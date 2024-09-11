https://crimea.ria.ru/20240911/na-vef-podpisany-313-soglasheniy-na-summu-bolee-55-trilliona-rubley-1140283521.html

На ВЭФ подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей

На ВЭФ подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2024

На ВЭФ подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей

На Восточном экономическом форуме подписаны более 300 соглашений. Об итогах ВЭФ доложил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T17:41

2024-09-11T17:41

2024-09-11T18:19

владимир путин (политик)

правительство россии

новости

восточный экономический форум

сотрудничество

политика

в мире

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. На Восточном экономическом форуме подписаны более 300 соглашений. Об итогах ВЭФ доложил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев главе российского государства Владимиру Путину на совещании с членами правительства.Также полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в этом году форум посетило гораздо больше участников."Форум пользуется устойчивым интересом в мире. Если в прошлом году на форуме работали 6 300 участников из 62 стран, то в этом году 7 100 человек из 75 стран", – доложил Трутнев.При этом, по его словам, на ВЭФ достаточно широко были представлены страны Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира.IX Восточный экономические форум прошел с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Тема ВЭФ в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России развивается устойчиво – ПутинТуризм должен войти в число экономических приоритетов России – ПутинБолее 30 стран готовы присоединиться к БРИКС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), правительство россии, новости, восточный экономический форум, сотрудничество, политика, в мире, инвестиции