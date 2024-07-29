https://crimea.ria.ru/20240729/10-postradavshikh-v-krushenii-poezda-detey-prokhodyat-obsledovanie---ombusmen-1139213588.html

10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен

10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен - РИА Новости Крым, 29.07.2024

10 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен

Десять детей, пострадавших в результате аварии в Волгоградской области, проходят обследование. Об этом в своем ТГ-канале сообщила детский омбудсмен РФ Мария... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T20:18

2024-07-29T20:18

2024-07-29T20:18

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

новости

волгоградская область

российские железные дороги (ржд)

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Десять детей, пострадавших в результате аварии в Волгоградской области, проходят обследование. Об этом в своем ТГ-канале сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова."Десять детей, пострадавших в результате аварии в Волгоградской области, проходят обследование в Котельниковской центральной районной больнице. К счастью, опасных для жизни ребят повреждений нет, в основном у детей ушибы, порезы. С ними будут работать психологи", - сказано в сообщении.По данным омбудсмена, для пассажиров поезда "Казань - Адлер" организованы пункты временного размещения.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер

https://crimea.ria.ru/20240729/pod-volgogradom-vse-postradavshie-izvlecheny-iz-soshedshikh-s-relsov-vagonov-1139209449.html

волгоградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, новости, волгоградская область, российские железные дороги (ржд), поезд