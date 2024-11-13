https://crimea.ria.ru/20241113/fsb-predotvratila-terakt-na-podstantsii--zaderzhan-proukrainskiy-aktivist-1141816480.html

ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист

ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист - РИА Новости Крым, 13.11.2024

ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист

ФСБ задержала участника запрещенной в России проукраинской террористической организации, который за денежное вознаграждения готовился совершить теракт в Нижнем... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T09:57

2024-11-13T09:57

2024-11-13T10:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

нижний тагил

антитеррор

происшествия

теракт

новости

свердловская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала участника запрещенной в России проукраинской террористической организации, который за денежное вознаграждения готовился совершить теракт в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанным оказался россиянин 1997 года рождения.При обыске у него обнаружены предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в Telegram с украинскими спецслужбами, добавили силовики.Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленник арестован и дал признательные показания.Накануне ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС. Был задержан 29-летний житель Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.Позже в пресс-службе крымского управления ФСБ России сообщили, что задержанный арестован на два месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета

нижний тагил

свердловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нижний тагил, антитеррор, происшествия, теракт, новости, свердловская область