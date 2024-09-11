https://crimea.ria.ru/20240911/na-vef-podpisany-313-soglasheniy-na-summu-bolee-55-trilliona-rubley-1140283521.html
На ВЭФ подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей
На ВЭФ подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2024
На ВЭФ подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей
На Восточном экономическом форуме подписаны более 300 соглашений. Об итогах ВЭФ доложил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T17:41
2024-09-11T17:41
2024-09-11T18:19
владимир путин (политик)
правительство россии
новости
восточный экономический форум
сотрудничество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. На Восточном экономическом форуме подписаны более 300 соглашений. Об итогах ВЭФ доложил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев главе российского государства Владимиру Путину на совещании с членами правительства.Также полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в этом году форум посетило гораздо больше участников."Форум пользуется устойчивым интересом в мире. Если в прошлом году на форуме работали 6 300 участников из 62 стран, то в этом году 7 100 человек из 75 стран", – доложил Трутнев.При этом, по его словам, на ВЭФ достаточно широко были представлены страны Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира.IX Восточный экономические форум прошел с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Тема ВЭФ в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России развивается устойчиво – ПутинТуризм должен войти в число экономических приоритетов России – ПутинБолее 30 стран готовы присоединиться к БРИКС
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владимир путин (политик), правительство россии, новости, восточный экономический форум, сотрудничество, политика, в мире, инвестиции
На ВЭФ подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей
313 соглашений на 5,5 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме
17:41 11.09.2024 (обновлено: 18:19 11.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. На Восточном экономическом форуме подписаны более 300 соглашений. Об итогах ВЭФ доложил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев главе российского государства Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
"На девятом Восточном экономическом форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 триллионов 569 миллиардов рублей. Это лучший результат за все прошедшие годы", – сообщил Трутнев.
Также полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в этом году форум посетило гораздо больше участников.
"Форум пользуется устойчивым интересом в мире. Если в прошлом году на форуме работали 6 300 участников из 62 стран, то в этом году 7 100 человек из 75 стран", – доложил Трутнев.
При этом, по его словам, на ВЭФ достаточно широко были представлены страны Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира.
"Среди участников в том числе были представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных государств. Это подчеркивает интерес окружающего мира к России, к работе на территории Дальнего Востока", – заявил полпред президента.
IX Восточный экономические форум прошел
с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Тема ВЭФ в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
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