https://crimea.ria.ru/20240729/55-postradavshikh-gospitalizirovany-posle-krusheniya-poezda-pod-volgogradom-1139207732.html
55 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом
55 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024
55 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом
55 пострадавших госпитализированы после столкновения пассажирского поезда "Казань-Адлер" с грузовиком в Волгоградской области. Об этом сообщает Федеральное... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T17:01
2024-07-29T17:01
2024-07-29T17:09
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
поезд
транспорт
происшествия
новости
казань
адлер
волгоградская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. 55 пострадавших госпитализированы после столкновения пассажирского поезда "Казань-Адлер" с грузовиком в Волгоградской области. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
https://crimea.ria.ru/20240729/kak-idut-poezda-v-krym-posle-skhoda-poezda-v-volgogradskoy-oblasti-1139207284.html
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, поезд, транспорт, происшествия, новости, казань, адлер, волгоградская область
55 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом
55 пострадавших госпитализированы после столкновения пассажирского поезда с грузовиком
17:01 29.07.2024 (обновлено: 17:09 29.07.2024)