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Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР
Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР
В американской элите растет недовольство Владимиром Зеленским, США подбирают ему замену, один из возможных кандидатов - экс-министр внутренних дел Украины Арсен РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T10:04
2024-08-13T10:04
владимир зеленский
сша
служба внешней разведки (свр)
новости
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В американской элите растет недовольство Владимиром Зеленским, США подбирают ему замену, один из возможных кандидатов - экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков*. Об этом сообщает Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным разведки, Белый Дом планирует развернуть информационную кампанию по дискредитации Зеленского и вынудить его покинуть свой пост. При этом сейчас рассматривается сценарий замещения его кандидатурой Авакова*, к "сильным сторонам" которого в США относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран."Американская администрация уже поручила аффилированным неправительственным организациям проработку сценария прихода Авакова* к власти на Украине. Сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий - "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.Ранее в СВР публиковали рассекреченную шифрограмму, из которой следует, что США еще в мае активно искали замену Владимиру Зеленскому. В качестве возможных кандидатов тогда рассматривали руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова, а также мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Украины Петра Порошенко.Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ КремляПо истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - АзаровВ ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир зеленский, сша, служба внешней разведки (свр), новости, политика, в мире
Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР

СВР: Соединенные Штаты готовят масштабную кампанию по дискредитации Зеленского

10:04 13.08.2024
 
© AP Photo Jacquelyn MartinВладимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Владимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo Jacquelyn Martin
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В американской элите растет недовольство Владимиром Зеленским, США подбирают ему замену, один из возможных кандидатов - экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков*. Об этом сообщает Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", - цитирует сообщение РИА Новости.
По данным разведки, Белый Дом планирует развернуть информационную кампанию по дискредитации Зеленского и вынудить его покинуть свой пост. При этом сейчас рассматривается сценарий замещения его кандидатурой Авакова*, к "сильным сторонам" которого в США относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран.
"Американская администрация уже поручила аффилированным неправительственным организациям проработку сценария прихода Авакова* к власти на Украине. Сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий - "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Ранее в СВР публиковали рассекреченную шифрограмму, из которой следует, что США еще в мае активно искали замену Владимиру Зеленскому. В качестве возможных кандидатов тогда рассматривали руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова, а также мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Украины Петра Порошенко.
Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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Владимир ЗеленскийСШАСлужба внешней разведки (СВР)НовостиПолитикаВ мире
 
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