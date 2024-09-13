Пожму руку мужикам: Поддубный благодарит всех за спасение
Военкор Поддубный на встрече с Киселевым поблагодарил врачей и спасших его людей за жизнь
12:09 13.09.2024 (обновлено: 12:12 13.09.2024)
© РИА НовостиВоенкор Евгений Поддубный встретился с генеральным директором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Выписанный из больницы военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный хочет встретиться с людьми, которые эвакуировали его после ранения при атаке дрона в Курской области. Об этом военкор заявил на встрече с гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами, пишет РИА Новости.
Тринадцатого сентября Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Склифософского, где он проходил лечение после ранения в Курской области.
"В тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека – это поступок, они не испугались. И если меня бы там не вывезли, наверно, я бы погиб",- убежден Поддубный.
Он признался, что сам не помнит ни людей, которые его спасли, ни обстоятельств того, как это было, а узнал подробности из СМИ.
"Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее... Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо ", - сказал Поддубный.
Репортер также выразил благодарность врачам, принимавшим его в Курской области и в Москве.
7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования. Вечером того же дня врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание.
Позже сообщалось, что раненного военкора отправят на лечение в Москву. Медики уточнили, что у него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.
Следственный комитет РФ по факту ранения военного корреспондента Евгения Поддубного возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: