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На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек - РИА Новости Крым, 30.07.2024
На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
Площадь пожара в торговом центре в Симферополе предварительно составляет 50 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T21:29
2024-07-30T21:29
2024-07-30T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в торговом центре в Симферополе предварительно составляет 50 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.ТЦ на улице Севастопольская в Симферополе загорелся во вторник около 20:25. На место выехали спасатели, ликвидация возгорания проводится по повышенному рангу. Прокуратура Крыма начала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.
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На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
130 человек эвакуированы на пожаре в торговом центре Симферополя
21:29 30.07.2024 (обновлено: 21:43 30.07.2024)