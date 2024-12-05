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Ребенок ранен в Новой Каховке при обстреле ВСУ жилых кварталов - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Ребенок ранен в Новой Каховке при обстреле ВСУ жилых кварталов
Ребенок ранен в Новой Каховке при обстреле ВСУ жилых кварталов - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Ребенок ранен в Новой Каховке при обстреле ВСУ жилых кварталов
15-летняя девочка госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ жилых кварталов Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T09:49
2024-12-05T09:49
новая каховка
херсонская область
новости
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ жилых кварталов Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным местных властей, от артиллеристского обстрела со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома по адресам Ленина, 10, и Первомайская, 22. В квартирах выбиты окна, повреждена мебель, разбиты балконные рамы.Украинские боевики регулярно бьют по мирной инфраструктуре в регионах России. Накануне мужчина получил ранение в спину при обстреле Шебекино Белгородской области. В этот же день в результате атак двух беспилотников ВСУ два мирных жителя Белгородчины получили минно-взрывные ранения. 3 декабря удар нанесен по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больницеСемь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской областиВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибший
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РИА Новости Крым
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96
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новая каховка, херсонская область, новости, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии
Ребенок ранен в Новой Каховке при обстреле ВСУ жилых кварталов

15-летняя девочка ранена при обстреле ВСУ жилых кварталов Новой Каховки - власти

09:49 05.12.2024
 
© Администрация городского округа города Новая КаховкаВСУ обстреляли Новую Каховку
ВСУ обстреляли Новую Каховку
© Администрация городского округа города Новая Каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ жилых кварталов Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Множественные осколочные ранения обеих ног и кисти рук получила девочка 2009 года рождения. В данный момент она госпитализирована в Каховскую районную больницу. Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь", - сказано в сообщении.

По данным местных властей, от артиллеристского обстрела со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома по адресам Ленина, 10, и Первомайская, 22. В квартирах выбиты окна, повреждена мебель, разбиты балконные рамы.
© Администрация городского округа города Новая КаховкаВСУ обстреляли Новую Каховку
ВСУ обстреляли Новую Каховку
© Администрация городского округа города Новая Каховка
ВСУ обстреляли Новую Каховку
Украинские боевики регулярно бьют по мирной инфраструктуре в регионах России. Накануне мужчина получил ранение в спину при обстреле Шебекино Белгородской области. В этот же день в результате атак двух беспилотников ВСУ два мирных жителя Белгородчины получили минно-взрывные ранения. 3 декабря удар нанесен по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница.
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