https://crimea.ria.ru/20241014/kogda-rybaki-sevastopolya-poluchat-federalnuyu-pomosch-1141076224.html
Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь
Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь
Рыболовные предприятия и организации аквакультуры Севастополя получат федеральную субсидию в размере 174 миллионов рублей до конца года, что позволит сохранить... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T21:32
2024-10-14T21:32
2024-10-14T21:45
севастополь
правительство севастополя
наталья скорюкова
новости
господдержка
федеральный бюджет
рыболовство
субсидии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Рыболовные предприятия и организации аквакультуры Севастополя получат федеральную субсидию в размере 174 миллионов рублей до конца года, что позволит сохранить рабочие места. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.По ее словам, в ближайшие недели правительством РФ будет подписано соглашение с Севастополем, после подписания смогут быть направлены средства. Предприятия также готовят соответствующие документы, отметила она.Она уточнила, что размер субсидии для каждой отдельно взятой организации зависит от объема вылова, если это рыболовное предприятие, и производства морских биологических ресурсов, если это предприятие отрасли аквакультуры.Директор департамента добавила, что в текущем году из регионального бюджета было выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей на развитие марикультуры. А рыбаки получили 50 миллионов рублей региональной поддержки."За счет этих средств четыре рыбохозяйственных предприятия города произвели ремонт восьми рыболовецких судов", – уточнила Скорюкова.По ее словам, несмотря на непростые условия, севастопольским рыбакам за минувший период года удалось выловить 14 тысяч тонн рыбы. Это хамса, килька, ставрида и барабулька."В целом в текущем году на развитие запланирован вылов в размере 20 тысяч тонн", – подытожила глава профильного департамента.О том, что Севастополю правительство России выделит субсидию, губернатор региона Михаил Развожаев сообщал в сентябре.В конце минувшей недели президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заявил, что Крым и Севастополь ждут подписания соглашения, после чего в регионы смогут быть направлены для рыбаков средства из федерального бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в РоссииПутин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, правительство севастополя, наталья скорюкова, новости, господдержка, федеральный бюджет, рыболовство, субсидии
Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь
Рыбаки Севастополя получат федеральную субсидию в размере 174 млн рублей до конца года
21:32 14.10.2024 (обновлено: 21:45 14.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Рыболовные предприятия и организации аквакультуры Севастополя получат федеральную субсидию в размере 174 миллионов рублей до конца года, что позволит сохранить рабочие места. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
По ее словам, в ближайшие недели правительством РФ будет подписано соглашение с Севастополем, после подписания смогут быть направлены средства. Предприятия также готовят соответствующие документы, отметила она.
"Средства будут доведены до предприятий до конца текущего года. Данная мера государственной поддержки является важной и позволит сохранить рабочие места на уровне не ниже 80% к численности 2023 года", – сказала Скорюкова.
Она уточнила, что размер субсидии для каждой отдельно взятой организации зависит от объема вылова, если это рыболовное предприятие, и производства морских биологических ресурсов, если это предприятие отрасли аквакультуры.
Директор департамента добавила, что в текущем году из регионального бюджета было выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей на развитие марикультуры. А рыбаки получили 50 миллионов рублей региональной поддержки.
"За счет этих средств четыре рыбохозяйственных предприятия города произвели ремонт восьми рыболовецких судов", – уточнила Скорюкова.
По ее словам, несмотря на непростые условия, севастопольским рыбакам за минувший период года удалось выловить 14 тысяч тонн рыбы. Это хамса, килька, ставрида и барабулька.
"В целом в текущем году на развитие запланирован вылов в размере 20 тысяч тонн", – подытожила глава профильного департамента.
О том, что Севастополю правительство России выделит субсидию, губернатор региона Михаил Развожаев сообщал
в сентябре.
В конце минувшей недели президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заявил
, что Крым и Севастополь ждут подписания соглашения, после чего в регионы смогут быть направлены для рыбаков средства из федерального бюджета.
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