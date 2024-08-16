https://crimea.ria.ru/20240816/sbu-i-spetsnaz-vsu-aktivizirovali-deyatelnost-na-granitse-s-belorussiey-1139655822.html

СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией

СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 16.08.2024

СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией

Служба безопасности Украины и подразделения Сил специальных операций ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией, вероятность вооруженных... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T16:12

2024-08-16T16:12

2024-08-16T16:12

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

виктор хренин

новости

россия

белоруссия

союзное государство

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины и подразделения Сил специальных операций ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией, вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева очень высока. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин на совещании под руководством президента страны Александра Лукашенко, видеофрагмент которого опубликован в Telegram-канале "Пул первого".По словам главы ведомства, в условиях присутствия вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на территории Белоруссии вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований.В целом обстановка на южном операционном направлении остается напряженной, формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны, добавил Хренин.9 августа группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины, нарушила государственную границу Белоруссии. Силы ПВО республики сбили около 10 дронов ВСУ.Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за этих провокаций Киева.В мае этого года Российская Федерация и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил. Президент России Владимир Путин в этой связи подчеркнул, что Москва относится к безопасности Белоруссии так же, как и к безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия усиливает группировку войск на границе с УкраинойЛукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО БелоруссииЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

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белоруссия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, виктор хренин, новости, россия, белоруссия, союзное государство, всу (вооруженные силы украины)