https://crimea.ria.ru/20240819/glavnye-novosti-kryma-19-avgusta-1139726755.html

Главные новости Крыма: 19 августа

Главные новости Крыма: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Главные новости Крыма: 19 августа

В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории. В школы Крыма региона направили 20 тонн книг. В Симферополе появится свой аналог "Нового... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T23:05

2024-08-19T23:05

2024-08-19T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории. В школы Крыма региона направили 20 тонн книг. В Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса". Туристы активно бронируют отели на новогодние каникулы в Крыму. 14-летняя школьница работала курьером у мошенников на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые учебники истории и тонны книгС 1 сентября в школах полуострова будут преподавать историю по новым учебникам, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом сообщила РИА Новости Крым первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Львова.Кроме того, как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым секретарь Федерации независимых профсоюзов России Дмитрий Чуйков, направлено 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература.В Симферополе появится свой "Новый Херсонес"Уже к концу текущего года в Крыму разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи главы республики Сергея Аксенова с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, сообщил руководитель региона."Обсудили вопрос создания Автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым "Неаполь Скифский" и подписали соответствующий меморандум. К концу текущего года планируется разработать концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе", – написал он в своем Telegram-канале.Туристы планируют зимний отдых в КрымуРоссийские туристы уже активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, заранее покупают бронь те категории туристов, которые абсолютно уверены в себе и строят планы загодя. Для туризма это очень хорошие клиенты, поскольку таким образом помогают владельцам отелей и туроператорам корректировать цены и делать прогнозы."Это клиенты, которые всем нужны. И в наше время нестабильных моментов, у нас все-таки существуют клиенты, которые "бронируют зиму" и абсолютно уверены, что в новый год они приедут в Крым", – считает эксперт.Как работают мошенники в КрымуВ Крыму правоохранители задержали пятерых курьеров мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу, которая обманом забрала у двух пенсионерок миллион рублей. Об этом сообщает МВД России.По информации ведомства, аферисты действовали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Им удалось обмануть шестерых пенсионеров из Ялты, Симферополя, Евпатории и Керчи. Доверчивые люди обналичивали свои сбережения и, следуя указаниям по телефону, отдали их курьерам. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.Кроме того, в Крыму осужден курьер мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей, сообщает республиканская прокуратура."В Кировском районе вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пожилых людей более 1,7 млн рублей. Судом установлено, что мужчина входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств у пенсионеров", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

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https://crimea.ria.ru/20240819/v-krymu-grazhdanin-ukrainy-ubil-priyutivshego-ego-znakomogo-1139724602.html

https://crimea.ria.ru/20240819/v-krymu-khotyat-postroit-pervuyu-v-rossii-avtomatizirovannuyu-avtostantsiyu-1139710149.html

https://crimea.ria.ru/20240819/azorskiy-antitsiklon-nad-krymom-zhara-usilivaetsya-1139685784.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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