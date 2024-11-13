ФСБ предотвратила теракт на подстанции – задержан проукраинский активист
В Нижнем Тагиле задержан россиянин за попытку сжечь подстанцию и железную дорогу
09:57 13.11.2024 (обновлено: 10:11 13.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала участника запрещенной в России проукраинской террористической организации, который за денежное вознаграждения готовился совершить теракт в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
Отмечается, что задержанным оказался россиянин 1997 года рождения.
"Он планировал за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги", - сказано в сообщении.
При обыске у него обнаружены предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в Telegram с украинскими спецслужбами, добавили силовики.
Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленник арестован и дал признательные показания.
Накануне ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС. Был задержан 29-летний житель Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.
Позже в пресс-службе крымского управления ФСБ России сообщили, что задержанный арестован на два месяца.
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