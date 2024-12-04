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В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска
В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска
Двое сотрудников уголовного розыска в Севастополе пытались заработать на ложных обещаниях избавить участника преступления от уголовной ответственности. Как... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T14:16
2024-12-04T14:29
севастополь
новости
происшествия
полиция севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Двое сотрудников уголовного розыска в Севастополе пытались заработать на ложных обещаниях избавить участника преступления от уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба полиции города, оба задержаны и ответят перед законом.По данным пресс-службы, полицейские предложили 48-летнему отцу участника происшествия с потерпевшим избавить его сына от уголовной ответственности, хотя в реальности делать этого не собирались и не могли.Противоправные действия пресекли оперативники собственной безопасности УМВД совместно с сотрудниками ФСБ. При передаче части денег злоумышленники были задержаны. Далее последует увольнение из органов внутренних дел. Задержанные понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииВ Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторовВ Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, происшествия, полиция севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска

В Севастополе за противоправные действия задержаны двое сотрудников уголовного розыска

14:16 04.12.2024 (обновлено: 14:29 04.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Двое сотрудников уголовного розыска в Севастополе пытались заработать на ложных обещаниях избавить участника преступления от уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба полиции города, оба задержаны и ответят перед законом.
По данным пресс-службы, полицейские предложили 48-летнему отцу участника происшествия с потерпевшим избавить его сына от уголовной ответственности, хотя в реальности делать этого не собирались и не могли.

"За незаконное урегулирование вопроса они потребовали с мужчины 200 тысяч рублей", – уточняется в сообщении.

Противоправные действия пресекли оперативники собственной безопасности УМВД совместно с сотрудниками ФСБ. При передаче части денег злоумышленники были задержаны. Далее последует увольнение из органов внутренних дел. Задержанные понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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СевастопольНовостиПроисшествияПолиция СевастополяФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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