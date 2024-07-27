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Атака на порт "Кавказ" и новое звание Shaman'а: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Атака на порт "Кавказ" и новое звание Shaman'а: топ новостей недели
Атака на порт "Кавказ" и новое звание Shaman'а: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Атака на порт "Кавказ" и новое звание Shaman'а: топ новостей недели
На этой неделе украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ". ВСУ направляли к берегам полуострова морские дроны. Президент США Джо Байден выступил с... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T19:56
2024-07-27T19:56
топ новостей недели
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новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На этой неделе украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ". ВСУ направляли к берегам полуострова морские дроны. Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самые грязные города Крыма. Скончался известный крымский врач, главный детский ревматолог республики Сергей Ивановский. Певец Shaman получил звание "Заслуженный артист России".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Атака на паромУтром 23 июля украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" Керченской паромной переправы, в результате погиб один и ранены несколько членов экипажа и сотрудников порта, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Последовавшее за ударом возгорание быстро локализовали.Обращение Байдена21 июля Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. 25 июля президент США выступил с обращением к нации и пообещал до конца своего президентского срока "обеспечивать единство коалиции гордых стран" в поддержку Украины и для противодействия России. Также в своей речи президент США объяснил решение оставить предвыборную гонку. По словам Байдена, для него "настало время передать эстафету молодому поколению".Самые грязные городаСамыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта, заявил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. Также требуют внимания Красноперекопск, Джанкой и Саки. Глава Крыма подчеркнул, что к уборке в населенных пунктах могут привлекаться добросовестные частные компании за разумные деньги, и поручил до 1 сентября составить реестр таких компаний для всех муниципалитетов.Уход доктора ИвановскогоВ среду скоропостижно ушел из жизни главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский. Он стал первым главным врачом Областной детской клинической больницы (ныне Республиканская детская клиническая больница) в 1987 году и проработал в детском здравоохранении более 37 лет. Занимал должности главного внештатного детского специалиста ревматолога минздрава Крым, врача-ревматолога педиатрического отделения Республиканской детской клинической больницы, был доцентом кафедры педиатрии с курсом инфекционных болезней Мединститута КФУ им. Вернадского.Shaman стал заслуженным артистом22 июля президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный артист РФ" Ярославу Дронову, известному как Shaman. Автор и исполнитель Ярослав Дронов - один из самых популярных патриотичных певцов страны. Его мощный вокал узнают миллионы слушателей во всем мире, а песни "Встанем", "Я русский" и "Мой бой" стали настоящими хитами и звучат на центральных каналах и ведущих радиостанциях России.Магнитные буриС самого начала недели на Землю одна за другой обрушивались магнитные бури. Самая сильная из них - 12-часовая уровня G2 - случилась в среду, 24 июля. Следующая уровня G1 призошла в ночь на 27 июля, сообщала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). До 22 августа повторных космических возмущений Лаборатория не прогнозирует. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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топ новостей недели, общество, новости, в мире
Атака на порт "Кавказ" и новое звание Shaman'а: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

19:56 27.07.2024
 
© РИА Новости КрымЯрослав Дронов (SHAMAN) на Фестивале молодого искусства Таврида. Арт"
Ярослав Дронов (SHAMAN) на Фестивале молодого искусства Таврида. Арт - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На этой неделе украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ". ВСУ направляли к берегам полуострова морские дроны. Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самые грязные города Крыма. Скончался известный крымский врач, главный детский ревматолог республики Сергей Ивановский. Певец Shaman получил звание "Заслуженный артист России".
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Атака на паром

Утром 23 июля украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" Керченской паромной переправы, в результате погиб один и ранены несколько членов экипажа и сотрудников порта, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Последовавшее за ударом возгорание быстро локализовали.

Обращение Байдена

21 июля Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. 25 июля президент США выступил с обращением к нации и пообещал до конца своего президентского срока "обеспечивать единство коалиции гордых стран" в поддержку Украины и для противодействия России. Также в своей речи президент США объяснил решение оставить предвыборную гонку. По словам Байдена, для него "настало время передать эстафету молодому поколению".

Самые грязные города

Самыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта, заявил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. Также требуют внимания Красноперекопск, Джанкой и Саки. Глава Крыма подчеркнул, что к уборке в населенных пунктах могут привлекаться добросовестные частные компании за разумные деньги, и поручил до 1 сентября составить реестр таких компаний для всех муниципалитетов.

Уход доктора Ивановского

В среду скоропостижно ушел из жизни главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский. Он стал первым главным врачом Областной детской клинической больницы (ныне Республиканская детская клиническая больница) в 1987 году и проработал в детском здравоохранении более 37 лет. Занимал должности главного внештатного детского специалиста ревматолога минздрава Крым, врача-ревматолога педиатрического отделения Республиканской детской клинической больницы, был доцентом кафедры педиатрии с курсом инфекционных болезней Мединститута КФУ им. Вернадского.

Shaman стал заслуженным артистом

22 июля президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный артист РФ" Ярославу Дронову, известному как Shaman. Автор и исполнитель Ярослав Дронов - один из самых популярных патриотичных певцов страны. Его мощный вокал узнают миллионы слушателей во всем мире, а песни "Встанем", "Я русский" и "Мой бой" стали настоящими хитами и звучат на центральных каналах и ведущих радиостанциях России.

Магнитные бури

С самого начала недели на Землю одна за другой обрушивались магнитные бури. Самая сильная из них - 12-часовая уровня G2 - случилась в среду, 24 июля. Следующая уровня G1 призошла в ночь на 27 июля, сообщала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). До 22 августа повторных космических возмущений Лаборатория не прогнозирует. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.
 
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