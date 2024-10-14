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Главное за день: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Главное за день: 14 октября
Главное за день: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Главное за день: 14 октября
Российские военные освободили населенный пункт Левадное и уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ. Почти 400 мирных жителей российского приграничья погибли в... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T22:30
2024-10-14T22:30
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Левадное и уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ. Почти 400 мирных жителей российского приграничья погибли в результате украинских обстрелов. На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень", а в Китае отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня. Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%. В России появился закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВооруженные силы России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Суточные потери ВСУ составили 1765 боевиков убитыми и ранеными. В Курской области российские военные продолжили наступление и отразили еще пять контратак противника, уничтожив около 300 боевиков.Гибель мирных жителей в приграничье от обстрелов ВСУПо меньшей мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с 2022 года, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен подчеркнула, что расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта. Она также сообщила, что свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации.Учения Китая у берегов Тайваня и НАТО в ЕвропеНа севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13 государств и около 60 военных самолетов, сообщили в пресс-службе альянса. В учениях Steadfast Noon задействованы военнослужащие с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.Китай также начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. По его словам, целью учений является устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня.Материнский капитал в РоссииМатеринский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу, заявил 14 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Таким образом, согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, размер выплат составит 676,4 тысячи рублей за первого ребенка и 893,8 тысячи рублей – за второго.Закон о номерахПрезидент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Ранее за такие нарушения предусматривался штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.Короткая рабочая неделяС 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства. При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней. Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере, однако в качестве альтернативы сотрудники могут выбрать отгул.
https://crimea.ria.ru/20241014/rossiya-ratifitsiruet-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-kndr-1141080610.html
https://crimea.ria.ru/20241014/muzhestvennye-lyudi-kak-mediki-iz-kryma-spasali-zhizni-v-kurskoy-oblasti-1141071361.html
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РИА Новости Крым
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новости, россия, риа новости крым, главное за день
Главное за день: 14 октября

Главные события и заявления понедельника, 14 октября

22:30 14.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Левадное и уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ. Почти 400 мирных жителей российского приграничья погибли в результате украинских обстрелов. На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень", а в Китае отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня. Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%. В России появился закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Суточные потери ВСУ составили 1765 боевиков убитыми и ранеными. В Курской области российские военные продолжили наступление и отразили еще пять контратак противника, уничтожив около 300 боевиков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Вчера, 20:33
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Гибель мирных жителей в приграничье от обстрелов ВСУ

По меньшей мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с 2022 года, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен подчеркнула, что расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта. Она также сообщила, что свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации.
Бригада медиков из Крыма работала в военном госпитале в Курской области
Вчера, 16:27
Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области

Учения Китая у берегов Тайваня и НАТО в Европе

На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13 государств и около 60 военных самолетов, сообщили в пресс-службе альянса. В учениях Steadfast Noon задействованы военнослужащие с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.
Китай также начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. По его словам, целью учений является устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня.
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом
Вчера, 15:23
Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов

Материнский капитал в России

Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу, заявил 14 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Таким образом, согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, размер выплат составит 676,4 тысячи рублей за первого ребенка и 893,8 тысячи рублей – за второго.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Вчера, 17:56
"Сделано в России": куда везут российские товары

Закон о номерах

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Ранее за такие нарушения предусматривался штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
АЗС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Вчера, 15:00
Все виды топлива подешевели на российской бирже

Короткая рабочая неделя

С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства. При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней. Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере, однако в качестве альтернативы сотрудники могут выбрать отгул.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Вчера, 10:44
ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы
 
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00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:30Главное за день: 14 октября
22:15Главные новости Крыма: 14 октября
21:52Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги
21:32Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь
21:16Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет
20:52Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России
20:33Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
20:15Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
19:42Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины
19:10В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки
18:48Русская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет
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17:56"Сделано в России": куда везут российские товары
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17:11Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе
16:48Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
16:27Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области
16:03Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
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