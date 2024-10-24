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Ледниковый период и ракета над морем: главные новости Крыма за 24 октября - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Ледниковый период и ракета над морем: главные новости Крыма за 24 октября
Ледниковый период и ракета над морем: главные новости Крыма за 24 октября - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Ледниковый период и ракета над морем: главные новости Крыма за 24 октября
ВСУ попытались атаковать Севастополь. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о принадлежности Крыма. В Красногвардейском районе назначен глава... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T21:40
2024-10-24T21:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Севастополь. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о принадлежности Крыма. В Красногвардейском районе назначен глава администрации. На Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты и Алушты. В Сакском, Белогорском и Ленинском районах в 2025 году заработают экотехнопарки. Директор крымского сафари-парка рассказал о судьбе львов, растерзавших управляющую "Тайгана". Охлаждение Гольфстрима может привести к оледенению Европы и потеплению в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракета над СевастополемСистемы противовоздушной обороны в Севастополе в ночь на 24 октября отразили атаку с воздуха, предпринятую украинскими боевиками, сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев. Ракета сбита на значительном отдалении от берега над акваторией. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Сирены звучали в городе 13 минут. В это же время было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут.Заявление ЛукашенкоКрым де-факто является российским регионом, несмотря на непризнание международным сообществом, и Белоруссия продолжает сотрудничество с полуостровом и новыми регионами России. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко. Он добавил, что де-юре принадлежность полуострова урегулирована в одностороннем порядке, и хотя международное сообщество не признает Крым российским, Россию это не волнует.Назначение в Красногвардейском районеГлавой администрации Красногвардейского района Крыма назначен Василий Грабован, занимавший этот пост с 2017 года. Соответствующее решение принято на сессии районного совета в четверг.Новые водохранилищаНа Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты - на 5,5 млн кубометров воды и Алушты - на 8,5 млн кубометров, стоимость объектов составит 22 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Проекты предварительно согласованы с федеральным центром и произведены расчеты.Экотехнопарки в КрымуТри экотоехнопарка, строительство которых сейчас ведется в Крыму, планируют достроить в 2025 году - это еще одно заявление Аксенова, сделанное в четверг по итогам выезда совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. Речь идет о комплексах по переработке мусора в Сакском, Белогорском и Ленинском районах республики. Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год.Судьба хищниковЛьвов, растерзавших управляющую парка "Тайган" в Крыму Леокадию Перевалову, не будут усыплять. Их больше не будут выпускать в саванну, при этом хищники останутся в экспозиции сафари-парка и будут жить в вольерах, как это происходит в обычных зоопарках, заявил директор Олег Зубков. Он рассказал, что нападение совершили две львицы и лев, "действуя согласно своим инстинктам и природному происхождению". В трагедии виноват человеческий фактор, убежден Зубков.Ледниковый период и КрымИзменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму, заявил в четверг доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев. Так ученый прокомментировал открытое письмо ведущих климатологов мира, авторы которого пишут о том, что в Атлантическом океане происходит ослабление циркуляции всех крупных течений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к признанию: Лукашенко сделал громкое заявление по КрымуПрезидент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым
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главное за день, новости, новости крыма, крым, общество
Ледниковый период и ракета над морем: главные новости Крыма за 24 октября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 24 октября

21:40 24.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Севастополь. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о принадлежности Крыма. В Красногвардейском районе назначен глава администрации. На Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты и Алушты. В Сакском, Белогорском и Ленинском районах в 2025 году заработают экотехнопарки. Директор крымского сафари-парка рассказал о судьбе львов, растерзавших управляющую "Тайгана". Охлаждение Гольфстрима может привести к оледенению Европы и потеплению в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ракета над Севастополем

Системы противовоздушной обороны в Севастополе в ночь на 24 октября отразили атаку с воздуха, предпринятую украинскими боевиками, сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев. Ракета сбита на значительном отдалении от берега над акваторией. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Сирены звучали в городе 13 минут. В это же время было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут.
Поезд
18:02
Между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда

Заявление Лукашенко

Крым де-факто является российским регионом, несмотря на непризнание международным сообществом, и Белоруссия продолжает сотрудничество с полуостровом и новыми регионами России. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко. Он добавил, что де-юре принадлежность полуострова урегулирована в одностороннем порядке, и хотя международное сообщество не признает Крым российским, Россию это не волнует.
Санаторное лечение в Крыму
17:48
Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье

Назначение в Красногвардейском районе

Главой администрации Красногвардейского района Крыма назначен Василий Грабован, занимавший этот пост с 2017 года. Соответствующее решение принято на сессии районного совета в четверг.
Газ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
15:48
Тарифы на техобслуживание для абонентов ПАО "Севастопольгаз" снизили

Новые водохранилища

На Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты - на 5,5 млн кубометров воды и Алушты - на 8,5 млн кубометров, стоимость объектов составит 22 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Проекты предварительно согласованы с федеральным центром и произведены расчеты.
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06:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Экотехнопарки в Крыму

Три экотоехнопарка, строительство которых сейчас ведется в Крыму, планируют достроить в 2025 году - это еще одно заявление Аксенова, сделанное в четверг по итогам выезда совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. Речь идет о комплексах по переработке мусора в Сакском, Белогорском и Ленинском районах республики. Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год.
Производство эфирного масла в Алуште - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
07:17Радио "Спутник в Крыму"
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Судьба хищников

Львов, растерзавших управляющую парка "Тайган" в Крыму Леокадию Перевалову, не будут усыплять. Их больше не будут выпускать в саванну, при этом хищники останутся в экспозиции сафари-парка и будут жить в вольерах, как это происходит в обычных зоопарках, заявил директор Олег Зубков. Он рассказал, что нападение совершили две львицы и лев, "действуя согласно своим инстинктам и природному происхождению". В трагедии виноват человеческий фактор, убежден Зубков.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
11:52Радио "Спутник в Крыму"
Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы

Ледниковый период и Крым

Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму, заявил в четверг доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев. Так ученый прокомментировал открытое письмо ведущих климатологов мира, авторы которого пишут о том, что в Атлантическом океане происходит ослабление циркуляции всех крупных течений.
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