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На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек

На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек - РИА Новости Крым, 30.07.2024

На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек

Площадь пожара в торговом центре в Симферополе предварительно составляет 50 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T21:29

2024-07-30T21:29

2024-07-30T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в торговом центре в Симферополе предварительно составляет 50 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.ТЦ на улице Севастопольская в Симферополе загорелся во вторник около 20:25. На место выехали спасатели, ликвидация возгорания проводится по повышенному рангу. Прокуратура Крыма начала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.

https://crimea.ria.ru/20240730/chp-v-torgovom-tsentre-simferopolya--chto-izvestno-1139250392.html

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2024

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