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Главное за день: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Главное за день: 6 августа
Главное за день: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Главное за день: 6 августа
Сотни украинских боевиков на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться через границу России – бой шел несколько часов. Жителей Курской области... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Сотни украинских боевиков на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться через границу России – бой шел несколько часов. Жителей Курской области запугивали скорым захватом АЭС и необходимостью эвакуироваться. В Минобороны и Совбезе РФ рассказали об успехах армии России в зоне СВО и планах Киева и Запада на ближайшее время. Военный суд в Москве арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России по подозрению в коррупции. Путин поручил обеспечить устойчивым интернетом все ж/д пути и федеральные трассы, а также построить мобильные сети пятого поколения 5G в ряде городов страны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали приграничье в Курской областиОколо 300 боевиков и свыше 30 единиц техники сегодня в 8 утра атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Противник после огневой подготовки… атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области", – рассказали в ведомстве.Вечером в Минобороны сообщили, что, понеся серьезные потери, остатки ДРГ отступили на территорию Украины.В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил подробности. Позже он сообщил о еще 5 раненых.ЦИПсО продолжает нервировать курян историями о захвате АЭСПравительству Курской области пришлось сегодня развеивать фейк о скором захвате Курской АЭС и необходимости в связи с этим срочно эвакуироваться."Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО", – предупредили местные власти.В правительстве заверили, что распространяемая информация не обоснована и попросили жителей не поддаваться на провокации.Потери ВСУ за полтора месяца превысили 100 тысяч боевиковБолее 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу журналистам. В Минобороны в этот день сообщили, что ВС РФ продвинулись вглубь обороны врага на восточном направлении. В Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныВоенный суд арестовал в Москве бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России."235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика", – сообщили в ведомстве.Путин поручил обеспечить ряд городов России интернетом 5GПравительство России должно обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на железнодорожных путях и федеральных автотрассах. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.Также он поручил Кабмину рассмотреть возможность предоставить операторам связи льготные кредиты на модернизацию мобильных сетей связи четвертого поколения и создание сетей пятого поколения 5G в определенных городах страны.
https://crimea.ria.ru/20240806/chto-proiskhodit-na-granitse-kurskoy-oblasti-i-ukrainy-1139416374.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 6 августа

Главные события и заявления вторника, 6 августа

22:43 06.08.2024 (обновлено: 22:46 06.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Сотни украинских боевиков на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться через границу России – бой шел несколько часов. Жителей Курской области запугивали скорым захватом АЭС и необходимостью эвакуироваться. В Минобороны и Совбезе РФ рассказали об успехах армии России в зоне СВО и планах Киева и Запада на ближайшее время. Военный суд в Москве арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России по подозрению в коррупции. Путин поручил обеспечить устойчивым интернетом все ж/д пути и федеральные трассы, а также построить мобильные сети пятого поколения 5G в ряде городов страны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ВСУ атаковали приграничье в Курской области

Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники сегодня в 8 утра атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Противник после огневой подготовки… атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области", – рассказали в ведомстве.
Вечером в Минобороны сообщили, что, понеся серьезные потери, остатки ДРГ отступили на территорию Украины.
В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил подробности. Позже он сообщил о еще 5 раненых.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
22:12
Что происходит на границе Курской области и Украины

ЦИПсО продолжает нервировать курян историями о захвате АЭС

Правительству Курской области пришлось сегодня развеивать фейк о скором захвате Курской АЭС и необходимости в связи с этим срочно эвакуироваться.
"Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО", – предупредили местные власти.
В правительстве заверили, что распространяемая информация не обоснована и попросили жителей не поддаваться на провокации.
Российские военные обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
19:43
Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Потери ВСУ за полтора месяца превысили 100 тысяч боевиков

Более 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу журналистам.
В Минобороны в этот день сообщили, что ВС РФ продвинулись вглубь обороны врага на восточном направлении.
ВСУ
14:16
Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях

В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны

Военный суд арестовал в Москве бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
"235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика", – сообщили в ведомстве.
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Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены

Путин поручил обеспечить ряд городов России интернетом 5G

Правительство России должно обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на железнодорожных путях и федеральных автотрассах. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Также он поручил Кабмину рассмотреть возможность предоставить операторам связи льготные кредиты на модернизацию мобильных сетей связи четвертого поколения и создание сетей пятого поколения 5G в определенных городах страны.
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
14:33
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20:42Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров
20:16Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов
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20:02Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
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19:28Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области
19:23В Курской области при атаке ВСУ ранены еще пять человек
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