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Главное за день: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Главное за день: 11 сентября
Главное за день: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Главное за день: 11 сентября
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о последствиях разрешения Запада наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами. Подведены... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о последствиях разрешения Запада наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами. Подведены итоги Восточного экономического форума. Эксперт назвал саммит "Крымской платформы" на Украине голливудским шоу с демонизацией России. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд предвыборных дебатов. Из-за теракта в Белгородской области с рельсов сошел грузовой поезд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Решение Запада об ударах по России ATACMSОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России. Этот вопрос активно муссируется в зарубежных СМИ, что фактически является информационной кампанией по формализации уже принятого решения. Если США официально разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России, то, по словам Дмитрия Пескова, ответ будет соответствующим.313 подписанных соглашений на ВЭФПодведены итоги Восточного экономического форума. На нем подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Всего в нем приняли участие 7 100 человек из 75 стран.Среди участников в том числе были представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных государств, что подчеркивает интерес окружающего мира к России, к работе на территории Дальнего Востока. Об этом доложил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев главе российского государства Владимиру Путину на совещании с членами правительства.Демонизация России на саммите "Крымской платформы"Третий саммит "Крымской платформы" проходит на Украине с участием ряда стран Запада. Также в Киев прибыл Госсекретаря США Энтони Блинкен. По мнению публициста и политолога Семена Уралова, саммит создан по законам голливудских шоу для демонизации России и "выбивания" денег из спонсоров.Дебаты Трампа и ХаррисВ США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Они обсудили ситуацию на Украине, Россию, внутренние экономические вопросы Америки, обмениваясь взаимными обвинениями и упреками. Трамп снова обещает мир на Украине через проведение переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Харрис в свою очередь пообещала США самую смертоносную армию в мире.Сошедший с рельсов поезд в Белгородской областиГрузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области во вторник вечером. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что это произошло в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Пассажирские поезда, которые следуют через этот участок путей, отправлены в объезд. В среду днем движение по одному пути на перегоне Волоконовка – Новый Оскол было открыто. На втором пути восстановительные работы продолжаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба".
https://crimea.ria.ru/20240911/gotovnost-rossii-otbit-udar-ekspert-nazval-tseli-ucheniya-okean-2024-1140277908.html
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Главное за день: 11 сентября

Главные события и заявления среды 11 сентября

23:11 11.09.2024 (обновлено: 23:31 11.09.2024)
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о последствиях разрешения Запада наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами. Подведены итоги Восточного экономического форума. Эксперт назвал саммит "Крымской платформы" на Украине голливудским шоу с демонизацией России. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд предвыборных дебатов. Из-за теракта в Белгородской области с рельсов сошел грузовой поезд.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Решение Запада об ударах по России ATACMS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад, скорее всего, уже решил позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России. Этот вопрос активно муссируется в зарубежных СМИ, что фактически является информационной кампанией по формализации уже принятого решения. Если США официально разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России, то, по словам Дмитрия Пескова, ответ будет соответствующим.
Учения ВМФ России и стран-партнеров Океан-2024
17:17Радио "Спутник в Крыму"
Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"

313 подписанных соглашений на ВЭФ

Подведены итоги Восточного экономического форума. На нем подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Всего в нем приняли участие 7 100 человек из 75 стран.
Среди участников в том числе были представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных государств, что подчеркивает интерес окружающего мира к России, к работе на территории Дальнего Востока. Об этом доложил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев главе российского государства Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
Уборка зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
16:46
Путин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукции

Демонизация России на саммите "Крымской платформы"

Третий саммит "Крымской платформы" проходит на Украине с участием ряда стран Запада. Также в Киев прибыл Госсекретаря США Энтони Блинкен. По мнению публициста и политолога Семена Уралова, саммит создан по законам голливудских шоу для демонизации России и "выбивания" денег из спонсоров.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
12:57
Политический фарс ради денег от США: что стоит за "Крымской платформой"

Дебаты Трампа и Харрис

В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Они обсудили ситуацию на Украине, Россию, внутренние экономические вопросы Америки, обмениваясь взаимными обвинениями и упреками. Трамп снова обещает мир на Украине через проведение переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Харрис в свою очередь пообещала США самую смертоносную армию в мире.
Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
14:41Радио "Спутник в Крыму"
Авианосец США разбился о скалу: политолог о дебатах Трампа и Харрис

Сошедший с рельсов поезд в Белгородской области

Грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области во вторник вечером. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что это произошло в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Пассажирские поезда, которые следуют через этот участок путей, отправлены в объезд. В среду днем движение по одному пути на перегоне Волоконовка – Новый Оскол было открыто. На втором пути восстановительные работы продолжаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба".
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
13:24
Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки
 
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