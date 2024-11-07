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Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T06:56
2024-11-07T07:08
сша
выборы президента сша
си цзиньпин (председатель кнр)
дональд трамп
китай
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Сотрудничество Китая и США принесет выгоду обеим сторонам, а конфронтация навредит обеим странам, заявил председатель КНР в поздравительной телеграмме.Глава КНР подчеркнул, что стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества. И выразил надежду, что Китай и США найдут правильный путь сосуществования и будут должным образом управлять разногласиями.Накануне действующий президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис также поздравили Трампа с победой.Джо Байден в своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат от демократов вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.Незадолго до этого Харрис впервые после поражения появилась перед сторонниками в Вашингтоне. Она поздравила с победой своего соперника республиканца Дональда Трампа, пообещав мирную передачу власти, и заверила, что "продолжит политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве".Информация о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США появилась в среду утром. Трамп станет 47-м президентом США, и лично для него это будет второй срок на этом посту.После оглашения результатов выборов президента США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, пока же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте Америки неуместно.Свое мнение по этому поводу высказал и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в СШАПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнениеТрамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
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РИА Новости Крым
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сша, выборы президента сша, си цзиньпин (председатель кнр), дональд трамп, китай, в мире, новости
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму

06:56 07.11.2024 (обновлено: 07:08 07.11.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Си Цзиньпин направил избранному президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму", – говорится в сообщении.

Сотрудничество Китая и США принесет выгоду обеим сторонам, а конфронтация навредит обеим странам, заявил председатель КНР в поздравительной телеграмме.
Глава КНР подчеркнул, что стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества. И выразил надежду, что Китай и США найдут правильный путь сосуществования и будут должным образом управлять разногласиями.
Накануне действующий президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис также поздравили Трампа с победой.
Джо Байден в своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат от демократов вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.
Незадолго до этого Харрис впервые после поражения появилась перед сторонниками в Вашингтоне. Она поздравила с победой своего соперника республиканца Дональда Трампа, пообещав мирную передачу власти, и заверила, что "продолжит политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве".
Информация о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США появилась в среду утром. Трамп станет 47-м президентом США, и лично для него это будет второй срок на этом посту.
После оглашения результатов выборов президента США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, пока же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте Америки неуместно.
Свое мнение по этому поводу высказал и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.
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