https://crimea.ria.ru/20241014/putin-podpisal-zakon-o-lishenii-prav-za-sokrytie-nomerov-na-avto-1141070141.html

Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто

Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Это следует из... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T14:50

2024-10-14T14:50

2024-10-14T14:50

владимир путин (политик)

закон и право

автомобиль

новости

россия

водительские права

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобилей. Это следует из информации, размещенной на портале официального опубликования правовых актов.Подписанный главой государства закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков.Как ранее отмечали в МВД России, сокрытие номеров препятствует выявлению правонарушений, что создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейОткажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогах

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2024

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владимир путин (политик), закон и право, автомобиль, новости, россия, водительские права