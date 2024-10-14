https://crimea.ria.ru/20241014/nato-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-yadernykh-sil-v-evrope-1141061765.html

НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе

НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе - РИА Новости Крым, 14.10.2024

НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе

На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T07:47

2024-10-14T07:47

2024-10-14T07:47

нато

учения

ядерное оружие

европа

безопасность

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141061650_0:0:776:436_1920x0_80_0_0_ac933a9b7a0d3d80b9f3dd39779dd754.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них примут участие две тысяч военнослужащих из 13 государств и около 60 военных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.В учениях Steadfast Noon задействованы военнослужащие с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу. "Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников, — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. - Steadfast Noon — это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников". В этом году учения включают полеты в основном над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве Дании, Великобритании и над Северным морем. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с РоссиейВ МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениямНАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИЧем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, учения, ядерное оружие, европа, безопасность, в мире, новости