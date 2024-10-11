Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241011/glavnoe-za-den-11-oktyabrya-1141027547.html
Главное за день: 11 октября
Главное за день: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Главное за день: 11 октября
В небе над Ростовской областью нейтрализовали дроны неизвестного типа. В нескольких областях Украины прозвучали взрывы – поражены объекты критической... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T22:55
2024-10-11T22:55
главное за день
россия
общество
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195750_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_8d365aef329d4e1d76cee2590a5c7d98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В небе над Ростовской областью нейтрализовали дроны неизвестного типа. В нескольких областях Украины прозвучали взрывы – поражены объекты критической инфраструктуры. В США продолжает бушевать ураган "Милтон" - известно уже о 14-ти жертвах. Российская армия освободила село Островское в Донецкой народной республике, ВСУ за неделю потеряли 14,5 тысяч боевиков. В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда, в результате чего пострадал один человек. Новые регионы России получат 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьРостовскую область в ночь на пятницу, 11 октября, пытались атаковать со стороны Украины дронами неизвестного типа. Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Серия взрывов прогремела на УкраинеВ Киеве и других областях Украины ночью прогремели взрывы. В некоторых регионах вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщили местные власти.В столице Украины более трех часов звучали сирены воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах. В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров. По региону нанесено 474 удара. Всего поступило 110 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры, отметил он.В США жертвами урагана "Милтон" стали 14 человекЖертвами урагана "Милтон" в штате Флорида стали уже 14 человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на власти штата.Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо в среду, две женщины и двое мужчин скончались после падения деревьев на их дома. Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два – в округе Ситрус.Российская армия освободила еще один поселок в ДНРАрмия России освободила в ДНР поселок Островское, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.За прошедшую неделю Украина потеряла почти 14,5 тысяч боевиков, при этом российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов.В Челябинской области столкнулись два грузовых поездаВ результате столкновения двух грузовых поездов в Челябинской области пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Инцидент произошел на станции Челябинск-Южный.Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортВ следующем году на восстановление спортивной инфраструктуры в новых регионах РФ будет выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте."В новых субъектах РФ активно идет строительство и восстановление жилых домов, детских садов, школ, учреждений культуры. Продолжается восстановление действующей и строительство новой инфраструктуры для занятий спортом. В 2025 году на это будет выделено дополнительно порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал зампредседателя правительства РФ.
https://crimea.ria.ru/20241011/rossiya-otkryta-dlya-obsuzhdeniya-novogo-miroporyadka--putin-1141009471.html
https://crimea.ria.ru/20241011/avtobus-stolknulsya-s-betonomeshalkoy-17-chelovek-postradali-i-troe-pogibli-1141022411.html
https://crimea.ria.ru/20241011/kogda-nachnut-stroit-masshtabnyy-kurort-primorsk-v-zaporozhskoy-oblasti-1141022161.html
https://crimea.ria.ru/20241011/raneny-devyat-mirnykh-zhiteley-vsu-snova-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-1141027065.html
https://crimea.ria.ru/20241011/vasiliy-livanov-prishel-v-soznanie-1141024775.html
https://crimea.ria.ru/20241011/belorussiya-i-rossiya-sozdadut-legkiy-samolet-osvey-1141026923.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195750_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9323c67c5417e4501c64bedae760b27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, россия, общество, новости, украина
Главное за день: 11 октября

Главные события и заявления пятницы, 11 октября

22:55 11.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В небе над Ростовской областью нейтрализовали дроны неизвестного типа. В нескольких областях Украины прозвучали взрывы – поражены объекты критической инфраструктуры. В США продолжает бушевать ураган "Милтон" - известно уже о 14-ти жертвах. Российская армия освободила село Островское в Донецкой народной республике, ВСУ за неделю потеряли 14,5 тысяч боевиков. В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда, в результате чего пострадал один человек. Новые регионы России получат 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область

Ростовскую область в ночь на пятницу, 11 октября, пытались атаковать со стороны Украины дронами неизвестного типа. Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского", - написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Вчера, 09:38
Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин

Серия взрывов прогремела на Украине

В Киеве и других областях Украины ночью прогремели взрывы. В некоторых регионах вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщили местные власти.
В столице Украины более трех часов звучали сирены воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах. В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров. По региону нанесено 474 удара. Всего поступило 110 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры, отметил он.
ДТП на Кубани - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Вчера, 17:43
Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли

В США жертвами урагана "Милтон" стали 14 человек

Жертвами урагана "Милтон" в штате Флорида стали уже 14 человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на власти штата.
Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо в среду, две женщины и двое мужчин скончались после падения деревьев на их дома. Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два – в округе Ситрус.
Александр Зинченко
Вчера, 18:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области

Российская армия освободила еще один поселок в ДНР

Армия России освободила в ДНР поселок Островское, сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
За прошедшую неделю Украина потеряла почти 14,5 тысяч боевиков, при этом российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Вчера, 20:42
Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда

В результате столкновения двух грузовых поездов в Челябинской области пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Инцидент произошел на станции Челябинск-Южный.

"В результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом. По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад", – говорится в сообщении.

Актер Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Вчера, 19:01
Василий Ливанов пришел в сознание

Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спорт

В следующем году на восстановление спортивной инфраструктуры в новых регионах РФ будет выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.
"В новых субъектах РФ активно идет строительство и восстановление жилых домов, детских садов, школ, учреждений культуры. Продолжается восстановление действующей и строительство новой инфраструктуры для занятий спортом. В 2025 году на это будет выделено дополнительно порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал зампредседателя правительства РФ.
Флаги Белоруссии и России
Вчера, 20:11
Белоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"
Главное за деньРоссияОбществоНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:40В Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшие
22:55Главное за день: 11 октября
22:24Главные новости Крыма: 11 октября
21:54"Уже привыкли к обстрелам": как живут люди в прифронтовой Васильевке
21:21Лев Шер-Хан из Крыма улетает в Китай
20:42Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область
20:11Белоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"
19:58В Бахчисарайском районе простились с героем СВО
19:27Первый духовно-просветительский центр создадут в Новом Херсонесе
19:01Василий Ливанов пришел в сознание
18:55Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
18:31В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт
18:22На Кубань снова надвигаются смерчи
18:16Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области
17:56Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным
17:43Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли
17:14Тело зажало в салоне: смертельная авария произошла на трассе под Судаком
16:53Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе
Лента новостейМолния