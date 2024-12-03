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Отцу погибших под Красноярском детей избрали меру пресечения - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Отцу погибших под Красноярском детей избрали меру пресечения
Отцу погибших под Красноярском детей избрали меру пресечения - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Отцу погибших под Красноярском детей избрали меру пресечения
Отцу погибших от отравления дихлофосом четверых детей в Красноярском крае избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T09:47
2024-12-03T09:48
красноярск
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Отцу погибших от отравления дихлофосом четверых детей в Красноярском крае избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.Как отметили в СК, мужчина готов являться по вызовам к следователю и не собирается никуда уезжать.Трагедия произошла в сентябре этого года. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. Погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне. По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, не проветрил длительно помещение и не произвел влажную уборку поверхностей. При этом после обработки пустил детей в помещение, где они приняли пищу.2 декабря следствие представило результаты экспертизы, согласно которым причиной смерти детей стали инсектициды. Следственный комитет предъявил отцу обвинение в причинении смерти по неосторожности. В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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красноярск, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, отравление
Отцу погибших под Красноярском детей избрали меру пресечения

С отца погибших от отравления четверых детей в Красноярском крае взяли подписку о невыезде

09:47 03.12.2024 (обновлено: 09:48 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Отцу погибших от отравления дихлофосом четверых детей в Красноярском крае избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

"С учетом того, что отец признал вину в совершенном преступлении, сотрудничает со следствием, дает показания, следствием принято решение об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

Как отметили в СК, мужчина готов являться по вызовам к следователю и не собирается никуда уезжать.
Трагедия произошла в сентябре этого года. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. Погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.
Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне. По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, не проветрил длительно помещение и не произвел влажную уборку поверхностей. При этом после обработки пустил детей в помещение, где они приняли пищу.
2 декабря следствие представило результаты экспертизы, согласно которым причиной смерти детей стали инсектициды. Следственный комитет предъявил отцу обвинение в причинении смерти по неосторожности. В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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