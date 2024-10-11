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Главное за день: 11 октября

Главное за день: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Главное за день: 11 октября

В небе над Ростовской областью нейтрализовали дроны неизвестного типа. В нескольких областях Украины прозвучали взрывы – поражены объекты критической... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T22:55

2024-10-11T22:55

2024-10-11T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В небе над Ростовской областью нейтрализовали дроны неизвестного типа. В нескольких областях Украины прозвучали взрывы – поражены объекты критической инфраструктуры. В США продолжает бушевать ураган "Милтон" - известно уже о 14-ти жертвах. Российская армия освободила село Островское в Донецкой народной республике, ВСУ за неделю потеряли 14,5 тысяч боевиков. В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда, в результате чего пострадал один человек. Новые регионы России получат 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьРостовскую область в ночь на пятницу, 11 октября, пытались атаковать со стороны Украины дронами неизвестного типа. Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Серия взрывов прогремела на УкраинеВ Киеве и других областях Украины ночью прогремели взрывы. В некоторых регионах вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщили местные власти.В столице Украины более трех часов звучали сирены воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах. В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров. По региону нанесено 474 удара. Всего поступило 110 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры, отметил он.В США жертвами урагана "Милтон" стали 14 человекЖертвами урагана "Милтон" в штате Флорида стали уже 14 человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на власти штата.Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо в среду, две женщины и двое мужчин скончались после падения деревьев на их дома. Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два – в округе Ситрус.Российская армия освободила еще один поселок в ДНРАрмия России освободила в ДНР поселок Островское, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.За прошедшую неделю Украина потеряла почти 14,5 тысяч боевиков, при этом российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов.В Челябинской области столкнулись два грузовых поездаВ результате столкновения двух грузовых поездов в Челябинской области пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Инцидент произошел на станции Челябинск-Южный.Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортВ следующем году на восстановление спортивной инфраструктуры в новых регионах РФ будет выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте."В новых субъектах РФ активно идет строительство и восстановление жилых домов, детских садов, школ, учреждений культуры. Продолжается восстановление действующей и строительство новой инфраструктуры для занятий спортом. В 2025 году на это будет выделено дополнительно порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал зампредседателя правительства РФ.

https://crimea.ria.ru/20241011/rossiya-otkryta-dlya-obsuzhdeniya-novogo-miroporyadka--putin-1141009471.html

https://crimea.ria.ru/20241011/avtobus-stolknulsya-s-betonomeshalkoy-17-chelovek-postradali-i-troe-pogibli-1141022411.html

https://crimea.ria.ru/20241011/kogda-nachnut-stroit-masshtabnyy-kurort-primorsk-v-zaporozhskoy-oblasti-1141022161.html

https://crimea.ria.ru/20241011/raneny-devyat-mirnykh-zhiteley-vsu-snova-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-1141027065.html

https://crimea.ria.ru/20241011/vasiliy-livanov-prishel-v-soznanie-1141024775.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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