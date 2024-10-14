https://crimea.ria.ru/20241014/glavnoe-za-den-14-oktyabrya-1141079631.html

Главное за день: 14 октября

Главное за день: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Главное за день: 14 октября

Российские военные освободили населенный пункт Левадное и уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ. Почти 400 мирных жителей российского приграничья погибли в... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Левадное и уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ. Почти 400 мирных жителей российского приграничья погибли в результате украинских обстрелов. На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень", а в Китае отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня. Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%. В России появился закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВооруженные силы России освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Суточные потери ВСУ составили 1765 боевиков убитыми и ранеными. В Курской области российские военные продолжили наступление и отразили еще пять контратак противника, уничтожив около 300 боевиков.Гибель мирных жителей в приграничье от обстрелов ВСУПо меньшей мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с 2022 года, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен подчеркнула, что расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта. Она также сообщила, что свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации.Учения Китая у берегов Тайваня и НАТО в ЕвропеНа севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13 государств и около 60 военных самолетов, сообщили в пресс-службе альянса. В учениях Steadfast Noon задействованы военнослужащие с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.Китай также начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. По его словам, целью учений является устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня.Материнский капитал в РоссииМатеринский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу, заявил 14 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Таким образом, согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, размер выплат составит 676,4 тысячи рублей за первого ребенка и 893,8 тысячи рублей – за второго.Закон о номерахПрезидент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Ранее за такие нарушения предусматривался штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.Короткая рабочая неделяС 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства. При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней. Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере, однако в качестве альтернативы сотрудники могут выбрать отгул.

https://crimea.ria.ru/20241014/rossiya-ratifitsiruet-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-kndr-1141080610.html

https://crimea.ria.ru/20241014/muzhestvennye-lyudi-kak-mediki-iz-kryma-spasali-zhizni-v-kurskoy-oblasti-1141071361.html

https://crimea.ria.ru/20241014/rossiya-rasschityvaet-na-tesnoe-voennoe-sotrudnichestvo-s-knr--belousov--1141070953.html

https://crimea.ria.ru/20241014/sdelano-v-rossii-kuda-vezut-rossiyskie-tovary-1141075747.html

https://crimea.ria.ru/20241014/vse-vidy-topliva-podesheveli-na-rossiyskoy-birzhe-1141070295.html

https://crimea.ria.ru/20241014/fas-obyazala-mts-perechislit-v-byudzhet-3-mlrd-rubley-i-snizit-tarify-1141064841.html

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