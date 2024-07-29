https://crimea.ria.ru/20240729/55-postradavshikh-gospitalizirovany-posle-krusheniya-poezda-pod-volgogradom-1139207732.html

55 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом

55 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024

55 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом

55 пострадавших госпитализированы после столкновения пассажирского поезда "Казань-Адлер" с грузовиком в Волгоградской области. Об этом сообщает Федеральное... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T17:01

2024-07-29T17:01

2024-07-29T17:09

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

поезд

транспорт

происшествия

новости

казань

адлер

волгоградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. 55 пострадавших госпитализированы после столкновения пассажирского поезда "Казань-Адлер" с грузовиком в Волгоградской области. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер

https://crimea.ria.ru/20240729/kak-idut-poezda-v-krym-posle-skhoda-poezda-v-volgogradskoy-oblasti-1139207284.html

казань

адлер

волгоградская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, поезд, транспорт, происшествия, новости, казань, адлер, волгоградская область