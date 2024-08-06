https://crimea.ria.ru/20240806/glavnoe-za-den-6-avgusta-1139415380.html
Главное за день: 6 августа
Главное за день: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Главное за день: 6 августа
Сотни украинских боевиков на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться через границу России – бой шел несколько часов. Жителей Курской области... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T22:43
2024-08-06T22:43
2024-08-06T22:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Сотни украинских боевиков на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться через границу России – бой шел несколько часов. Жителей Курской области запугивали скорым захватом АЭС и необходимостью эвакуироваться. В Минобороны и Совбезе РФ рассказали об успехах армии России в зоне СВО и планах Киева и Запада на ближайшее время. Военный суд в Москве арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России по подозрению в коррупции. Путин поручил обеспечить устойчивым интернетом все ж/д пути и федеральные трассы, а также построить мобильные сети пятого поколения 5G в ряде городов страны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали приграничье в Курской областиОколо 300 боевиков и свыше 30 единиц техники сегодня в 8 утра атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Противник после огневой подготовки… атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области", – рассказали в ведомстве.Вечером в Минобороны сообщили, что, понеся серьезные потери, остатки ДРГ отступили на территорию Украины.В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил подробности. Позже он сообщил о еще 5 раненых.ЦИПсО продолжает нервировать курян историями о захвате АЭСПравительству Курской области пришлось сегодня развеивать фейк о скором захвате Курской АЭС и необходимости в связи с этим срочно эвакуироваться."Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО", – предупредили местные власти.В правительстве заверили, что распространяемая информация не обоснована и попросили жителей не поддаваться на провокации.Потери ВСУ за полтора месяца превысили 100 тысяч боевиковБолее 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу журналистам. В Минобороны в этот день сообщили, что ВС РФ продвинулись вглубь обороны врага на восточном направлении. В Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныВоенный суд арестовал в Москве бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России."235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика", – сообщили в ведомстве.Путин поручил обеспечить ряд городов России интернетом 5GПравительство России должно обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на железнодорожных путях и федеральных автотрассах. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.Также он поручил Кабмину рассмотреть возможность предоставить операторам связи льготные кредиты на модернизацию мобильных сетей связи четвертого поколения и создание сетей пятого поколения 5G в определенных городах страны.
https://crimea.ria.ru/20240806/chto-proiskhodit-na-granitse-kurskoy-oblasti-i-ukrainy-1139416374.html
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https://crimea.ria.ru/20240806/shoygu-nazval-tsel-popytok-zapada-i-kieva-dobitsya-pauzy-v-boyakh-1139399630.html
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https://crimea.ria.ru/20240806/putin-poruchil-podderzhat-investproekty-po-razvitiyu-turizma-na-oopt-1139399484.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Сотни украинских боевиков на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться через границу России – бой шел несколько часов. Жителей Курской области запугивали скорым захватом АЭС и необходимостью эвакуироваться. В Минобороны и Совбезе РФ рассказали об успехах армии России в зоне СВО и планах Киева и Запада на ближайшее время. Военный суд в Москве арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России по подозрению в коррупции. Путин поручил обеспечить устойчивым интернетом все ж/д пути и федеральные трассы, а также построить мобильные сети пятого поколения 5G в ряде городов страны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
ВСУ атаковали приграничье в Курской области
Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники сегодня в 8 утра атаковали
российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Противник после огневой подготовки… атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области", – рассказали в ведомстве.
Вечером в Минобороны сообщили
, что, понеся серьезные потери, остатки ДРГ отступили на территорию Украины.
В этот же день ВСУ совершили массированную атаку
на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил подробности. Позже он сообщил
о еще 5 раненых.
ЦИПсО продолжает нервировать курян историями о захвате АЭС
Правительству Курской области пришлось сегодня развеивать фейк
о скором захвате Курской АЭС и необходимости в связи с этим срочно эвакуироваться.
"Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО", – предупредили местные власти.
В правительстве заверили, что распространяемая информация не обоснована и попросили жителей не поддаваться на провокации.
Потери ВСУ за полтора месяца превысили 100 тысяч боевиков
Более 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина
в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу журналистам.
В Минобороны в этот день сообщили
, что ВС РФ продвинулись вглубь обороны врага на восточном направлении.
В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
Военный суд арестовал
в Москве бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
"235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика", – сообщили в ведомстве.
Путин поручил обеспечить ряд городов России интернетом 5G
Правительство России должно обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету
на железнодорожных путях и федеральных автотрассах. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Также он поручил Кабмину рассмотреть возможность предоставить операторам связи льготные кредиты на модернизацию мобильных сетей связи четвертого поколения и создание сетей пятого поколения 5G в определенных городах страны.