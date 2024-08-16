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СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией
СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 16.08.2024
СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией
Служба безопасности Украины и подразделения Сил специальных операций ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией, вероятность вооруженных... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T16:12
2024-08-16T16:12
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
виктор хренин
новости
россия
белоруссия
союзное государство
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины и подразделения Сил специальных операций ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией, вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева очень высока. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин на совещании под руководством президента страны Александра Лукашенко, видеофрагмент которого опубликован в Telegram-канале "Пул первого".По словам главы ведомства, в условиях присутствия вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на территории Белоруссии вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований.В целом обстановка на южном операционном направлении остается напряженной, формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны, добавил Хренин.9 августа группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины, нарушила государственную границу Белоруссии. Силы ПВО республики сбили около 10 дронов ВСУ.Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за этих провокаций Киева.В мае этого года Российская Федерация и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил. Президент России Владимир Путин в этой связи подчеркнул, что Москва относится к безопасности Белоруссии так же, как и к безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия усиливает группировку войск на границе с УкраинойЛукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО БелоруссииЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, виктор хренин, новости, россия, белоруссия, союзное государство, всу (вооруженные силы украины)
СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией

В Минобороны Белоруссии заявили о высокой вероятности провокаций со стороны Украины

16:12 16.08.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины и подразделения Сил специальных операций ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией, вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева очень высока. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин на совещании под руководством президента страны Александра Лукашенко, видеофрагмент которого опубликован в Telegram-канале "Пул первого".

"На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины. Непрерывно ведется разведка, для чего активно используются беспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения нашего воздушного пространства", – сказал Хренин.

По словам главы ведомства, в условиях присутствия вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на территории Белоруссии вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований.
В целом обстановка на южном операционном направлении остается напряженной, формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны, добавил Хренин.
9 августа группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины, нарушила государственную границу Белоруссии. Силы ПВО республики сбили около 10 дронов ВСУ.
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за этих провокаций Киева.
В мае этого года Российская Федерация и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил. Президент России Владимир Путин в этой связи подчеркнул, что Москва относится к безопасности Белоруссии так же, как и к безопасности РФ.
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