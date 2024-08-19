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Главное за день: 19 августа

Главное за день: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Главное за день: 19 августа

Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Киеву разрешили применять датское оружие для атак на Россию. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T22:29

2024-08-19T22:29

2024-08-19T22:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Киеву разрешили применять датское оружие для атак на Россию. Россия и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута и расширят торгово-экономические отношения. Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах страны. Жителям Курской области выдают сертификаты на жилье взамен уничтоженного ВСУ. Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.С Киевом нельзя договоритьсяВторжение боевиков ВСУ на территорию Курской области исключают переговоры с Киевом, российская сторона даст свою оценку этой ситуации. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент (РФ - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: "мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", - заявил он в интервью, видео которого опубликовано в Telegram-канале Зарубина.При этом глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Киев может применять датское оружие для ударов по территории России."Если... наносить удары по инфраструктуре или военным объектам (противника, вторгаясь на его территорию - ред.), то это вполне в рамках правил войны... Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому вооружение (поставленное Данией – ред.) может использоваться только на украинской территории", - цитирует слова датского политика телерадиокомпания DR.Россия и Азербайджан будут сотрудничатьРоссия и Азербайджан построят нефтяные танкеры, которые будут использоваться в том числе на Азово-Черноморском маршруте, что позволит нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.По словам главы российского государства, большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, и "это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами"."Четыре с небольшим миллиарда долларов оборот, и он растет. В этом году, за полгода он прибавил 17 процентов. Четыре с лишним миллиарда прямых инвестиций в азербайджанскую экономику", - озвучил цифры Владимир Путин.Детей вывозят, сертификаты выдаютДетей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам, вывезут на учебу в другие регионы страны, заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам оперативного заседания правительства области.Также врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 194 семьи из приграничных районов Курской области уже получили сертификаты на жилье."На сегодня выдано уже 194 сертификата. В ближайшее время их получателями станут свыше 2 тысяч семей, которые тоже ранее подали заявления", - написал он в своем Telegram-канале.Взрыв и поджар в БашкирииВзрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города."19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4, произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города", - говорится в сообщении.Позже пожар на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушили.

https://crimea.ria.ru/20240819/rossiya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-sotrudnichat-v-meditsine-i-nauke-1139717169.html

https://crimea.ria.ru/20240819/rossiya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-shiroko-otmetit-80-letie-pobedy-1139717309.html

https://crimea.ria.ru/20240819/v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-18-postradavshikh--vveden-rezhim-chs-1139703773.html

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