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Ребенок ранен в Новой Каховке при обстреле ВСУ жилых кварталов

Ребенок ранен в Новой Каховке при обстреле ВСУ жилых кварталов - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Ребенок ранен в Новой Каховке при обстреле ВСУ жилых кварталов

15-летняя девочка госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ жилых кварталов Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T09:49

2024-12-05T09:49

2024-12-05T09:49

новая каховка

херсонская область

новости

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ жилых кварталов Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным местных властей, от артиллеристского обстрела со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома по адресам Ленина, 10, и Первомайская, 22. В квартирах выбиты окна, повреждена мебель, разбиты балконные рамы.Украинские боевики регулярно бьют по мирной инфраструктуре в регионах России. Накануне мужчина получил ранение в спину при обстреле Шебекино Белгородской области. В этот же день в результате атак двух беспилотников ВСУ два мирных жителя Белгородчины получили минно-взрывные ранения. 3 декабря удар нанесен по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больницеСемь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской областиВСУ сбросили взрывное устройство в Белгородской области: есть погибший

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, новости, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии