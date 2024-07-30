Главные новости Крыма: 30 июля
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 30 июля
© РИА Новости КрымПожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр. Более 53 тысяч абонентов на Востоке полуострова остались без света. Туристический поток в Крым вырос по сравнению с предыдущим годом. Минсельхоз республики отмечает завышенные цены на огурцы и помидоры. В Симферополе идет реставрация художественного музея. Школьная ярмарка открылась в столице Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Пожар в ТЦ Симферополя
Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению пожара привлечены 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет.
Предварительно очаг возгорания находится в детской игровой комнате на третьем этаже. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил, что, по предварительной информации, там проводились ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. На данный момент пожару присвоен третий из пяти ранг сложности.
Керчь обесточена из-за аварии
Ряд улиц Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино во вторник были обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции. Без света остались более 53 тысяч человек. Специалисты "Крымэнерго" ликвидировали последствия аварии, и все потребители были снова подключены к электросети спустя полчаса. Позже в Главке МЧС России по Республике Крым сообщили, что причиной отключения электричества, а также нескольких пожаров в Керчи стал сильный ветер, который повредил провода.
Рост туристического потока в Крым
Свыше 2,7 миллиона туристов посетили полуостров с января по июль, отметили республиканские власти. Эти цифры превышают прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. Более половины туристов приезжают на полуостров на своих автомобилях или рейсовых автобусах, 29% – на поездах, 9% – через новые регионы по сухопутному маршруту.
Завышенные цены на овощи в Крыму
Врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова заявила, что цены на помидоры, огурцы и другие овощи на рынках Крыма необоснованно завышены. Реальная отпускная стоимость продукции у производителей ниже в несколько раз. При этом она отметила, что аграрии повышают цену овощей в том числе потому, что из-за аномальных температур увеличиваются расходы на выращивание и полив. Минсельхоз республики совместно с налоговой и ФАС работают над тем, чтобы не было скачков цен.
Реставрация Симферопольского художественного музея
В Симферопольском художественном музее идет реставрация, на которую выделены 243 млн рублей. По завершению работ, которое запланировано на ноябрь 2025 года, будет обновлено здание, восстановлены исторические интерьеры и экстерьеры, инженерные сети. Также здесь появятся новые системы хранения произведений искусства.
Школьная ярмарка в Симферополе
Школьная ярмарка начала работать в столице Крыма на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского. На ней представлены школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, развивающие игры для школьников. Продлится ярмарка до 4 сентября.