Рассылка сообщений о начале эвакуации в Курской области – фейк
Украинские спецслужбы сделали фейковую рассылку о начале эвакуации из Курской области
15:43 11.08.2024 (обновлено: 16:28 11.08.2024)
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваПоследствия падения ракеты на многоэтажный дом в Курске
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Рассылка сообщений от имени правительства Курской области о начале эвакуации жителей - работа украинских спецслужб. Информация не соответствует действительности. Об этом предупредили в правительстве Курской области.
"Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы", - сказано в сообщении на официальном Telegram-канале властей.
О реальной обстановке в регионе жители могут узнать в официальном Telegram-канале врио региона Алексея Смирнова или на канале правительства области.
В МЧС России сообщили, что за сутки приграничные районы Курской области за сутки покинули около восьми тысяч человек. Люди выезжают самостоятельно или организованными колоннами. Днем ранее в МЧС сообщили, что со времени наступления ВСУ на территорию Курской области приграничные районы покинули 76 тысяч человек.
В слободе Белая Курской области на данный момент ситуация стабилизировалась, сообщили местные власти. Для желающих выехать организовывают автобусы.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Сообщалось, что в результате нападения на приграничье пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей.
На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В воскресенье российские силы ликвидировали еще 230 боевиков и 38 единиц бронетехники.
Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожено до 1350 украинских боевиков, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны =.
На территории Курской, Брянской и Белгородской областей введен режим контртеррористической операции.