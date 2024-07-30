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Пожар в торговом центре Симферополя – что известно к этому часу

Пожар в торговом центре Симферополя – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Пожар в торговом центре Симферополя – что известно к этому часу

С возгоранием в торговом центре Симферополя борются 76 спасателей, привлечено 16 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров, частично... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T22:34

2024-07-30T22:34

2024-07-30T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. С возгоранием в торговом центре Симферополя борются 76 спасателей, привлечено 16 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров, частично обрушилась крыша здания. Пострадавших и погибших нет.Что известно о ЧП к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Возгорание торгового центраТорговый центр на улице Севастопольская загорелся во вторник вечером. Информация о задымлении в здании ТЦ "Лоцман" поступила спасателям в 20.25. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.По первоначальным данным, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Эвакуированы около 130 человек. Погибших и пострадавших нет.На месте работает оперативный штаб. Созданы три боевых участка, подано шесть стволов для тушения огня. Для ликвидации возгорания используется специальная пожарная техника.Увеличение площади пожара и обрушение кровлиПозже в МЧС России сообщили, что площадь пожара в торговом центре увеличилась до 500 квадратных метров. Из-за повышенной горючей загрузки частично обрушилась кровля.Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил, что, по предварительной информации, на третьем этаже ТЦ проводились ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. На данный момент пожару присвоен третий из пяти ранг сложности.Проверка прокуратуры и СКПо факту пожара прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната на третьем этаже.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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