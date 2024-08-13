https://crimea.ria.ru/20240813/belyy-dom-gotovit-kampaniyu-po-diskreditatsii-zelenskogo---svr-1139557453.html

Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР

Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР

В американской элите растет недовольство Владимиром Зеленским, США подбирают ему замену, один из возможных кандидатов - экс-министр внутренних дел Украины Арсен РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T10:04

2024-08-13T10:04

2024-08-13T10:04

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В американской элите растет недовольство Владимиром Зеленским, США подбирают ему замену, один из возможных кандидатов - экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков*. Об этом сообщает Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным разведки, Белый Дом планирует развернуть информационную кампанию по дискредитации Зеленского и вынудить его покинуть свой пост. При этом сейчас рассматривается сценарий замещения его кандидатурой Авакова*, к "сильным сторонам" которого в США относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран."Американская администрация уже поручила аффилированным неправительственным организациям проработку сценария прихода Авакова* к власти на Украине. Сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий - "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.Ранее в СВР публиковали рассекреченную шифрограмму, из которой следует, что США еще в мае активно искали замену Владимиру Зеленскому. В качестве возможных кандидатов тогда рассматривали руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова, а также мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Украины Петра Порошенко.Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ КремляПо истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - АзаровВ ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, сша, служба внешней разведки (свр), новости, политика, в мире