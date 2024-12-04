https://crimea.ria.ru/20241204/v-sevastopole-zaderzhany-dva-sotrudnika-ugolovnogo-rozyska-1142367530.html

В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска

В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска - РИА Новости Крым, 04.12.2024

В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска

Двое сотрудников уголовного розыска в Севастополе пытались заработать на ложных обещаниях избавить участника преступления от уголовной ответственности. Как... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T14:16

2024-12-04T14:16

2024-12-04T14:29

севастополь

новости

происшествия

полиция севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Двое сотрудников уголовного розыска в Севастополе пытались заработать на ложных обещаниях избавить участника преступления от уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба полиции города, оба задержаны и ответят перед законом.По данным пресс-службы, полицейские предложили 48-летнему отцу участника происшествия с потерпевшим избавить его сына от уголовной ответственности, хотя в реальности делать этого не собирались и не могли.Противоправные действия пресекли оперативники собственной безопасности УМВД совместно с сотрудниками ФСБ. При передаче части денег злоумышленники были задержаны. Далее последует увольнение из органов внутренних дел. Задержанные понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииВ Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторовВ Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, происшествия, полиция севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)