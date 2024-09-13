https://crimea.ria.ru/20240913/pozhat-ruku-muzhikam-poddubnyy-khochet-lichno-poblagodarit-za-svoe-spasenie-1140319507.html

Пожму руку мужикам: Поддубный благодарит всех за спасение

Пожму руку мужикам: Поддубный благодарит всех за спасение - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Пожму руку мужикам: Поддубный благодарит всех за спасение

Выписанный из больницы военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный хочет встретиться с людьми, которые эвакуировали его после ранения при атаке дрона в... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T12:09

2024-09-13T12:09

2024-09-13T12:12

евгений поддубный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Выписанный из больницы военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный хочет встретиться с людьми, которые эвакуировали его после ранения при атаке дрона в Курской области. Об этом военкор заявил на встрече с гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами, пишет РИА Новости.Тринадцатого сентября Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Склифософского, где он проходил лечение после ранения в Курской области.Он признался, что сам не помнит ни людей, которые его спасли, ни обстоятельств того, как это было, а узнал подробности из СМИ.Репортер также выразил благодарность врачам, принимавшим его в Курской области и в Москве.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования. Вечером того же дня врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание.Позже сообщалось, что раненного военкора отправят на лечение в Москву. Медики уточнили, что у него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.Следственный комитет РФ по факту ранения военного корреспондента Евгения Поддубного возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дронаВ НИИ Склифосовского рассказали о состоянии военкора Поддубного"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений поддубный, дмитрий киселев, новости, общество, москва