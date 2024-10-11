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Главное за день: 11 октября
Главное за день: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Главное за день: 11 октября
В небе над Ростовской областью нейтрализовали дроны неизвестного типа. В нескольких областях Украины прозвучали взрывы – поражены объекты критической... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T22:55
2024-10-11T22:55
2024-10-11T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В небе над Ростовской областью нейтрализовали дроны неизвестного типа. В нескольких областях Украины прозвучали взрывы – поражены объекты критической инфраструктуры. В США продолжает бушевать ураган "Милтон" - известно уже о 14-ти жертвах. Российская армия освободила село Островское в Донецкой народной республике, ВСУ за неделю потеряли 14,5 тысяч боевиков. В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда, в результате чего пострадал один человек. Новые регионы России получат 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьРостовскую область в ночь на пятницу, 11 октября, пытались атаковать со стороны Украины дронами неизвестного типа. Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Серия взрывов прогремела на УкраинеВ Киеве и других областях Украины ночью прогремели взрывы. В некоторых регионах вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщили местные власти.В столице Украины более трех часов звучали сирены воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах. В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров. По региону нанесено 474 удара. Всего поступило 110 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры, отметил он.В США жертвами урагана "Милтон" стали 14 человекЖертвами урагана "Милтон" в штате Флорида стали уже 14 человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на власти штата.Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо в среду, две женщины и двое мужчин скончались после падения деревьев на их дома. Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два – в округе Ситрус.Российская армия освободила еще один поселок в ДНРАрмия России освободила в ДНР поселок Островское, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.За прошедшую неделю Украина потеряла почти 14,5 тысяч боевиков, при этом российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов.В Челябинской области столкнулись два грузовых поездаВ результате столкновения двух грузовых поездов в Челябинской области пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Инцидент произошел на станции Челябинск-Южный.Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортВ следующем году на восстановление спортивной инфраструктуры в новых регионах РФ будет выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте."В новых субъектах РФ активно идет строительство и восстановление жилых домов, детских садов, школ, учреждений культуры. Продолжается восстановление действующей и строительство новой инфраструктуры для занятий спортом. В 2025 году на это будет выделено дополнительно порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал зампредседателя правительства РФ.
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главное за день, россия, общество, новости, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В небе над Ростовской областью нейтрализовали дроны неизвестного типа. В нескольких областях Украины прозвучали взрывы – поражены объекты критической инфраструктуры. В США продолжает бушевать ураган "Милтон" - известно уже о 14-ти жертвах. Российская армия освободила село Островское в Донецкой народной республике, ВСУ за неделю потеряли 14,5 тысяч боевиков. В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда, в результате чего пострадал один человек. Новые регионы России получат 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область
Ростовскую область в ночь на пятницу, 11 октября, пытались атаковать со стороны Украины дронами неизвестного типа
. Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского", - написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Серия взрывов прогремела на Украине
В Киеве и других областях Украины ночью прогремели взрывы
. В некоторых регионах вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщили местные власти.
В столице Украины более трех часов звучали сирены воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах. В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров. По региону нанесено 474 удара. Всего поступило 110 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры, отметил он.
В США жертвами урагана "Милтон" стали 14 человек
Жертвами урагана "Милтон" в штате Флорида стали уже 14 человек
, сообщили местные СМИ со ссылкой на власти штата.
Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо в среду, две женщины и двое мужчин скончались после падения деревьев на их дома. Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два – в округе Ситрус.
Российская армия освободила еще один поселок в ДНР
Армия России освободила в ДНР поселок Островское
, сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
За прошедшую неделю Украина потеряла почти 14,5 тысяч
боевиков, при этом российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов.
В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда
В результате столкновения двух грузовых поездов
в Челябинской области пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Инцидент произошел на станции Челябинск-Южный.
"В результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом. По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад", – говорится в сообщении.
Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спорт
В следующем году на восстановление спортивной инфраструктуры
в новых регионах РФ будет выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.
"В новых субъектах РФ активно идет строительство и восстановление жилых домов, детских садов, школ, учреждений культуры. Продолжается восстановление действующей и строительство новой инфраструктуры для занятий спортом. В 2025 году на это будет выделено дополнительно порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал зампредседателя правительства РФ.