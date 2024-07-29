https://crimea.ria.ru/20240729/kak-idut-poezda-v-krym-posle-skhoda-poezda-v-volgogradskoy-oblasti-1139207284.html
Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области
Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области
Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде к этому часу нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля,... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T16:26
2024-07-29T16:26
2024-07-29T17:13
эксклюзивы риа новости крым
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
казань
адлер
волгоградская область
происшествия
крым
гранд сервис экспресс
российские железные дороги (ржд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде к этому часу нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля, проследовали по этому участку до момента аварии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Ближайший поезд, который 30 июля проследует по участку, где произошла авария, - №196 "Тольятти-Симферополь".Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
https://crimea.ria.ru/20240729/deti-iz-sochi-ekhali-iz-kazani-v-poterpevshem-krushenie-poezde-1139206717.html
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, казань, адлер, волгоградская область, происшествия, крым, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд)
Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области
Задержек поездов в Крым из-за аварии под Волгоградом на сегодняшний день нет - перевозчик
16:26 29.07.2024 (обновлено: 17:13 29.07.2024)