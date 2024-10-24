Ледниковый период и ракета над морем: главные новости Крыма за 24 октября
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 24 октября
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПогода
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Севастополь. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о принадлежности Крыма. В Красногвардейском районе назначен глава администрации. На Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты и Алушты. В Сакском, Белогорском и Ленинском районах в 2025 году заработают экотехнопарки. Директор крымского сафари-парка рассказал о судьбе львов, растерзавших управляющую "Тайгана". Охлаждение Гольфстрима может привести к оледенению Европы и потеплению в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ракета над Севастополем
Системы противовоздушной обороны в Севастополе в ночь на 24 октября отразили атаку с воздуха, предпринятую украинскими боевиками, сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев. Ракета сбита на значительном отдалении от берега над акваторией. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Сирены звучали в городе 13 минут. В это же время было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут.
Заявление Лукашенко
Крым де-факто является российским регионом, несмотря на непризнание международным сообществом, и Белоруссия продолжает сотрудничество с полуостровом и новыми регионами России. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко. Он добавил, что де-юре принадлежность полуострова урегулирована в одностороннем порядке, и хотя международное сообщество не признает Крым российским, Россию это не волнует.
Назначение в Красногвардейском районе
Главой администрации Красногвардейского района Крыма назначен Василий Грабован, занимавший этот пост с 2017 года. Соответствующее решение принято на сессии районного совета в четверг.
Новые водохранилища
На Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты - на 5,5 млн кубометров воды и Алушты - на 8,5 млн кубометров, стоимость объектов составит 22 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Проекты предварительно согласованы с федеральным центром и произведены расчеты.
Экотехнопарки в Крыму
Три экотоехнопарка, строительство которых сейчас ведется в Крыму, планируют достроить в 2025 году - это еще одно заявление Аксенова, сделанное в четверг по итогам выезда совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. Речь идет о комплексах по переработке мусора в Сакском, Белогорском и Ленинском районах республики. Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год.
Судьба хищников
Львов, растерзавших управляющую парка "Тайган" в Крыму Леокадию Перевалову, не будут усыплять. Их больше не будут выпускать в саванну, при этом хищники останутся в экспозиции сафари-парка и будут жить в вольерах, как это происходит в обычных зоопарках, заявил директор Олег Зубков. Он рассказал, что нападение совершили две львицы и лев, "действуя согласно своим инстинктам и природному происхождению". В трагедии виноват человеческий фактор, убежден Зубков.
Ледниковый период и Крым
Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму, заявил в четверг доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев. Так ученый прокомментировал открытое письмо ведущих климатологов мира, авторы которого пишут о том, что в Атлантическом океане происходит ослабление циркуляции всех крупных течений.
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