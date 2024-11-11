https://crimea.ria.ru/20241111/fsb-sorvala-operatsiyu-po-ugonu-rossiyskogo-voennogo-vertoleta-1141754819.html
ФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета
ФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета - РИА Новости Крым, 11.11.2024
ФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета
Военная разведка Украины готовила операцию по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, в результате работы российских контрразведчиков вскрыты места... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T07:55
2024-11-11T07:55
2024-11-11T09:29
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Военная разведка Украины готовила операцию по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, в результате работы российских контрразведчиков вскрыты места дислокации средств противовоздушной обороны Украины и подразделений ВСУ, по которым нанесены удары. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.По данным ведомства, сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию.В июле сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), воздушно-космический силы (вкс), украина, новости, россия, безопасность
ФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета
ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону российского вертолета РЭБ
07:55 11.11.2024 (обновлено: 09:29 11.11.2024)