https://crimea.ria.ru/20240729/kak-idut-poezda-v-krym-posle-skhoda-poezda-v-volgogradskoy-oblasti-1139207284.html

Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области

Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области

Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде к этому часу нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля,... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T16:26

2024-07-29T16:26

2024-07-29T17:13

эксклюзивы риа новости крым

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

казань

адлер

волгоградская область

происшествия

крым

гранд сервис экспресс

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде к этому часу нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля, проследовали по этому участку до момента аварии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Ближайший поезд, который 30 июля проследует по участку, где произошла авария, - №196 "Тольятти-Симферополь".Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер

https://crimea.ria.ru/20240729/deti-iz-sochi-ekhali-iz-kazani-v-poterpevshem-krushenie-poezde-1139206717.html

казань

адлер

волгоградская область

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, казань, адлер, волгоградская область, происшествия, крым, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд)