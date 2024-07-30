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На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля

На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля - РИА Новости Крым, 30.07.2024

На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля

Площадь пожара в торговом центре Симферополя увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T21:45

2024-07-30T21:45

2024-07-30T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в торговом центре Симферополя увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники.Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул, по факту установлено, что горит помещение на третьем этаже – предварительно, детская комната. "Там проводились, по предварительной информации, ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. На данный момент ранг пожара установлен третий. Работает 70 человек и 29 единиц техники. Локализации пока нет. Пострадавших нет", - сообщил он журналистам.ТЦ на улице Севастопольская в Симферополе загорелся во вторник около 20:25. На место выехали спасатели, ликвидация возгорания проводится по повышенному рангу. Прокуратура Крыма начала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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