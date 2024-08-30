https://crimea.ria.ru/20240830/glavnye-novosti-kryma-30-avgusta-1140017478.html

Главные новости Крыма: 30 августа

Главные новости Крыма: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Главные новости Крыма: 30 августа

Над Крымом ночью сбили два украинских беспилотника. Турпоток в Крыму за январь-август текущего года составил 4,5 миллиона человек. Два человека погибли в... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T22:15

2024-08-30T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Над Крымом ночью сбили два украинских беспилотника. Турпоток в Крыму за январь-август текущего года составил 4,5 миллиона человек. Два человека погибли в результате ДТП под Симферополем. Запасы воды в водохранилищах Крыма за август уменьшились на 17 миллионов кубометров. Экс-директор "Севгеоцентра" получил 8 лет колонии строгого режима за взятку в миллион рублей. Злоумышленники создали фейковый сайт Избирательной комиссии Крыма для сбора персональных данных крымчан.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Два дрона ВСУ сбиты над КрымомДежурные средства ПВО уничтожили ночью над Крымом два вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны России.Всего на территории российских регионов были уничтожены 18 дронов ВСУ: 11 – над Брянской, еще четыре – над Калужской областью и один - над Белгородской областью.Почти 4,6 млн туристов посетили Крым в январе – августеЗа восемь месяцев текущего года Крым посетили почти 4,6 млн туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.За лето в республике отдохнули более 3 миллионов 270 тысяч человек, что на 26% больше, чем в прошлом году.64,4% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% – по железной дороге, 11,1% – через исторические регионы России, перечислил глава республики.Два человека погибли в результате ДТП под СимферополемДТП с двумя погибшими произошло в поселке Молодежное под Симферополем. 38-летний водитель Audi A8 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space под управлением 21-летнего водителя.В результате столкновения водитель японской иномарки и пассажир Audi погибли, водитель немецкого авто получил травмы.Впоследствии в прокуратуре РК уточнили, что водитель Audi лихачил без прав, против него возбуждено уголовное дело.Запасы в водохранилищах Крыма за август уменьшились на 17 млн "кубов"Объем накопленной воды в водохранилищах Крыма естественного стока составляет 141 миллион кубометров, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.По словам эксперта, за август запасы уменьшились на 17 миллионов кубометров.Николенко пояснил, что на сегодняшний день ученые фиксируют малые, в сравнении с другими периодами, притоки в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах. Он отметил, что это соответствует природной цикличности выпадения осадков.Николенко добавил, что такие показатели говорят о засушливом периоде, который ожидается в Крыму в ближайшие три года.Экс-директор "Севгеоцентра" отправился в колонию за взяткуБывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр") приговорен к восьми годам колонии строгого режима за взятку в один миллион рублей.По данным ведомства, к директору "Севгеоцентра" обратился индивидуальный предприниматель по вопросу продажи учреждением недвижимости в центре города. Руководитель организации предложил бизнесмену приобрести несколько нежилых помещений по улице Очаковцев, потребовав за это взятку в миллион рублей. Его задержали с поличным.Также подсудимый оштрафован на 2 миллиона рублей.Крымчан предупредили о фейковом сайте Избиркома РКЗлоумышленники создали фейковый сайт Избирательной комиссии Крыма, внешний вид которого копирует официальный сайт комиссии. На созданном сайте-клоне размещена форма для подачи заявления якобы о включении в список избирателей по месту нахождения ("Мобильный избиратель") на выборах в Единый день голосования 8 сентября 2024.В Избиркоме призвали крымчан не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять свои персональные данные на неизвестных сайтах.

https://crimea.ria.ru/20240830/nochyu-pod-evpatoriey-budet-gromko-1140016731.html

https://crimea.ria.ru/20240830/dergaem-zelenku-kak-vyraschivayut-yaltinskiy-luk-v-krymskom-predgore-1140003906.html

https://crimea.ria.ru/20240830/v-krymu-samokatchik-pogib-pod-kolesami-legkovushki-1140016562.html

https://crimea.ria.ru/20240830/front-okklyuziy-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-na-vykhodnykh-1140009972.html

https://crimea.ria.ru/20240830/v-sevastopole-proshli-ucheniya-po-deystviyam-pri-terroristicheskoy-ugroze-1140015336.html

https://crimea.ria.ru/20240830/6-i-7-sentyabrya-obyavleny-v-sevastopole-neuchebnymi-dnyami-1140002858.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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