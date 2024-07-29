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Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области
Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области
Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде к этому часу нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля,... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T16:26
2024-07-29T17:13
эксклюзивы риа новости крым
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
казань
адлер
волгоградская область
происшествия
крым
гранд сервис экспресс
российские железные дороги (ржд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде к этому часу нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля, проследовали по этому участку до момента аварии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Ближайший поезд, который 30 июля проследует по участку, где произошла авария, - №196 "Тольятти-Симферополь".Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке &gt;&gt;В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, казань, адлер, волгоградская область, происшествия, крым, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд)
Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области

Задержек поездов в Крым из-за аварии под Волгоградом на сегодняшний день нет - перевозчик

16:26 29.07.2024 (обновлено: 17:13 29.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоезд на вокзале в Симферополе
Поезд на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде к этому часу нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля, проследовали по этому участку до момента аварии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"На сегодня по этому маршруту поездов не запланировано. Наши поезда пойдут по этому участку завтра, после 14 часов. Мы рассчитываем, что к этому моменту уже все будет отремонтировано и задержек в движении не будет. Следим за обстановкой", - обозначили ситуацию в пресс-службе компании-перевозчика.
Ближайший поезд, который 30 июля проследует по участку, где произошла авария, - №196 "Тольятти-Симферополь".
Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиКазаньАдлерВолгоградская областьПроисшествияКрымГранд Сервис ЭкспрессРоссийские железные дороги (РЖД)
 
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