Отцу погибших под Красноярском детей избрали меру пресечения
С отца погибших от отравления четверых детей в Красноярском крае взяли подписку о невыезде
09:47 03.12.2024 (обновлено: 09:48 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Отцу погибших от отравления дихлофосом четверых детей в Красноярском крае избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
"С учетом того, что отец признал вину в совершенном преступлении, сотрудничает со следствием, дает показания, следствием принято решение об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.
Как отметили в СК, мужчина готов являться по вызовам к следователю и не собирается никуда уезжать.
Трагедия произошла в сентябре этого года. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. Погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.
Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне. По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, не проветрил длительно помещение и не произвел влажную уборку поверхностей. При этом после обработки пустил детей в помещение, где они приняли пищу.
2 декабря следствие представило результаты экспертизы, согласно которым причиной смерти детей стали инсектициды. Следственный комитет предъявил отцу обвинение в причинении смерти по неосторожности. В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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