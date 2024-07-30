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Главные новости Крыма: 30 июля

Главные новости Крыма: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Главные новости Крыма: 30 июля

В Симферополе горит торговый центр. Более 53 тысяч абонентов на Востоке полуострова остались без света. Туристический поток в Крым вырос по сравнению с... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T23:30

2024-07-30T23:30

2024-07-30T23:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр. Более 53 тысяч абонентов на Востоке полуострова остались без света. Туристический поток в Крым вырос по сравнению с предыдущим годом. Минсельхоз республики отмечает завышенные цены на огурцы и помидоры. В Симферополе идет реставрация художественного музея. Школьная ярмарка открылась в столице Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в ТЦ СимферополяВечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению пожара привлечены 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Предварительно очаг возгорания находится в детской игровой комнате на третьем этаже. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил, что, по предварительной информации, там проводились ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. На данный момент пожару присвоен третий из пяти ранг сложности.Керчь обесточена из-за аварииРяд улиц Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино во вторник были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции. Без света остались более 53 тысяч человек. Специалисты "Крымэнерго" ликвидировали последствия аварии, и все потребители были снова подключены к электросети спустя полчаса. Позже в Главке МЧС России по Республике Крым сообщили, что причиной отключения электричества, а также нескольких пожаров в Керчи стал сильный ветер, который повредил провода.Рост туристического потока в КрымСвыше 2,7 миллиона туристов посетили полуостров с января по июль, отметили республиканские власти. Эти цифры превышают прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. Более половины туристов приезжают на полуостров на своих автомобилях или рейсовых автобусах, 29% – на поездах, 9% – через новые регионы по сухопутному маршруту.Завышенные цены на овощи в КрымуВрио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова заявила, что цены на помидоры, огурцы и другие овощи на рынках Крыма необоснованно завышены. Реальная отпускная стоимость продукции у производителей ниже в несколько раз. При этом она отметила, что аграрии повышают цену овощей в том числе потому, что из-за аномальных температур увеличиваются расходы на выращивание и полив. Минсельхоз республики совместно с налоговой и ФАС работают над тем, чтобы не было скачков цен.Реставрация Симферопольского художественного музеяВ Симферопольском художественном музее идет реставрация, на которую выделены 243 млн рублей. По завершению работ, которое запланировано на ноябрь 2025 года, будет обновлено здание, восстановлены исторические интерьеры и экстерьеры, инженерные сети. Также здесь появятся новые системы хранения произведений искусства.Школьная ярмарка в СимферополеШкольная ярмарка начала работать в столице Крыма на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского. На ней представлены школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, развивающие игры для школьников. Продлится ярмарка до 4 сентября.

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https://crimea.ria.ru/20240730/budut-li-sportsmeny-iz-kryma-uchastvovat-v-paralimpiade-vo-frantsii-1139228616.html

https://crimea.ria.ru/20240730/takogo-v-krymu-esche-ne-bylo-konstantinov-zayavil-o-revolyutsii-na-sele-1139248584.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пожар, происшествия, симферополь, керчь, туризм в крыму, общество, цены в крыму, главное за день