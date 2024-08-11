Рейтинг@Mail.ru
Рассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240811/nachalo-evakuatsii-v-kurskoy-oblasti--feyk-1139518219.html
Рассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк
Рассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Рассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк
Рассылка сообщений от имени правительства Курской области о начале эвакуации жителей - работа украинских спецслужб. Информация не соответствует... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T15:43
2024-08-11T16:28
курская область
фейк
алексей смирнов
общество
безопасность
новости
центр информационно-психологических операций (ципсо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0b/1139515301_0:436:828:902_1920x0_80_0_0_5d5967ec93dd93ca991a20e7a5a0271d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Рассылка сообщений от имени правительства Курской области о начале эвакуации жителей - работа украинских спецслужб. Информация не соответствует действительности. Об этом предупредили в правительстве Курской области.О реальной обстановке в регионе жители могут узнать в официальном Telegram-канале врио региона Алексея Смирнова или на канале правительства области.В МЧС России сообщили, что за сутки приграничные районы Курской области за сутки покинули около восьми тысяч человек. Люди выезжают самостоятельно или организованными колоннами. Днем ранее в МЧС сообщили, что со времени наступления ВСУ на территорию Курской области приграничные районы покинули 76 тысяч человек.В слободе Белая Курской области на данный момент ситуация стабилизировалась, сообщили местные власти. Для желающих выехать организовывают автобусы.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Сообщалось, что в результате нападения на приграничье пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей.На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В воскресенье российские силы ликвидировали еще 230 боевиков и 38 единиц бронетехники.Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожено до 1350 украинских боевиков, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны =.На территории Курской, Брянской и Белгородской областей введен режим контртеррористической операции.
https://crimea.ria.ru/20240811/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-seychas--poslednie-novosti-ot-minoborony-1139516907.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0b/1139515301_0:180:828:801_1920x0_80_0_0_4676213134ebf4c236c174b0aca7e8e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, фейк, алексей смирнов, общество, безопасность, новости, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Рассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк

Украинские спецслужбы сделали фейковую рассылку о начале эвакуации из Курской области

15:43 11.08.2024 (обновлено: 16:28 11.08.2024)
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваПоследствия падения ракеты на многоэтажный дом в Курске
Последствия падения ракеты на многоэтажный дом в Курске
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Рассылка сообщений от имени правительства Курской области о начале эвакуации жителей - работа украинских спецслужб. Информация не соответствует действительности. Об этом предупредили в правительстве Курской области.

"Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы", - сказано в сообщении на официальном Telegram-канале властей.

О реальной обстановке в регионе жители могут узнать в официальном Telegram-канале врио региона Алексея Смирнова или на канале правительства области.
В МЧС России сообщили, что за сутки приграничные районы Курской области за сутки покинули около восьми тысяч человек. Люди выезжают самостоятельно или организованными колоннами. Днем ранее в МЧС сообщили, что со времени наступления ВСУ на территорию Курской области приграничные районы покинули 76 тысяч человек.
В слободе Белая Курской области на данный момент ситуация стабилизировалась, сообщили местные власти. Для желающих выехать организовывают автобусы.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Сообщалось, что в результате нападения на приграничье пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей.
На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В воскресенье российские силы ликвидировали еще 230 боевиков и 38 единиц бронетехники.
Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожено до 1350 украинских боевиков, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны =.
На территории Курской, Брянской и Белгородской областей введен режим контртеррористической операции.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
14:54
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
 
Курская областьФейкАлексей СмирновОбществоБезопасностьНовостиЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину
16:07160 тыс. жителей Херсонской области сутки остаются без света из-за аварии
16:02На берегу Черного моря установлен памятник русскому летописцу
15:43Рассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк
15:24Приграничье Курской области покинули еще 8 тысяч человек
15:07Ушла из жизни актриса сериала "Сваты" из Севастополя
14:54Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
14:38Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки
14:17ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений
14:06ВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"
14:00Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ
13:48Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
13:39Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон
13:32Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
13:00Громкие хлопки на Южном берегу Крыма – что происходит
12:54В Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом
12:3969 раненых в Курской области мирных жителей находятся в стационаре
12:13Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары
12:10В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон
11:58Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве
Лента новостейМолния