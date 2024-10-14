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НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе
НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе - РИА Новости Крым, 14.10.2024
НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе
На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T07:47
2024-10-14T07:47
нато
учения
ядерное оружие
европа
безопасность
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13 государств и около 60 военных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.В учениях Steadfast Noon задействованы военнослужащие с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу. "Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников, — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. - Steadfast Noon — это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников". В этом году учения включают полеты в основном над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве Дании, Великобритании и над Северным морем. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с РоссиейВ МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениямНАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИЧем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог
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нато, учения, ядерное оружие, европа, безопасность, в мире, новости
НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе

Масштабные учения ядерных сил НАТО начинаются в Европе

07:47 14.10.2024
 
© ВВС НидерландовИстребитель F-35
Истребитель F-35
© ВВС Нидерландов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13 государств и около 60 военных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.
В учениях Steadfast Noon задействованы военнослужащие с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.
"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников, — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. - Steadfast Noon — это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников".
В этом году учения включают полеты в основном над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве Дании, Великобритании и над Северным морем.
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НАТОУченияЯдерное оружиеЕвропаБезопасностьВ миреНовости
 
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