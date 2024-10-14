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Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь

Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь

Рыболовные предприятия и организации аквакультуры Севастополя получат федеральную субсидию в размере 174 миллионов рублей до конца года, что позволит сохранить... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T21:32

2024-10-14T21:32

2024-10-14T21:45

севастополь

правительство севастополя

наталья скорюкова

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федеральный бюджет

рыболовство

субсидии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Рыболовные предприятия и организации аквакультуры Севастополя получат федеральную субсидию в размере 174 миллионов рублей до конца года, что позволит сохранить рабочие места. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.По ее словам, в ближайшие недели правительством РФ будет подписано соглашение с Севастополем, после подписания смогут быть направлены средства. Предприятия также готовят соответствующие документы, отметила она.Она уточнила, что размер субсидии для каждой отдельно взятой организации зависит от объема вылова, если это рыболовное предприятие, и производства морских биологических ресурсов, если это предприятие отрасли аквакультуры.Директор департамента добавила, что в текущем году из регионального бюджета было выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей на развитие марикультуры. А рыбаки получили 50 миллионов рублей региональной поддержки."За счет этих средств четыре рыбохозяйственных предприятия города произвели ремонт восьми рыболовецких судов", – уточнила Скорюкова.По ее словам, несмотря на непростые условия, севастопольским рыбакам за минувший период года удалось выловить 14 тысяч тонн рыбы. Это хамса, килька, ставрида и барабулька."В целом в текущем году на развитие запланирован вылов в размере 20 тысяч тонн", – подытожила глава профильного департамента.О том, что Севастополю правительство России выделит субсидию, губернатор региона Михаил Развожаев сообщал в сентябре.В конце минувшей недели президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заявил, что Крым и Севастополь ждут подписания соглашения, после чего в регионы смогут быть направлены для рыбаков средства из федерального бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в РоссииПутин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, наталья скорюкова, новости, господдержка, федеральный бюджет, рыболовство, субсидии