Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240730/glavnye-novosti-kryma-30-iyulya-1139255483.html
Главные новости Крыма: 30 июля
Главные новости Крыма: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Главные новости Крыма: 30 июля
В Симферополе горит торговый центр. Более 53 тысяч абонентов на Востоке полуострова остались без света. Туристический поток в Крым вырос по сравнению с... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T23:30
2024-07-30T23:30
крым
новости крыма
пожар
происшествия
симферополь
керчь
туризм в крыму
общество
цены в крыму
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139253167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79987e5e698e1e1191a4bbb8d7887d32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр. Более 53 тысяч абонентов на Востоке полуострова остались без света. Туристический поток в Крым вырос по сравнению с предыдущим годом. Минсельхоз республики отмечает завышенные цены на огурцы и помидоры. В Симферополе идет реставрация художественного музея. Школьная ярмарка открылась в столице Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в ТЦ СимферополяВечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению пожара привлечены 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Предварительно очаг возгорания находится в детской игровой комнате на третьем этаже. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил, что, по предварительной информации, там проводились ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. На данный момент пожару присвоен третий из пяти ранг сложности.Керчь обесточена из-за аварииРяд улиц Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино во вторник были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции. Без света остались более 53 тысяч человек. Специалисты "Крымэнерго" ликвидировали последствия аварии, и все потребители были снова подключены к электросети спустя полчаса. Позже в Главке МЧС России по Республике Крым сообщили, что причиной отключения электричества, а также нескольких пожаров в Керчи стал сильный ветер, который повредил провода.Рост туристического потока в КрымСвыше 2,7 миллиона туристов посетили полуостров с января по июль, отметили республиканские власти. Эти цифры превышают прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. Более половины туристов приезжают на полуостров на своих автомобилях или рейсовых автобусах, 29% – на поездах, 9% – через новые регионы по сухопутному маршруту.Завышенные цены на овощи в КрымуВрио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова заявила, что цены на помидоры, огурцы и другие овощи на рынках Крыма необоснованно завышены. Реальная отпускная стоимость продукции у производителей ниже в несколько раз. При этом она отметила, что аграрии повышают цену овощей в том числе потому, что из-за аномальных температур увеличиваются расходы на выращивание и полив. Минсельхоз республики совместно с налоговой и ФАС работают над тем, чтобы не было скачков цен.Реставрация Симферопольского художественного музеяВ Симферопольском художественном музее идет реставрация, на которую выделены 243 млн рублей. По завершению работ, которое запланировано на ноябрь 2025 года, будет обновлено здание, восстановлены исторические интерьеры и экстерьеры, инженерные сети. Также здесь появятся новые системы хранения произведений искусства.Школьная ярмарка в СимферополеШкольная ярмарка начала работать в столице Крыма на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского. На ней представлены школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, развивающие игры для школьников. Продлится ярмарка до 4 сентября.
https://crimea.ria.ru/20240730/dlya-tusheniya-ognya-v-tts-v-simferopolya-privlecheny-dopolnitelnye-sily-1139254866.html
https://crimea.ria.ru/20240730/budut-li-sportsmeny-iz-kryma-uchastvovat-v-paralimpiade-vo-frantsii-1139228616.html
https://crimea.ria.ru/20240730/takogo-v-krymu-esche-ne-bylo-konstantinov-zayavil-o-revolyutsii-na-sele-1139248584.html
крым
симферополь
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139253167_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_877b4dff8ae6bd54d04bb3893519e42e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пожар, происшествия, симферополь, керчь, туризм в крыму, общество, цены в крыму, главное за день
Главные новости Крыма: 30 июля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 30 июля

23:30 30.07.2024
 
© РИА Новости КрымПожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе
Пожар в ТЦ Лоцман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр. Более 53 тысяч абонентов на Востоке полуострова остались без света. Туристический поток в Крым вырос по сравнению с предыдущим годом. Минсельхоз республики отмечает завышенные цены на огурцы и помидоры. В Симферополе идет реставрация художественного музея. Школьная ярмарка открылась в столице Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар в ТЦ Симферополя

Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению пожара привлечены 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет.
Предварительно очаг возгорания находится в детской игровой комнате на третьем этаже. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил, что, по предварительной информации, там проводились ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. На данный момент пожару присвоен третий из пяти ранг сложности.
Пожар в торговом центре Лоцман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Вчера, 23:18
Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы

Керчь обесточена из-за аварии

Ряд улиц Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино во вторник были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции. Без света остались более 53 тысяч человек. Специалисты "Крымэнерго" ликвидировали последствия аварии, и все потребители были снова подключены к электросети спустя полчаса. Позже в Главке МЧС России по Республике Крым сообщили, что причиной отключения электричества, а также нескольких пожаров в Керчи стал сильный ветер, который повредил провода.

Рост туристического потока в Крым

Свыше 2,7 миллиона туристов посетили полуостров с января по июль, отметили республиканские власти. Эти цифры превышают прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. Более половины туристов приезжают на полуостров на своих автомобилях или рейсовых автобусах, 29% – на поездах, 9% – через новые регионы по сухопутному маршруту.
Гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд республики Александр Шпирный - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Вчера, 21:12
Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции

Завышенные цены на овощи в Крыму

Врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова заявила, что цены на помидоры, огурцы и другие овощи на рынках Крыма необоснованно завышены. Реальная отпускная стоимость продукции у производителей ниже в несколько раз. При этом она отметила, что аграрии повышают цену овощей в том числе потому, что из-за аномальных температур увеличиваются расходы на выращивание и полив. Минсельхоз республики совместно с налоговой и ФАС работают над тем, чтобы не было скачков цен.

Реставрация Симферопольского художественного музея

В Симферопольском художественном музее идет реставрация, на которую выделены 243 млн рублей. По завершению работ, которое запланировано на ноябрь 2025 года, будет обновлено здание, восстановлены исторические интерьеры и экстерьеры, инженерные сети. Также здесь появятся новые системы хранения произведений искусства.
Крым с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Вчера, 18:49
Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе

Школьная ярмарка в Симферополе

Школьная ярмарка начала работать в столице Крыма на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского. На ней представлены школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, развивающие игры для школьников. Продлится ярмарка до 4 сентября.
 
КрымНовости КрымаПожарПроисшествияСимферопольКерчьТуризм в КрымуОбществоЦены в КрымуГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
23:48Главное за день: 30 июля
23:36Пожар в торговом центре Симферополя локализован
23:30Главные новости Крыма: 30 июля
23:18Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы
22:48Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
22:34Пожар в торговом центре Симферополя – что известно к этому часу
22:05Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
21:55В Керчи на сутки отключают воду – список адресов
21:45На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля
21:36В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверку
21:29На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
21:12Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции
21:09Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Симферополя
20:58Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
20:45ЧП в торговом центре Симферополя – что известно
20:32Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
20:20Стрельба слышна в Севастополе – причина
20:05Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи
Лента новостейМолния