избавить участника преступления от уголовной ответственности. Как... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T14:16
2024-12-04T14:16
2024-12-04T14:29
севастополь
новости
происшествия
полиция севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Двое сотрудников уголовного розыска в Севастополе пытались заработать на ложных обещаниях избавить участника преступления от уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба полиции города, оба задержаны и ответят перед законом.По данным пресс-службы, полицейские предложили 48-летнему отцу участника происшествия с потерпевшим избавить его сына от уголовной ответственности, хотя в реальности делать этого не собирались и не могли.Противоправные действия пресекли оперативники собственной безопасности УМВД совместно с сотрудниками ФСБ. При передаче части денег злоумышленники были задержаны. Далее последует увольнение из органов внутренних дел. Задержанные понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииВ Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторовВ Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, новости, происшествия, полиция севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска
В Севастополе за противоправные действия задержаны двое сотрудников уголовного розыска
14:16 04.12.2024 (обновлено: 14:29 04.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Двое сотрудников уголовного розыска в Севастополе пытались заработать на ложных обещаниях избавить участника преступления от уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба полиции города, оба задержаны и ответят перед законом.
По данным пресс-службы, полицейские предложили 48-летнему отцу участника происшествия с потерпевшим избавить его сына от уголовной ответственности, хотя в реальности делать этого не собирались и не могли.
"За незаконное урегулирование вопроса они потребовали с мужчины 200 тысяч рублей", – уточняется в сообщении.
Противоправные действия пресекли оперативники собственной безопасности УМВД совместно с сотрудниками ФСБ. При передаче части денег злоумышленники были задержаны. Далее последует увольнение из органов внутренних дел. Задержанные понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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