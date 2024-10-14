https://crimea.ria.ru/20241014/putin-podpisal-zakon-o-lishenii-prav-za-sokrytie-nomerov-na-avto-1141070141.html
Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто
Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Это следует из... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T14:50
2024-10-14T14:50
2024-10-14T14:50
владимир путин (политик)
закон и право
автомобиль
новости
россия
водительские права
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129504002_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a8d244497e699c8c1e40b3b85db82ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Это следует из информации, размещенной на портале официального опубликования правовых актов.Подписанный главой государства закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков.Как ранее отмечали в МВД России, сокрытие номеров препятствует выявлению правонарушений, что создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейОткажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогах
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129504002_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_84091494e11b9c3408377d829309d8ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), закон и право, автомобиль, новости, россия, водительские права
Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто
Путин подписал закон о лишении водительских прав за сокрытие госномеров автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Это следует из информации, размещенной на портале официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, за сокрытие автомобильных номеров может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. Ранее за такие нарушения предусматривался штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Подписанный главой государства закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков.
Как ранее отмечали в МВД России, сокрытие номеров препятствует выявлению правонарушений, что создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения ДТП.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: