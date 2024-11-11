https://crimea.ria.ru/20241111/fsb-sorvala-operatsiyu-po-ugonu-rossiyskogo-voennogo-vertoleta-1141754819.html

ФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета

ФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета - РИА Новости Крым, 11.11.2024

ФСБ сорвала операцию по угону российского военного вертолета

Военная разведка Украины готовила операцию по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, в результате работы российских контрразведчиков вскрыты места... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T07:55

2024-11-11T07:55

2024-11-11T09:29

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

воздушно-космический силы (вкс)

украина

новости

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Военная разведка Украины готовила операцию по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, в результате работы российских контрразведчиков вскрыты места дислокации средств противовоздушной обороны Украины и подразделений ВСУ, по которым нанесены удары. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.По данным ведомства, сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию.В июле сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3

украина

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), воздушно-космический силы (вкс), украина, новости, россия, безопасность