Рейтинг@Mail.ru
10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240729/10-postradavshikh-v-krushenii-poezda-detey-prokhodyat-obsledovanie---ombusmen-1139213588.html
10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен
10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен - РИА Новости Крым, 29.07.2024
10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен
Десять детей, пострадавших в результате аварии в Волгоградской области, проходят обследование. Об этом в своем ТГ-канале сообщила детский омбудсмен РФ Мария... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T20:18
2024-07-29T20:18
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
новости
волгоградская область
российские железные дороги (ржд)
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1d/1139205476_0:78:979:629_1920x0_80_0_0_3e3463b0863d8661f4d8008b62e7ffef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Десять детей, пострадавших в результате аварии в Волгоградской области, проходят обследование. Об этом в своем ТГ-канале сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова."Десять детей, пострадавших в результате аварии в Волгоградской области, проходят обследование в Котельниковской центральной районной больнице. К счастью, опасных для жизни ребят повреждений нет, в основном у детей ушибы, порезы. С ними будут работать психологи", - сказано в сообщении.По данным омбудсмена, для пассажиров поезда "Казань - Адлер" организованы пункты временного размещения.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
https://crimea.ria.ru/20240729/pod-volgogradom-vse-postradavshie-izvlecheny-iz-soshedshikh-s-relsov-vagonov-1139209449.html
волгоградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1d/1139205476_19:0:960:706_1920x0_80_0_0_69e0b40764ee9767d301d09e0f266776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, новости, волгоградская область, российские железные дороги (ржд), поезд
10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен

10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - у них ушибы и порезы

20:18 29.07.2024
 
© Администрация Котельниковского района / Перейти в фотобанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
© Администрация Котельниковского района
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Десять детей, пострадавших в результате аварии в Волгоградской области, проходят обследование. Об этом в своем ТГ-канале сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.
"Десять детей, пострадавших в результате аварии в Волгоградской области, проходят обследование в Котельниковской центральной районной больнице. К счастью, опасных для жизни ребят повреждений нет, в основном у детей ушибы, порезы. С ними будут работать психологи", - сказано в сообщении.
По данным омбудсмена, для пассажиров поезда "Казань - Адлер" организованы пункты временного размещения.
В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.
Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом
Дети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поезде
Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
На месте аварии с поездом в Волгоградской области
18:49
Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов
 
Крушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиНовостиВолгоградская областьРоссийские железные дороги (РЖД)Поезд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:46Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму
21:33Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом
21:22Число случаев COVID-19 в Крыму растет
20:37В Севастополе тушат пожар на улице Нефтяная
20:1810 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен
19:45Новый Херсонес готов к открытию - фотолента
19:08В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
18:49Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов
18:31Космонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин
17:56Новые граждане РФ будут служить 2 года: Дума рассматривает поправку
17:26Выстрелил в спящую: крымчанин осужден за попытку убийства из ревности
17:0155 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом
16:35Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФ
16:26Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области
16:10Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде
16:03Экс-мэру города в Крыму вменяют получение взятки в 1,5 млн рублей
15:4715 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде
15:45Ракеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение
15:33ВСУ пытались атаковать две области РФ воздушными шарами и беспилотниками
15:24ЧП в Карелии - в зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов
Лента новостейМолния