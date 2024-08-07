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Главные новости Крыма: 7 августа

Главные новости Крыма: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Главные новости Крыма: 7 августа

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл детский сад в Симферополе. За текущее лето в Крым на поездах планируют перевезти порядка 2,8 миллионов... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T22:39

2024-08-07T22:39

2024-08-07T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл детский сад в Симферополе. За текущее лето в Крым на поездах планируют перевезти порядка 2,8 миллионов туристов, а по Крымскому мосту уже проехали в обоих направлениях около 900 тысяч пассажиров. На строительство новых курортов в Крыму планируют выделить бюджетные кредиты. Центральную часть Феодосии благоустроят за 134, 2 миллиона рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин открыл новый детский сад в СимферополеПрезидент России Владимир Путин в среду по видеосвязи принял участие в открытии нового детского сада на 350 мест в Симферопольском микрорайоне Пневматика. Мероприятие прошло в рамках совещания главы государства с членами правительства.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что очередность по дошкольному образованию в регионе полностью закрыта. По его словам, в этом году в эксплуатацию сдадут 20 детсадов на 4 600 мест.2,8 млн туристов перевезут в Крым поезда этим летомЗа лето в Крым на поездах планируется перевезти 2,8 миллиона туристов, что на 6,9% больше, чем в 2023 году. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт. До конца сентября, по его данным, на курорты черноморского побережья будут перевезены порядка 11,5 миллиона пассажиров.900 тысяч человек проехали по Крымскому мостуПочти 900 тысяч пассажиров проехали на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту в обоих направления с мая по июль. Это на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. Такие цифры привел министр транспорта РФ Роман Старовойт. Министр финансов Антон Силуанов лично оценил созданную в Крыму придорожную инфраструктуру. Он отметил новые заправки на трассе "Таврида" и прекрасные развязки от Симферополя до Севастополя.Бюджетные кредиты на строительство новых курортов в КрымуВозможность направления инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" предложил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Проект предусматривает строительство новых курортов, в том числе в Крыму. Решение об этом должно быть принято к середине сентября текущего года.Благоустройство центральной части ФеодосииБлагоустройство центральной части Феодосии по проекту "Уездный город" проведут до конца ноября, подрядчик уже определен. Стоимость работ составит почти 134,2 млн рублей. Предельный срок их исполнения – 29 ноября 2024 года. Подрядчик получит аванс в размере 50% от стоимости контракта.

крым

феодосия

крымский мост

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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