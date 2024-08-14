https://crimea.ria.ru/20240814/v-ssha-otvergli-prichastnost-v-podgotovke-proryva-vsu-v-kurskuyu-oblast-1139613729.html

В США отвергли причастность в подготовке прорыва ВСУ в Курскую область

В США отвергли причастность в подготовке прорыва ВСУ в Курскую область - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В США отвергли причастность в подготовке прорыва ВСУ в Курскую область

США не участвовали в планировании или подготовке попытки прорыва ВСУ в Курскую область и считают, что действия украинских военных должны комментировать в Киеве, РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T22:52

2024-08-14T22:52

2024-08-14T23:07

сша

карин жан-пьер

новости

украина

россия

курская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. США не участвовали в планировании или подготовке попытки прорыва ВСУ в Курскую область и считают, что действия украинских военных должны комментировать в Киеве, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА Новости.Накануне заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель, вопреки сообщениям американских СМИ, отказался признавать причастность Соединенных Штатов к подготовке попытки прорыва ВСУ в Курскую область.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.По последним данным Минобороны, российские военные в Курской области за сутки уничтожили еще 270 украинских боевиков и пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение экспертаВ Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителейВ Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково

сша

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россия

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, карин жан-пьер, новости, украина, россия, курская область, всу (вооруженные силы украины)