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На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля
На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля - РИА Новости Крым, 30.07.2024
На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля
Площадь пожара в торговом центре Симферополя увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в торговом центре Симферополя увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники.Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул, по факту установлено, что горит помещение на третьем этаже – предварительно, детская комната. "Там проводились, по предварительной информации, ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. На данный момент ранг пожара установлен третий. Работает 70 человек и 29 единиц техники. Локализации пока нет. Пострадавших нет", - сообщил он журналистам.ТЦ на улице Севастопольская в Симферополе загорелся во вторник около 20:25. На место выехали спасатели, ликвидация возгорания проводится по повышенному рангу. Прокуратура Крыма начала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.
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РИА Новости Крым
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На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля

Частичное обрушение кровли произошло на пожаре в торговом центре Симферополя - МЧС России

21:45 30.07.2024 (обновлено: 21:58 30.07.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе
Пожар в ТЦ Лоцман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в торговом центре Симферополя увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Симферополе, предварительно, возгорание произошло на третьем этаже здания. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля. Порядка 130 человек эвакуированы, никто не пострадал", - сказано в сообщении.
На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники.
Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул, по факту установлено, что горит помещение на третьем этаже – предварительно, детская комната.
"Там проводились, по предварительной информации, ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. На данный момент ранг пожара установлен третий. Работает 70 человек и 29 единиц техники. Локализации пока нет. Пострадавших нет", - сообщил он журналистам.
ТЦ на улице Севастопольская в Симферополе загорелся во вторник около 20:25. На место выехали спасатели, ликвидация возгорания проводится по повышенному рангу. Прокуратура Крыма начала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.
 
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