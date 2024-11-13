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ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист
ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист - РИА Новости Крым, 13.11.2024
ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист
ФСБ задержала участника запрещенной в России проукраинской террористической организации, который за денежное вознаграждения готовился совершить теракт в Нижнем... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T09:57
2024-11-13T10:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
нижний тагил
антитеррор
происшествия
теракт
новости
свердловская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала участника запрещенной в России проукраинской террористической организации, который за денежное вознаграждения готовился совершить теракт в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанным оказался россиянин 1997 года рождения.При обыске у него обнаружены предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в Telegram с украинскими спецслужбами, добавили силовики.Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленник арестован и дал признательные показания.Накануне ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС. Был задержан 29-летний житель Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.Позже в пресс-службе крымского управления ФСБ России сообщили, что задержанный арестован на два месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нижний тагил, антитеррор, происшествия, теракт, новости, свердловская область
ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист

В Нижнем Тагиле задержан россиянин за попытку сжечь подстанцию и железную дорогу

09:57 13.11.2024 (обновлено: 10:11 13.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала участника запрещенной в России проукраинской террористической организации, который за денежное вознаграждения готовился совершить теракт в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
Отмечается, что задержанным оказался россиянин 1997 года рождения.
"Он планировал за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги", - сказано в сообщении.
При обыске у него обнаружены предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в Telegram с украинскими спецслужбами, добавили силовики.
Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленник арестован и дал признательные показания.
Накануне ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС. Был задержан 29-летний житель Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.
Позже в пресс-службе крымского управления ФСБ России сообщили, что задержанный арестован на два месяца.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Нижний ТагилАнтитеррорПроисшествияТерактНовостиСвердловская область
 
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