Главное за день: 14 октября
Главные события и заявления понедельника, 14 октября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Левадное и уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ. Почти 400 мирных жителей российского приграничья погибли в результате украинских обстрелов. На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень", а в Китае отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня. Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%. В России появился закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Суточные потери ВСУ составили 1765 боевиков убитыми и ранеными. В Курской области российские военные продолжили наступление и отразили еще пять контратак противника, уничтожив около 300 боевиков.
Гибель мирных жителей в приграничье от обстрелов ВСУ
По меньшей мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с 2022 года, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен подчеркнула, что расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта. Она также сообщила, что свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации.
Учения Китая у берегов Тайваня и НАТО в Европе
На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13 государств и около 60 военных самолетов, сообщили в пресс-службе альянса. В учениях Steadfast Noon задействованы военнослужащие с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.
Китай также начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. По его словам, целью учений является устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня.
Материнский капитал в России
Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу, заявил 14 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Таким образом, согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, размер выплат составит 676,4 тысячи рублей за первого ребенка и 893,8 тысячи рублей – за второго.
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Закон о номерах
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Ранее за такие нарушения предусматривался штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
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Короткая рабочая неделя
С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства. При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней. Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере, однако в качестве альтернативы сотрудники могут выбрать отгул.